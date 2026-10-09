Вывесила украинский флаг и перестала красить волосы: настоящая причина развода Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Как живёт уроженка Одессы в эмиграции

09 октября 2026, 15:31

Оксана Фандера (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

«Настоящая любовь не подвластна времени» — эту фразу Филипп Янковский написал жене на годовщину свадьбы. Однако за красивыми словами скрывается совсем другая реальность: Оксана Фандера уже несколько лет живёт в Грузии, а сам актёр — в Москве. По словам инсайдеров, они расстались окончательно. Что разрушило брак, который считали образцовым, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание История любви, начавшаяся в 80-х Почему Оксана Фандера покинула Россию и как это отразилось на её браке с Янковским? Поседела и опустила руки: как Оксана Фандера живёт в эмиграции

История любви, начавшаяся в 80-х



Оксана Фандера и Филипп Янковский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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Почему Оксана Фандера покинула Россию и как это отразилось на её браке с Янковским?



Оксана Фандера (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

«Настоящая любовь не подвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм», — написал актёр.

Поседела и опустила руки: как Оксана Фандера живёт в эмиграции