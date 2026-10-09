Вывесила украинский флаг и перестала красить волосы: настоящая причина развода Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Как живёт уроженка Одессы в эмиграции
«Настоящая любовь не подвластна времени» — эту фразу Филипп Янковский написал жене на годовщину свадьбы. Однако за красивыми словами скрывается совсем другая реальность: Оксана Фандера уже несколько лет живёт в Грузии, а сам актёр — в Москве. По словам инсайдеров, они расстались окончательно. Что разрушило брак, который считали образцовым, — читайте в материале «Радио 1».
История любви, начавшаяся в 80-хЗнакомство Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского состоялось в 1988 году на дне рождения общего друга. Сын легендарного «Мюнхгаузена», тогда ещё молодой и дерзкий, сразу обратил внимание на потрясающую девушку с яркой, почти цыганской внешностью. Роман развивался стремительно: всего через месяц после встречи молодой человек сделал избраннице предложение. Поначалу родители жениха — великий Олег Янковский и актриса Людмила Зорина — не были в восторге от выбора сына. Однако, когда выяснилось, что Оксана ждёт ребёнка, они настояли на скорейшей свадьбе, чтобы малыш появился на свет в официальном браке. В 1990 году молодожёны сыграли свадьбу. В этом союзе родились двое детей: сын Иван и дочь Елизавета, которые, следуя семейной традиции, выбрали творческие профессии и продолжили знаменитую актёрскую династию. Их брак производил впечатление редкой удачи — будто сама судьба благословила эту пару.
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Они вместе прошли через множество тяжелейших испытаний. В 2014 году у Филиппа диагностировали фолликулярную лимфому третьей стадии, и только благодаря невероятной сплочённости и безграничной поддержке супруги мужчине удалось победить страшную болезнь.
Почему Оксана Фандера покинула Россию и как это отразилось на её браке с Янковским?В 2022 году семью Янковских постиг глубокий кризис, разделивший её не только географически, но и на уровне фундаментальных мировоззренческих ценностей. Уроженка Одессы Оксана Фандера приняла решение покинуть Россию. Она переехала в Грузию, где и обосновалась на несколько лет.
Причиной эмиграции стала её поддержка Киева. В знак солидарности с Украиной она даже вывесила на балконе сине-жёлтый флаг, что вызвало широкий общественный резонанс. Филипп остался в России. Инсайдеры утверждают, что они несколько лет пытались сохранить гостевой брак, но теперь расстались окончательно. Именно политические и мировоззренческие разногласия, по словам знакомых семьи, стали главной причиной охлаждения и последующего расставания пары после более чем 30 лет совместной жизни. Однако в соцсетях Филипп Янковский дал понять: их отношения с Оксаной Фандерой по-прежнему крепки. Он поздравил супругу с годовщиной свадьбы.
«Настоящая любовь не подвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм», — написал актёр.