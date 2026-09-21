21 сентября 2026, 15:53

Наталья Андрейченко (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Для миллионов советских зрителей Наталья Андрейченко навсегда осталась Мэри Поппинс — элегантной, сдержанной и доброй няней, которая одним появлением способна была изменить жизнь целой семьи. Однако сама актриса имела с экранной героиней мало общего. Ее настоящая жизнь оказалась куда более бурной и драматичной. Наталья Андрейченко не боялась нарушать правила, легко разрушала привычные стереотипы и нередко принимала решения, которые полностью меняли ее судьбу. За внешней уверенностью скрывались тяжелое детство, непростые отношения с матерью, болезненные романы и алкогольная зависимость. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Андрейченко: детство и строгая мать Алкогольная зависимость Натальи Андрейченко Личная жизнь Натальи Андрейченко Жизнь Натальи Андрейченко в Америке Вторая клиническая смерть Андрейченко

Биография Натальи Андрейченко: детство и строгая мать

Наталья Андрейченко (фото: Instagram* / natalya_andreychenko)

Алкогольная зависимость Натальи Андрейченко

«Святое дело для артиста»: Пригожин объяснил масонские символы Бузовой

Наталья Андрейченко (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Личная жизнь Натальи Андрейченко

Наталья Андрейченко и Максим Дунаевский

Наталья Андрейченко (фото: Instagram* / natalya_andreychenko)

«Я в муках рожала ему сына, а он в это время развлекался и зачинал другого», — позднее говорила Андрейченко.

Наталья Андрейченко (фото: Instagram* / natalya_andreychenko)

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл

Жизнь Натальи Андрейченко в Америке

Наталья Андрейченко (фото: Instagram* / natalya_andreychenko)

Вторая клиническая смерть Андрейченко