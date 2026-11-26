Подарила сыну-наркоману квартиру и не общается с дочкой. Зачем взяла бывшую мужа в няньки и почему одинока актриса Екатерина Зинченко
Всесоюзную известность ей принесли «Сокровища Агры», работа с Анатолием Эйрамджаном и десятки ролей, о которых мечтают выпускницы театральных вузов. А началось всё с того, что вчерашняя школьница бросила электротехнический институт связи и уехала в Москву за 30-летним актёром — братом подруги. Дальше были беременность, измена мужа, сын от женатого мужчины и конфликт с дочерью, которая уже несколько лет не берёт трубку. О двух неудачных попытках построить семью, изменах и о том, почему Ксения перестала отвечать на звонки, читайте в материале «Радио 1».
Ребёнок, которого ждали после четырёх похоронЕкатерина появилась на свет в семье инженера и школьной учительницы — и была ребёнком, которого ждали особенно сильно. До неё супруги потеряли мальчика и девочку, доживших лишь до семи месяцев, а после похоронили ещё двоих детей. Неудивительно, что девочке потакали во всём.
Она росла настоящей хулиганкой, пропадала во дворе или на работе у отца, училась в музыкальной школе, но покорять сцену не планировала. Занималась баскетболом — и даже выиграла с командой городские соревнования. Каникулы проводила в пионерских лагерях, где активно участвовала в самодеятельности.
После получения аттестата Зинченко поступила в электротехнический институт связи. Тогда никто, включая её саму, не предполагал, что диплом инженера так и останется неполученным.
Школьная пора и роман с взрослым мужчинойОднажды в город приехал брат её подруги — 30-летний актёр Владимир. Вчерашнюю школьницу покорили его рассказы о службе в театре и игра на гитаре, и девушка влюбилась по уши. Вскоре Екатерина отчислилась и перешла в вечернюю школу, а затем уговорила родителей отпустить её в Ленинград к родственникам. Оттуда отправилась в Москву, разыскала Владимира и заявила о намерении поступать в театральный институт. Мужчина помог ей подготовиться к вступительным испытаниям, но серьёзного романа между ними, на который она надеялась, не случилось: актёр лишь развлекался с ней. Когда обо всём узнали родители, Владимир пообещал жениться, как только избранница достигнет совершеннолетия. Однако разошлись они раньше — из-за измены с его стороны.
Зинченко тяжело переживала расставание и с головой ушла в учёбу. Уже на втором курсе она дебютировала в кино — в ленте «Назначение». После этого начались регулярные съёмки, быстро появились полезные знакомства среди режиссёров и артистов.
Роспись на восьмом месяце и бывшая жена мужаЛичная жизнь поначалу выглядела благополучно: подруга свела её с преподавателем МГУ Владимиром Мишиным. Тот был на 20 лет старше, читал лекции по точным наукам, а в свободное время увлекался фотографией, балетом и театром — так что общие темы нашлись быстро.
Ухаживал Мишин красиво, но с предложением руки и сердца не спешил. Решиться ему пришлось после того, как Екатерина сообщила о беременности. Особой радости он не испытал, но признался, что не простит себе, если ребёнок не родится. В итоге возлюбленные расписались, когда Зинченко была на восьмом месяце. Семейная жизнь не была безоблачной: вместо заботы и любви — конфликты и измены со стороны мужа. Не исправило ситуацию и рождение дочки Ксении. Няней для девочки стала бывшая супруга преподавателя, и ссоры между супругами вспыхивали всё чаще. Последней каплей стало очередное предательство: вернувшись домой, Екатерина обнаружила мужа с друзьями и незнакомыми женщинами.
Коммуналка, «Сокровища Агры» и ЭйрамджанВскоре Зинченко съехала с дочкой в коммунальную квартиру. Позже к ней присоединились родители: оглохшему отцу и матери, перенёсшей два инсульта, требовался уход. Приходилось хвататься за любую работу. К счастью, недостатка в ролях в те годы не было. Съёмки в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: сокровища Агры» подарили ей всесоюзную популярность. Особое место в карьере заняло сотрудничество с Анатолием Эйрамджаном.
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Поначалу артистка в обмен на роли искала спонсоров для новых фильмов режиссёра, но со временем он стал приглашать её в свои картины и без дополнительных условий. Последнюю роль актриса сыграла 12 лет назад, и после этого пропала с экранов. Во многом на это решение повлияли и семейные проблемы.
Отношения с водителем, который оказался женатым бизнесменомОчередная надежда на счастливую семью появилась после знакомства с предпринимателем. Однажды Екатерина ловила машину на улице и разговорилась с водителем, который оказался обеспеченным человеком. Между ними пробежала искра, и вскоре начался бурный роман. Зинченко надеялась связать с избранником судьбу и сильно обрадовалась, узнав о беременности. Он её чувств не разделил: оказалось, что бизнесмен уже был женат и не хотел становиться отцом. Несмотря на разрыв, Екатерина решила всё же родить ребёнка. Сына она назвала Феликсом.
Одна квартира на двоих детей — и молчание дочериЛишь спустя годы актрисе удалось решить финансовые проблемы и даже обзавестись двухкомнатной квартирой в хорошем районе. Дочь нашла себя в качестве актрисы и режиссёра, сын отучился на повара. После того как Ксения вышла замуж, Зинченко обменяла жильё и перебралась поближе к ней.
Вскоре она приобрела однушку по соседству для Феликса — и это стало причиной распада семьи. Девушка обиделась на мать за то, что та обеспечила квартирой лишь сына, забыв про неё. Кроме того, она обвинила Екатерину в том, что та не долюбила её в детстве. Женщина вину не признавала, а решение подарить наследнику жильё считала справедливым: Ксении, по её словам, досталась квартира от отца, а ему помогать больше некому.
После этого конфликта дочь разорвала с матерью отношения и перестала выходить на связь. Опоры кинодива не нашла и в сыне: юноше самому нужна помощь. С молодости Феликс пристрастился к запрещённым веществам, и с тех пор регулярно попадает на лечение в клинику. Деньги на это даёт отец — тот самый женатый бизнесмен, который когда-то был против рождения ребёнка. Замуж Зинченко больше не вышла.