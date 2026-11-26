Развод через два дня после свадьбы и жена — подполковник ФСБ: как звезда «Кадетства» Валерий Баринов в одиночку вырастил сына и обрел счастье
Валерий Баринов — советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. За годы творческой деятельности он сыграл десятки ролей в кино и сериалах. Среди наиболее известных проектов с его участием — «Петербургские тайны», «Кадетство», «Ранетки», «Классик», «Фурцева» и «Калашников». Еще в шестилетнем возрасте Валерий Александрович решил связать жизнь с актерской профессией, однако осуществить детскую мечту ему удалось не сразу. Непросто складывалась и личная жизнь артиста: настоящее семейное счастье он обрел только в третьем браке. 27 ноября Валерию Баринову исполняется 81 год. О его детстве, творческом пути, женах и детях — в материале «Радио 1».
Биография Валерия Баринова: детство и юностьВалерий Баринов родился 27 ноября 1945 года в деревне Жилина. Однако из-за послевоенных трудностей родители не смогли сразу сообщить сельсовету о рождении сына. Документы оформили только спустя полтора месяца, поэтому в свидетельстве о рождении указали другую дату — 15 января 1946 года. Вскоре семья перебралась в Орел. Именно там, когда Валерию исполнилось шесть лет, он впервые начал заниматься художественной самодеятельностью.
В юности будущий артист работал за кулисами, а после окончания школы решил отправиться в Москву и поступить в театральный вуз. Однако с выбором времени для поездки он немного опоздал: вступительные экзамены уже завершились. Молодому человеку пришлось вернуться в Орел.
Сначала он устроился на стройку, а затем начал работать монтировщиком сцены в местном драматическом театре. Одновременно Баринов посещал театральную студию. Ее руководитель Валентин Иванов заметил способности воспитанника и убедил его еще раз попробовать поступить в столичный институт.
Вторая попытка оказалась успешной. Валерия Баринова приняли в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где он учился на курсе Виктора Коршунова. Получив диплом, актер отправился в Ленинград и начал выступать на сцене Театра имени Пушкина.
Познакомившись и сблизившись с режиссером Ростиславом Горяевым, артист вернулся в Москву и присоединился к труппе Центрального театра Советской армии (ЦТСА). В дальнейшем Баринов сменил еще несколько театральных коллективов. При этом широкая известность в кино пришла к нему только после 40 лет.
Театральная и кинокарьера Валерия БариноваНа театральной сцене Валерий Баринов успел поработать в Театре имени Пушкина, Малом театре и Московском театре юного зрителя. А вот путь в кинематографе складывался постепенно. Дебют артиста на большом экране состоялся в конце 1960-х годов: он сыграл в картине «Шаги по земле».
Первую заметную роль в кино Баринов получил только семь лет спустя, когда присоединился к актерскому составу сериала «Строговы». Позднее он появился в фильме «Близкая даль», а в середине 1980-х исполнил главные роли в картинах «Вишневый омут» и «В Крыму не всегда лето».
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Настоящая узнаваемость пришла к актеру в 1990-е годы. В этот период режиссеры все чаще приглашали его на роли военных, сотрудников правоохранительных органов и других представителей власти. Баринов сыграл Корнеева в «Волкодаве», графа Шувалова в «Романе императора», а также участкового в сериале «Территория».
Особое место в его фильмографии занял образ управляющего Хлебонасущенского в многосерийной картине «Петербургские тайны». Запомнился зрителям и Савва Беркутов, которого артист сыграл в сериале «Агапэ».
В числе других заметных работ Валерия Александровича того времени — «Классик» и «Простые истины». Даже если актеру доставалась небольшая роль, зрители могли узнать его по характерной манере исполнения. С наступлением эпохи телевизионных сериалов в 2000-х годов Баринов стал появляться на экранах еще чаще. Он снимался в проектах «Марш Турецкого», «Каменская», «Империя под ударом» и «След оборотня».
