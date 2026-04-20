Оставила грудного ребенка мужу ради молодого иностранца: как Марианна Вертинская меняла мужчин и о чем жалеет в свои 82
Марианна Вертинская — дочь легендарного шансонье Александра Вертинского, актриса, чья красота и аристократизм долгие годы казались недосягаемыми. Её называют хранительницей мифа о великом отце. Сегодня ей 82 года, она давно ушла из профессии, сменив шум софитов на тишину подмосковной дачи. Однако её жизнь — это история, полная невероятных встреч, разбитых сердец и болезненных решений. О непростой судьбе, выборе между славой, покоем и жизнью в тени великого имени — читайте в материале «Радио 1».
Из Шанхая в Москву: возвращение семьи Вертинских на родинуИстория Марианны начиналась не в Москве. Она родилась в Шанхае. Её папа, Александр Вертинский, для многих стал живым воплощением тоски по покинутой России. Годы жизни на чужбине для семьи растянулись в сплошную череду надежд и ожиданий. Когда война и сопутствующие ей ужасы сделали существование невыносимым, Вертинским разрешили уехать. Глава семейства обрёл долгожданную возможность вернуться на Родину. А для дочерей, Марианны и Анастасии, это стало точкой отсчёта новой, советской жизни. Отец-легенда и красавица-мать Лидия Вертинская обожали своих дочерей. Родители не мешали девочкам идти в актрисы — напротив, поддерживали стремление найти собственное призвание. Жизнь в Москве оказалась непростой: ради содержания семьи Вертинский давал десятки выступлений ежемесячно.
Несмотря на постоянную работу, внутри семьи сохранялась особая гармония. Позже артистка назовёт эту атмосферу своим главным жизненным ориентиром. Женщина всю жизнь пыталась встретить мужчину, напоминающего того, кто её воспитал, — безупречного, одарённого и преданного. Но судьба распорядилась иначе: повторить сценарий тех, кто вырастил её и прожил вместе до последнего дня, Марианне не удалось.
Она хотела драму, а получила сравненияВ 1961 году две сестры Вертинские почти одновременно вошли в большое кино. Марианна дебютировала в «Високосном году». Анастасия после «Алых парусов» стала знаменитой на всю страну. И на долгие годы старшая осталась в тени младшей. Успех Анастасии, слишком яркий и оглушительный, затмил достижения Марианны. Публика, конечно, помнила Вертинскую по «Заставе Ильича» и «Капитану Немо», но неизменно сравнивала её с Ассоль. Девушка не хотела играть роли легкомысленных и красивых героинь. Ей нужны были серьёзные, драматические характеры со сложной судьбой. Возможно, поэтому и личная жизнь складывалась трудно. Актриса пыталась найти того, кто стал бы для неё надёжной опорой, каким был её отец. Но вместо этого она сталкивалась с творческими кризисами своих партнёров и их человеческими слабостями.
Любовь к гениям и боль от нихВ молодости Марианну окружали люди, имена которых сейчас составляют гордость советской культуры. Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский — за ней ухаживали выдающиеся личности, её любили творческие гении. Однако попадались и те, кто оставлял после себя душевную боль. Роман с художником Львом Збарским научил актрису одной важной вещи: повседневные заботы и неустроенный быт способны разрушить даже самые сильные чувства. Ситуация с отцовским письменным столом, на который Збарский небрежно положил свои кисти и краски, стала для матери Марианны, Лидии Владимировны, последней каплей. Разразился громкий скандал. Тогда актриса предпочла остаться с семьёй, а не с любимым человеком. Но этот случай оказался лишь первым предупреждением о том, как трудно ей будет удерживать равновесие между собственными чувствами и привязанностью к близким людям. Новым избранником Марианны стал Георгий Рерберг.
Годы, прожитые с ним, артистка называет кошмаром. Талантливый оператор оказался человеком с тёмной и разрушительной натурой. Патологическая ревность, пристрастие к алкоголю и неожиданные приступы ярости сделали существование Марианны невыносимым. Мужчина мог ударить, пригрозить, а затем униженно просить прощения, стоя на коленях. В какой-то момент Марианна отчётливо поняла: если остаться, Рерберг разрушит её окончательно. Дальше тянуть не имело смысла — она собрала вещи и ушла.
Почему Марианна Вертинская оставила мужа и маленькую дочьНастоящим спасением для актрисы оказался Борис Хмельницкий — человек добрый, надёжный и преданный. Он дружил с Марианной ещё со студенческой скамьи. Мужчина забирал её из театра, прятал от Рерберга, который в приступах безумия дежурил у подъезда с ножом, дожидаясь соперника, чтобы убить его. Хмельницкий выглядел как тихая пристань после жестокого шторма. Пара поженилась, на свет появилась дочь Дарья. Казалось, наступил долгожданный покой. Однако семейное счастье состоит не только из любви. К нему прибавляются бытовые проблемы, отношения со свекровью, давление общественного мнения.
И здесь Марианну вновь ждало непонимание. Мать мужа не сомневалась: артистка с такой яркой внешностью и лёгким отношением к романам не сможет быть достойной супругой. Наиболее обсуждаемым событием в жизни артистки называют разрыв с Борисом и решение оставить маленькую Дарью отцу. Когда Марианна увлеклась югославским экономистом Зораном Казимировичем, скрывать свои чувства она не стала. Женщина пришла к супругу и заявила прямо:
«Я пришла домой и сказала Боре: „Я ухожу“. Он спросил: „Оставь мне Дашу“. И я ответила: „Бери“. Так мы и расстались», — поделилась Марианна Вертинская в интервью изданию «7Дней.ру».Многие порицали актрису. Особенно острой была реакция родных Бориса: его сестра назвала поступок Марианны настоящим предательством. Однако сама Дарья, когда выросла, смотрела на ситуацию иначе. Вертинская признавалась: брошенной она себя никогда не ощущала. И на то были причины. Отец, бабушка и тётя окружили девочку такой заботой, что места для обиды просто не осталось. Со стороны Марианны препятствий не было. Более того, когда дочь повзрослела, актриса предпринимала попытки наверстать упущенное. В итоге эта история оказалась не про «злую мать». Скорее, это рассказ о человеке, который не умел лгать. И, возможно, главная трагедия в том, что осознание пришло слишком поздно: быть матерью — значит уметь жертвовать собой. Брак с Зораном Казимировичем продлился десять лет. Причиной расставания стали разные взгляды на будущее: мужчина хотел продолжения рода, а Марианна, будучи старше на целое десятилетие, ощущала полное физическое и моральное истощение. Актриса понимала: на новые материнские подвиги и бессонные ночи она уже не способна. Вновь окунаться в пучину родительских забот желания не возникало. Сейчас Марианна Вертинская — женщина, сумевшая помириться с собственным прошлым. Давно простила себя, и дочери мать не осуждают. Её жизнь — это внуки, тишина загородного дома под Москвой. Она поняла простую истину: мир не вертится вокруг главных ролей и знаменитых фамилий. Остаётся ещё кое-что — возможность ошибаться и право быть собой.