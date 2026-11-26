26 ноября 2026, 11:00

Екатерина Зинченко (Фото: кадр из фильма «Серьёзные отношения»)

Всесоюзную известность ей принесли «Сокровища Агры», работа с Анатолием Эйрамджаном и десятки ролей, о которых мечтают выпускницы театральных вузов. А началось всё с того, что вчерашняя школьница бросила электротехнический институт связи и уехала в Москву за 30-летним актёром — братом подруги. Дальше были беременность, измена мужа, сын от женатого мужчины и конфликт с дочерью, которая уже несколько лет не берёт трубку. О двух неудачных попытках построить семью, изменах и о том, почему Ксения перестала отвечать на звонки, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ребёнок, которого ждали после четырёх похорон Школьная пора и роман с взрослым мужчиной Роспись на восьмом месяце и бывшая жена мужа Коммуналка, «Сокровища Агры» и Эйрамджан Отношения с водителем, который оказался женатым бизнесменом Одна квартира на двоих детей — и молчание дочери

Ребёнок, которого ждали после четырёх похорон

Школьная пора и роман с взрослым мужчиной



Екатерина Зинченко (Фото: кадр из фильма «Бабник»)

Роспись на восьмом месяце и бывшая жена мужа



Екатерина Зинченко (Фото: кадр из фильма «Когда не хватает любви»)

Коммуналка, «Сокровища Агры» и Эйрамджан

«Утром деньги — вечером песни»: теневые схемы и жёсткий прагматизм Владимира Высоцкого? Как американские гастроли породили легенды

Отношения с водителем, который оказался женатым бизнесменом

Одна квартира на двоих детей — и молчание дочери