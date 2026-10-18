Скандал с Собчак, разрыв дружбы с Кудрявцевой и болезненный развод с Жориным: как Екатерина Гордон построила карьеру и личное счастье?
Екатерина Гордон — человек, чья фамилия давно стала нарицательной для тех, кто ищет справедливости в бракоразводных процессах, но чья собственная личная жизнь напоминает не юридический триллер, а скорее мексиканский сериал с элементами криминальной хроники. Юрист, общественный деятель, певица, писательница и телеведущая, она известна зрителям по громким делам, участию в шоу «Голос» и не менее громким романам, которые обсуждала вся страна. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография и образование Екатерины ГордонЕкатерина Гордон (урожденная Прокофьева) родилась 19 октября 1980 года в Москве в семье научных работников. Ее отец — физик, а мать — математик и сценарист. После развода родителей Катя какое-то время носила фамилию отчима — Подлипчук.
За свою жизнь Гордон получила три высших образования и все дипломы смогла применить на практике. В 2002 году окончила факультет социальной психологии Московского педагогического государственного университета, получив специальности «психолог» и «социальный работник». Следом за этим последовали Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Петра Тодоровского. Ее дипломный фильм «Море волнуется раз…» в 2005 году получил Гран-при международного фестиваля «Новое кино. 21 век». В начале 2010-х она поступила, а затем и окончила с отличием факультет гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, став дипломированным юристом.
Многогранная профессиональная деятельностьС начала 2000-х годов Гордон работала ведущей на различных радиостанциях, включая «Маяк», «Национальную службу новостей», «Культуру» и «Говорит Москва». На телевидении она вела передачи «Городские пижоны» (Первый канал), «Другая сторона Легенды» (телеканал «Звезда») и «Времечко» (ТВЦ). Широкий резонанс получил ее конфликт с Ксенией Собчак в прямом эфире радио «Маяк» в 2008 году, после которого Гордон была уволена.
В 2009 году Гордон создала поп-рок-группу Blondrock, однако проект не имел популярности, и она решила переключиться на работу по написанию текстов для других исполнителей. В 2020 году в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин» Екатерина Гордон сообщила, что у неё в запасе не менее 200 текстов песен. Среди её работ можно найти произведения, которые исполняют Ани Лорак и Григорий Лепс. За композиции «Забирай рай» и «Уходи по-английски» Екатерина получила две награды «Золотой граммофон».
Также Гордон — автор нескольких книг, включая сборники стихов «#СтихиКатиГордон» и «Я тебя люблю?», а также романа-утопии «Убить интернет!!!». В 2013 году Гордон основала юридическую службу SAFEROOM, которая позже была переименована в «Гордон и сыновья». В 2017 году она заявила о намерении баллотироваться в президенты России, чем привлекла внимание к своей персоне и наделала много шума.
Личная жизнь ГордонСегодня Екатерина Гордон — счастливая жена и мама троих детей, но путь к женскому счастью не был простым. Еще будучи студенткой в 2000 году, она познакомилась с телеведущим Александром Гордоном. Их брак продлился шесть лет и оставил Екатерине звучную фамилию. Она стала для нее не просто наследством от прошлых отношений, а именем, под которым она построила успешную карьеру и личный бренд. Спустя годы бывшая жена отзывается о муже с уважением, называя его «суперзвездой» и «добрейшим человеком».
В биографии Гордон был и короткий роман с 18-летней звездой «Кадетства», актером Кириллом Емельяновым, вызвавший оживленные дискуссии в соцсетях. После в 2011 году Екатерина снова вышла замуж. Брак с адвокатом Сергеем Жориным оказался болезненным и наполненным скандалами. Несмотря на рождение сына Даниила, отношения не стали теплее. После развода Гордон публично обвинила Жорина в изменах, в том числе во время ее беременности. Несмотря на это, сегодня она с благодарностью признает, что эти трудные отношения закалили ее характер и помогли стать «бойцом и офигенным юристом».
После болезненного разрыва с Сергеем последовал головокружительный роман с предпринимателем Игорем Мацанюком, от которого в 2017 году родила второго сына Серафима. Однако пара так и не решилась узаконить отношения и вскоре рассталась.
Сегодня Екатерина Гордон счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. Вместе они воспитывают своего общего сына Теодора, а также детей Екатерины от предыдущих отношений. По ее собственным словам, лишь в этом, третьем браке, ей наконец удалось обрести ту самую гармонию, о которой она так долго мечтала.
Скандальные дела Гордон в судеЕкатерина Гордон и её юридическая компания на протяжении многих лет защищали интересы множества медийных персон. Среди её клиентов были продюсер Виктор Дробыш, телеведущая Лера Кудрявцева, футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко, актриса Эвелина Бледанс, телеведущая Анфиса Чехова, а также Инна Жиркова, Алена Водонаева, Морела Руссо, Рита Дакота, Роза Сябитова, Зоя Бербер и Наталья Бантеева.
Одним из громких дел в практике Гордон стало судебное разбирательство 2017 года с участием певца Вадима Казаченко. Адвокат представляла интересы его бывшей супруги Ольги, которую музыкант пытался признать беременной в результате фиктивного брака. Гордон удалось успешно оспорить решение о фиктивности брачных отношений, защитив права беременной женщины, утверждавшей, что Казаченко принуждал её к прерыванию беременности.
В 2020 году юрист представляла в суде интересы Марины Чайки — супруги Артёма Чайки, сына бывшего генерального прокурора России. Дело касалось расторжения брака и взыскания алиментов. В конце июля 2020 года Марина Чайка публично заявила о давлении и угрозах лишения родительских прав после подачи заявления на развод. Уже спустя два дня после этого заявления мировой судья одного из судебных участков Пресненского района Москвы официально расторг этот брак.
Как живёт Екатерина Гордон сегодняВ настоящее время Екатерина Гордон продолжает совмещать юридическую практику с творчеством и общественной деятельностью, и её жизнь, кажется, наконец-то обрела ту стабильность, которой не было в молодости. Она замужем за Виктором Хархалисом, воспитывает троих сыновей и, судя по её собственным словам, нашла в этом союзе то, чего ей так не хватало:
«У нас нет брачного контракта, у нас нет никаких гарантий и страховок; и если мы полетим в бездну... то вместе... если мы вырастем... то за руку».Однако даже в этом идиллическом повествовании есть место для скандала: недавно Гордон публично заявила о разрыве дружбы с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая является крестной матерью её сына Теодора. По словам Екатерины, она долгое время чувствовала себя в этих отношениях «под каблуком», а их совместный музыкальный проект «ЗаVисть» развалился из-за финансовых и творческих разногласий.
«Мое отношение к Лере осталось прежним и хорошим. Она крестная моей дочери, и этот церковный ритуал — не просто формальность, а осознанное жизненное решение. Я действительно бываю резка, когда мне кажется, что происходит несправедливость», — оправдывалась Гордон в эфире шоу Евгении Медведевой «Без комментариев».А Кудрявцева в ответ лишь записала ироничный ролик, заявив, что больше никому ничего не объясняет.