Остановка сердца при кодировании и спасение из реки: как алкогольная зависимость едва не погубила Наталью Андрейченко?
Для миллионов советских зрителей Наталья Андрейченко навсегда осталась Мэри Поппинс — элегантной, сдержанной и доброй няней, которая одним появлением способна была изменить жизнь целой семьи. Однако сама актриса имела с экранной героиней мало общего. Ее настоящая жизнь оказалась куда более бурной и драматичной. Наталья Андрейченко не боялась нарушать правила, легко разрушала привычные стереотипы и нередко принимала решения, которые полностью меняли ее судьбу. За внешней уверенностью скрывались тяжелое детство, непростые отношения с матерью, болезненные романы и алкогольная зависимость. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Андрейченко: детство и строгая матьДетство Натальи Андрейченко сложно назвать счастливым. Главным человеком в ее ранние годы была мать Лидия Васильевна, которая занимала высокий пост в Министерстве просвещения и занималась проверкой детских домов. За ее плечами было три высших образования, а сама женщина отличалась строгим характером и требовательностью.
Однако дома ее служебная строгость превращалась в жесткий контроль. Наталья практически не чувствовала материнской нежности и тепла. Более того, по словам самой актрисы, мать изначально не хотела ее рождения. Она пыталась прервать беременность, а после появления дочери на свет даже думала отдать девочку в интернат. От этого Наталью спасла бабушка, которая и стала для нее настоящей опорой.
Когда маленькая Наташа проявляла обычное детское любопытство, мать однажды отвела ее в психиатрическую больницу. Она показывала ребенку пациентов и таким образом пыталась отбить желание задавать лишние вопросы.
В пять лет Андрейченко играла в заброшенной керосиновой лавке. Мать восприняла это как серьезную проблему, устроила скандал, обвинила дочь в зависимости от керосина и отправила ее на лечение. Девочке делали уколы, хотя она панически боялась врачей.
Контроль не закончился и после того, как Наталья выросла. Даже во время учебы во ВГИКе мать продолжала следить за дочерью: проверяла ее вещи, вмешивалась в личную жизнь и отваживала поклонников. По словам актрисы, она долгие годы испытывала к матери ненависть и смогла простить ее только незадолго до смерти Лидии Васильевны.
Алкогольная зависимость Натальи АндрейченкоВ 1970-х годах Наталья Андрейченко поступила во ВГИК. Учеба стала для нее началом совершенно нового периода жизни. Вокруг появились друзья, студенческие компании и люди, с которыми можно было общаться без постоянного материнского контроля. Получив долгожданную свободу, девушка словно пыталась наверстать все, чего была лишена в детстве.
Большую известность Андрейченко принесла роль Насти Соломиной в «Сибириаде» Андрея Кончаловского. На момент съемок актрисе было всего 22 года. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, а сама Наталья стала одной из заметных молодых актрис советского кино.
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Вместе с популярностью в ее жизни появились новые знакомства, деньги и компании, в которых алкоголь считался привычной частью отдыха. Сначала Андрейченко выпивала лишь за компанию, однако постепенно спиртное превратилось в серьезную проблему.
Актриса оказалась в многолетнем запое. Алкоголь начал влиять не только на ее личную жизнь, но и на работу. Наталья могла исчезнуть на несколько дней, после чего коллегам и знакомым приходилось ее разыскивать. Ее искали в разных местах, в том числе по деревням. Однажды ночью в Калинине сотрудники милиции обнаружили пьяную Андрейченко в реке и вытащили ее из воды.
К 24 годам актриса уже не представляла жизни без алкоголя. Отец не мог спокойно смотреть на то, как дочь разрушает собственную жизнь, и с помощью своих связей достал редкий американский препарат, который использовали для кодирования. Метод считался экспериментальным и представлял серьезную опасность, однако семья решилась на лечение.
В закрытой клинике Андрейченко ввели препарат, после чего дали небольшое количество спиртного. Это должно было вызвать резкую реакцию организма на алкоголь. Однако истощенное многолетними запоями тело актрисы не выдержало нагрузки: у нее остановилось сердце.
Пока врачи пытались вернуть Андрейченко к жизни с помощью электрошока, она пережила состояние, которое позднее описывала как выход из тела. По словам актрисы, она видела себя со стороны — неподвижной и посиневшей на больничной койке, а рядом слышала крик отца.
Врачам удалось запустить ее сердце. После этого Андрейченко действительно отказалась от алкоголя, однако полностью решить проблему зависимости ей тогда еще не удалось.
Личная жизнь Натальи Андрейченко
Наталья Андрейченко и Максим Дунаевский
После лечения актриса вышла из клиники трезвой. Однако вместе с алкоголем из ее жизни исчезло привычное средство, которым она пыталась справляться с внутренним напряжением. Освободившееся место вскоре занял другой человек.
В гостинице «Ленинград» Андрейченко встретила композитора Максима Дунаевского. К тому моменту он уже был известен как автор музыки к «Трем мушкетерам» и пользовался большой популярностью у женщин.
Дунаевский красиво ухаживал за актрисой, окружал ее вниманием и заботой. Для Натальи, которая с детства практически не знала материнского тепла и привыкла жить под жестким контролем, такое отношение оказалось особенно важным. Она быстро влюбилась в композитора.
Чувства оказались настолько сильными, что Андрейченко практически сразу завершила отношения с режиссером Кареном Шахназаровым. Все ее внимание сосредоточилось на Дунаевском. Однако семейная жизнь быстро перестала напоминать романтическую историю. Дунаевский не скрывал своей любви к женщинам и не считал официальный брак гарантией верности. До нее он был женат восемь раз.