В фильмографии артиста также появились «Баязет» и «Водитель для Веры» — картины, которые получили широкую известность. Многие зрители помнят Баринова по роли Ноздрева в сериале «Кадетство». Другие отметили его работу в проектах «Ничего личного» и «Самый лучший фильм».
В молодежном сериале «Ранетки» актер сыграл директора школы, а в многосерийной картине «Выхожу тебя искать» предстал в образе полковника РОВД. Еще одну роль представителя силовых структур он исполнил в сериале «Сердце матери».
При этом Валерий Баринов не ограничивался амплуа военных и сотрудников правоохранительных органов. Иногда ему доставались и отрицательные персонажи. Например, в сериале «Братаны» артист сыграл криминального авторитета по прозвищу Барон, а не очередного представителя закона.
Среди более поздних проектов с его участием — «Ловец снов», «За Палыча!» и «Короче, план такой». Кроме того, в производстве находятся как минимум две картины, в которых задействован Баринов.
Личная жизнь Валерия БариноваВалерий Баринов с юности представлял себя главой большой и дружной семьи. Однако первый брак оказался недолгим. Сам артист признавался, что, вероятно, в молодости слишком поспешил с решением жениться.
Первой супругой актера стала девушка по имени Елена. Баринов вспоминал, что был очарован ее красотой и женственностью. Ради возлюбленной он даже решился уехать из родного Орла в Ленинград. Однако семейная жизнь закончилась, не успев начаться.
«Мы очень любили друг друга, но в законном браке прожили всего два дня — после свадьбы я уехал на гастроли сразу же. Да и моей теще хотелось другого мужа для дочки: я был тогда простой, только институт окончил, молодой, а у нее такая красавица. Правда, через много лет теща призналась мне: "Ваш развод — это большое несчастье"», — рассказывал актер.
Второй брак: знакомство с Татьяной и рождение сына Егора
Со второй супругой Валерий Баринов познакомился в Петербурге. Его избранницей стала Татьяна, работавшая гримером в Александринском театре. После нескольких встреч актер решил, что встретил женщину, с которой сможет прожить всю жизнь, и предложил ей выйти за него замуж.
Однако семейная идиллия продлилась недолго. Вскоре после свадьбы Валерию Александровичу предложили работу в Москве. Сам он переехал в столицу и первое время снимал у приятеля койко-место. Перевезти жену в таких условиях было непросто.
К тому же Татьяна собиралась завершить учебу в Петербурге. Поэтому неожиданное решение супруги приехать к мужу и остаться с ним независимо от бытовых обстоятельств стало для Баринова неприятным сюрпризом.
Актер счел поступок жены слишком поспешным и даже задумался о разводе. Татьяна уже собрала вещи и собиралась возвращаться в Петербург, когда в жизни супругов неожиданно появилась возможность решить жилищный вопрос. Баринову удалось найти подходящее семейное жилье, и пара сняла небольшой дом в подмосковной Малаховке.
«Мы сняли небольшой домик в Малаховке. Я его очень полюбил. Тратил на дорогу полтора часа в одну сторону в театр на работу, полтора — обратно. Но я всегда обедал только дома. Шесть часов в день у меня уходило на чтение в электричках, никогда столько книг не глотал!» — ностальгировал артист.В том доме супруги провели, как признавался Валерий Александрович, совершенно фантастический год. Единственным серьезным поводом для переживаний стали медицинские прогнозы. Врачи диагностировали Татьяне бесплодие и сомневались, что она сможет родить ребенка. Однако Баринов не хотел принимать такой исход событий. Вскоре произошло то, на что супруги уже не решались рассчитывать: Татьяна забеременела и родила сына Егора.
Казалось, появление ребенка должно было укрепить семью, однако отношения супругов постепенно ухудшались. После родов у Татьяны началась депрессия, а между ней и мужем возникло серьезное напряжение. Спустя шесть лет совместной жизни пара решила расстаться.
После развода Татьяна переехала в отдельную квартиру, а сын остался с отцом. Валерий Баринов перебрался вместе с Егором в комнату коммунальной квартиры.
