Осудила жену Диброва и разочаровалась в людях: Трудный путь Екатерины Гордон к женскому счастью и участие в звездных разводах
Екатерина Гордон — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель, чья многогранная карьера неотделима от громких скандалов и ярких жизненных поворотов. 19 октября она отмечает 45-летие. О творческом пути, профессиональных достижениях и личной жизни знаменитости — в материале «Радио 1».
Биография и образование Екатерины Гордон
Екатерина Гордон (урожденная Прокофьева) родилась 19 октября 1980 года в Москве в семье научных работников. Ее отец — физик, а мать — математик и сценарист. После развода родителей Катя какое-то время носила фамилию отчима — Подлипчук.
За свою жизнь Гордон получила три высших образования и все дипломы смогла применить на практике. В 2002 году окончила факультет социальной психологии Московского педагогического государственного университета, получив специальности «психолог» и «социальный работник». Следом за этим последовали Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Петра Тодоровского. Ее дипломный фильм «Море волнуется раз…» в 2005 году получил Гран-при международного фестиваля «Новое кино. 21 век». В начале 2010-х она поступила, а затем и успешно окончила с отличием факультет гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, став дипломированным юристом.
Многогранная профессиональная деятельность
С начала 2000-х годов Гордон работала ведущей на различных радиостанциях, включая «Маяк», «Национальную службу новостей», «Культуру» и «Говорит Москва». На телевидении она вела передачи «Городские пижоны» (Первый канал), «Другая сторона Легенды» (телеканал «Звезда») и «Времечко» (ТВЦ). Широкий резонанс получил ее конфликт с Ксенией Собчак в прямом эфире радио «Маяк» в 2008 году, после которого Гордон была уволена.
В 2009 году Гордон создала поп-рок-группу Blondrock, однако проект не имел популярности, и она решила переключиться на работу по написанию текстов для других исполнителей. В 2020 году в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин» Екатерина Гордон сообщила, что у неё в запасе не менее 200 текстов песен. Среди её работ можно найти произведения, которые исполняют Ани Лорак и Григорий Лепс. За композиции «Забирай рай» и «Уходи по-английски» Екатерина получила две награды «Золотой граммофон».
Также Гордон — автор нескольких книг, включая сборники стихов «#СтихиКатиГордон» и «Я тебя люблю?», а также романа-утопии «Убить интернет!!!». В 2013 году Гордон основала юридическую службу SAFEROOM, которая позже была переименована в «Гордон и сыновья». В 2017 году она заявила о намерении баллотироваться в президенты России, чем привлекла внимание к своей персоне и наделала много шума, но позже сняла свою кандидатуру.
Личная жизнь
Сегодня Екатерина Гордон — счастливая жена и мама троих детей, но путь к женскому счастью не был простым. Еще будучи студенткой в 2000 году, она познакомилась с телеведущим Александром Гордоном. Их брак продлился шесть лет и оставил Екатерине звучную фамилию. Она стала для нее не просто наследством от прошлых отношений, а именем, под которым она построила успешную карьеру и личный бренд. Спустя годы бывшая жена отзывается о муже с уважением, называя его «суперзвездой» и «добрейшим человеком».
В 2011 году Екатерина снова вышла замуж. Брак с адвокатом Сергеем Жориным оказался болезненным и наполненным скандалами. Несмотря на рождение сына Даниила, отношения не стали теплее. После развода Гордон публично обвинила Жорина в изменах, в том числе во время ее беременности. Несмотря на это, сегодня она с благодарностью признает, что эти трудные отношения закалили ее характер и помогли стать «бойцом и офигенным юристом».
После болезненного разрыва с Сергеем последовал головокружительный роман с предпринимателем Игорем Мацанюком, от которого в 2017 году родила второго сына Серафима. Однако пара так и не решилась узаконить отношения и вскоре рассталась.
Сегодня Екатерина Гордон счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. Вместе они воспитывают своего общего сына Теодора, а также детей Екатерины от предыдущих отношений. По ее собственным словам, лишь в этом, третьем браке, ей наконец удалось обрести ту самую гармонию, о которой она так долго мечтала.
Скандальные дела Гордон в суде и хайп в сети
Екатерина Гордон и её юридическая компания на протяжении многих лет защищали интересы множества медийных персон. Среди её клиентов были продюсер Виктор Дробыш, телеведущая Лера Кудрявцева, футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко, актриса Эвелина Бледанс, телеведущая Анфиса Чехова, а также Инна Жиркова, Алена Водонаева, Морела Руссо, Рита Дакота, Роза Сябитова, Зоя Бербер и Наталья Бантеева.
Одним из громких дел в практике Гордон стало судебное разбирательство 2017 года с участием певца Вадима Казаченко. Адвокат представляла интересы его бывшей супруги Ольги, которую музыкант пытался признать беременной в результате фиктивного брака. Гордон удалось успешно оспорить решение о фиктивности брачных отношений, защитив права беременной женщины, утверждавшей, что Казаченко принуждал её к прерыванию беременности.
В 2020 году юрист представляла в суде интересы Марины Чайки — супруги Артёма Чайки, сына бывшего генерального прокурора России. Дело касалось расторжения брака и взыскания алиментов. В конце июля 2020 года Марина Чайка публично заявила о давлении и угрозах лишения родительских прав после подачи заявления на развод. Уже спустя два дня после этого заявления мировой судья одного из судебных участков Пресненского района Москвы официально расторг этот брак.
Помимо залов суда, Гордон активно ведет свои баталии в медиапространстве, где ее высказывания часто вызывают волну критики и дискуссий. Так, в рамках дела Товстик Гордон не ограничилась юридическими аргументами, перейдя на личности. Она позволила себе резкие высказывания в адрес Полины Дибровой, заявив: «...таких, как Полина Диброва, лучше не пускать на порог дома!» и обвинив ее в отсутствии человеческих ценностей. Это вызвало ответную реакцию команды Дибровой, которая назвала заявления Гордон ложными и оскорбительными.
В 2025 году Гордон сделала ряд мрачных заявлений, рассказав о глубоком разочаровании в людях. Она отметила, что потеряла веру в коллективные институты и моральные принципы, и что в трудные времена большинство людей проявляют худшие качества. Эти откровения стали отражением ее личного кризиса, связанного, в том числе, с профессиональной деятельностью.