Наталья, напротив, хотела оставаться для мужа единственной. Она постоянно ревновала, старалась контролировать его и устраивала скандалы. В некоторых случаях конфликты доходили до разбитой посуды. Чем сильнее актриса пыталась удержать мужа рядом, тем больше он отдалялся.
Постоянный страх потерять любимого человека усиливал ее внутреннее напряжение. В какой-то момент алкоголь снова стал казаться способом заглушить боль. Перелом произошел в конце 1982 года. Андрейченко приехала в роддом, чтобы родить долгожданного сына.
Роды оказались тяжелыми: актриса часами испытывала сильную боль, теряла силы и практически не могла справляться с происходящим. В это время Дунаевский находился с другой женщиной — филологом Ниной.
«Я в муках рожала ему сына, а он в это время развлекался и зачинал другого», — позднее говорила Андрейченко.Через девять месяцев после рождения сына Дмитрия у Дунаевского родилась дочь Алина. О предательстве мужа Андрейченко узнала практически сразу после выписки из роддома. Для актрисы это стало тяжелым ударом. Наталья перестала нормально есть и за несколько дней потеряла около 10 килограммов.
На фоне гормональных изменений после родов, депрессии и пережитого предательства ее психологическое состояние резко ухудшилось. Последствия прежней зависимости также дали о себе знать. Андрейченко вновь начала пить. Молодая мать оставалась одна с новорожденным сыном и могла выпивать рядом с его колыбелью.
Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл
В 1984 году жизнь актрисы снова изменилась. На съемках фильма «Петр Великий» она познакомилась с Максимилианом Шеллом — известным австрийским актером и режиссером, обладателем премии «Оскар». Шеллу было 53 года, Андрейченко — 28. Несмотря на разницу в возрасте, он влюбился в актрису с первого взгляда.
Шелл не принимал пьянство, поэтому Наталья понимала: если она хочет сохранить эти отношения, от алкоголя придется отказаться. Андрейченко смогла вновь бросить пить. Роман развивался в непростых условиях и оставался тайным. За отношениями следили советские спецслужбы. Наталья подала на развод с Дунаевским и решила связать свою жизнь с Шеллом.
Для Дунаевского этот шаг стал болезненным. Он привык сам завершать отношения с женщинами, а теперь ситуация оказалась противоположной: его оставила жена, причем ради всемирно известного иностранного актера. В 1985 году Андрейченко забрала сына Дмитрия и уехала вместе с ним к Шеллу в США.
Жизнь Натальи Андрейченко в АмерикеПереезд в США сначала выглядел для Андрейченко настоящей сказкой. Советская актриса, которую миллионы зрителей знали как Мэри Поппинс, оказалась замужем за голливудской звездой и жила совершенно другой жизнью.
Однако реальность оказалась значительно сложнее. В СССР Андрейченко пользовалась огромной популярностью. В Америке она столкнулась с тем, что ее практически никто не знал. Английский язык давался ей непросто, а режиссеры не спешили предлагать крупные роли.
Постепенно актриса оказалась в ситуации, когда ее воспринимали прежде всего как жену Максимилиана Шелла. Вместо большой актерской карьеры она занималась домом и семьей.
Андрейченко продолжала мечтать о серьезных ролях, однако не получала тех возможностей, на которые рассчитывала. Шелл при этом хотел видеть рядом с собой женщину, которая будет заниматься семьей, а не постоянно стремиться к новой работе.
В этом браке у супругов родилась дочь Настасья. Отсутствие привычной профессиональной реализации и новая жизнь в чужой стране постепенно стали давить на Андрейченко. Алкоголь она не употребляла, однако эмоциональное напряжение никуда не исчезло. Актриса снова столкнулась с ощущением, что ее жизнь складывается совсем не так, как она рассчитывала.
Вторая клиническая смерть АндрейченкоВ начале 1990-х годов Наталья Андрейченко попала в серьезную автомобильную аварию. Машина сбила актрису на большой скорости. Она получила множественные переломы и тяжелую травму головы.
Американские врачи не давали семье особых гарантий относительно ее дальнейшего состояния. Они предполагали, что Андрейченко, скорее всего, удастся выжить, однако последствия травм могли привести к параличу и серьезным проблемам с передвижением. Во время реанимации сердце актрисы снова остановилось. Для Андрейченко это стало второй клинической смертью.
Позднее она рассказывала, что вновь пережила необычное состояние и смогла увидеть собственную жизнь словно со стороны. Перед ней прошли наиболее тяжелые события прошлого: непростые отношения с матерью, годы алкогольной зависимости, болезненный брак с Дунаевским и достигнутый успех, который, несмотря на славу, не принес ей ожидаемого счастья.
После этого переживания отношение Андрейченко к жизни изменилось. По ее словам, многие прежние страхи отступили. Актриса вновь проявила тот характер, который помогал ей преодолевать трудности с самого детства.
После восстановления Андрейченко заинтересовалась восточными практиками, занялась йогой и стала вегетарианкой. Она начала уделять больше внимания духовному развитию и поиску внутреннего равновесия.
В 2005 году Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл развелись. После этого актриса переехала в Мексику. Она приобрела дом на побережье Карибского моря, открыла духовный центр и сосредоточилась на медитации и практиках, которые помогали ей поддерживать внутреннее равновесие.