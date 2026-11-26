26 ноября 2026, 17:50

Валерий Баринов (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Валерий Баринов — советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. За годы творческой деятельности он сыграл десятки ролей в кино и сериалах. Среди наиболее известных проектов с его участием — «Петербургские тайны», «Кадетство», «Ранетки», «Классик», «Фурцева» и «Калашников». Еще в шестилетнем возрасте Валерий Александрович решил связать жизнь с актерской профессией, однако осуществить детскую мечту ему удалось не сразу. Непросто складывалась и личная жизнь артиста: настоящее семейное счастье он обрел только в третьем браке. 27 ноября Валерию Баринову исполняется 81 год. О его детстве, творческом пути, женах и детях — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валерия Баринова: детство и юность Театральная и кинокарьера Валерия Баринова Личная жизнь Валерия Баринова Валерий Баринов сегодня

Биография Валерия Баринова: детство и юность

Валерий Баринов (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Театральная и кинокарьера Валерия Баринова

«Перестать быть его дочкой я не могу»: почему Владимир Машков пять лет не общается с наследницей и как чуть не сел за убийство?

Валерий Баринов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)

Личная жизнь Валерия Баринова

Валерий Баринов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)

«Мы очень любили друг друга, но в законном браке прожили всего два дня — после свадьбы я уехал на гастроли сразу же. Да и моей теще хотелось другого мужа для дочки: я был тогда простой, только институт окончил, молодой, а у нее такая красавица. Правда, через много лет теща призналась мне: "Ваш развод — это большое несчастье"», — рассказывал актер.

Второй брак: знакомство с Татьяной и рождение сына Егора

Валерий Баринов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Мы сняли небольшой домик в Малаховке. Я его очень полюбил. Тратил на дорогу полтора часа в одну сторону в театр на работу, полтора — обратно. Но я всегда обедал только дома. Шесть часов в день у меня уходило на чтение в электричках, никогда столько книг не глотал!» — ностальгировал артист.

Валерий Баринов (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

«У Тани появились признаки психического заболевания. Решение расстаться — оно было разумное, как бы не складывалась жизнь, я никогда не оставлял ее без внимания, конечно, помогал деньгами», — пояснял артист.

«Однажды у мамы случился нервный срыв, и ее положили в больницу. С тех пор она стала часто лежать в клиниках, а когда выходила оттуда — скандалы снова начинались. Папе тоже было тяжело, он ведь не железный! Ему нужен был тыл, дом, где его ждут с горячим ужином. И, несмотря на то что отец очень любил маму, они решили развестись», — рассказывал Егор.

Как Валерий Баринов воспитывал сына после развода

Валерий Баринов (фото: кадр из фильма «Пелена»)

«Однажды я приехал за сыном, вижу: воспитатели ведут его за руку, а он так слегка мне машет, сдержанно. Егор даже не мог обрадоваться папе, такой смиренный… Я понял тогда, что его надо забрать, срочно», — вспоминал Валерий Александрович.

Третья жена Валерия Баринова Елена и семейное счастье

Валерий Баринов (фото: РИА Новости / Игорь Агеенко)

«Лена у меня, бывший подполковник ФСБ, теперь она в отставке. Я могу об этом открыто говорить. Я старше жены на 15 лет, а Егор младше ее на 15 лет. Вот такое совпадение», — рассказывал Баринов.

Валерий Баринов сегодня