«У Тани появились признаки психического заболевания. Решение расстаться — оно было разумное, как бы не складывалась жизнь, я никогда не оставлял ее без внимания, конечно, помогал деньгами», — пояснял артист.О сложностях, которые сопровождали развод родителей, позднее рассказывал и сам Егор. По его словам, состояние матери постепенно ухудшалось: у нее случился нервный срыв, после которого женщину госпитализировали. В дальнейшем она неоднократно проходила лечение в клиниках.
«Однажды у мамы случился нервный срыв, и ее положили в больницу. С тех пор она стала часто лежать в клиниках, а когда выходила оттуда — скандалы снова начинались. Папе тоже было тяжело, он ведь не железный! Ему нужен был тыл, дом, где его ждут с горячим ужином. И, несмотря на то что отец очень любил маму, они решили развестись», — рассказывал Егор.
Как Валерий Баринов воспитывал сына после развода
После расставания с Татьяной Валерию Баринову пришлось самостоятельно воспитывать сына и совмещать родительские обязанности с насыщенной актерской работой. Позднее артист признавался, что роль отца-одиночки давалась ему непросто. Со временем он понял, насколько ребенку необходима материнская забота и женское внимание.
Из-за постоянных репетиций и съемок у Баринова не всегда хватало времени на сына. Поэтому Егора пришлось устроить в пятидневный детский сад за городом. Однако однажды актер приехал забрать мальчика и заметил, что тот встречает его без привычной детской радости.
«Однажды я приехал за сыном, вижу: воспитатели ведут его за руку, а он так слегка мне машет, сдержанно. Егор даже не мог обрадоваться папе, такой смиренный… Я понял тогда, что его надо забрать, срочно», — вспоминал Валерий Александрович.
Третья жена Валерия Баринова Елена и семейное счастье
Новая любовь появилась в жизни Валерия Баринова, когда его сыну Егору исполнилось 15 лет. Актер познакомился с женщиной по имени Елена и вскоре женился на ней. Подросток хорошо принял выбор отца, а со временем между ним и мачехой сложились теплые и доверительные отношения.
Елена получила педагогическое образование и с самого начала принимала активное участие в жизни мальчика. В детстве она помогала ему с уроками, а повзрослев, Егор стал обращаться к ней за советами. По его словам, и сегодня мнение Елены остается для него важным, особенно в непростых жизненных ситуациях.
В третьем браке у Валерия Баринова родилась дочь Александра. Егор очень привязался к младшей сестре, а сам актер с удовольствием наблюдал за отношениями детей. Со временем семья стала еще больше: благодаря наследникам Валерий Александрович пять раз стал дедушкой. Артист не скрывает, что очень дорожит близкими и рад возможности проводить с ними время.
«Лена у меня, бывший подполковник ФСБ, теперь она в отставке. Я могу об этом открыто говорить. Я старше жены на 15 лет, а Егор младше ее на 15 лет. Вот такое совпадение», — рассказывал Баринов.
Валерий Баринов сегодняВалерий Баринов продолжает работать в театре и сниматься в кино. Несмотря на возраст, народный артист России не планирует завершать творческую карьеру и сохраняет насыщенный рабочий график.
С 2005 года основным местом службы актера остается Московский театр юного зрителя (МТЮЗ). Баринов участвует в ведущих постановках театра, среди которых «Всё кончено», «Вариации тайны», «Леди Макбет нашего уезда» и «Скрипка Ротшильда». Работа на сцене по-прежнему занимает важное место в его жизни, хотя артист продолжает уделять внимание и кинематографу.
Среди заметных экранных работ последних лет — участие в научно-фантастической драме Егора Кончаловского «Авиатор» и продолжении комедии «За Палыча!». Осенью 2026 года также вышел детективный сериал «Вор в загоне» с участием Баринова.
Помимо работы, актер много времени посвящает семье. Он с гордостью рассказывает о детях и внуках, поддерживает близкие отношения с родными и не скрывает, насколько важное место они занимают в его жизни.