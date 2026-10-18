18 октября 2026, 11:50

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Екатерина Гордон — человек, чья фамилия давно стала нарицательной для тех, кто ищет справедливости в бракоразводных процессах, но чья собственная личная жизнь напоминает не юридический триллер, а скорее мексиканский сериал с элементами криминальной хроники. Юрист, общественный деятель, певица, писательница и телеведущая, она известна зрителям по громким делам, участию в шоу «Голос» и не менее громким романам, которые обсуждала вся страна. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография и образование Екатерины Гордон Многогранная профессиональная деятельность Личная жизнь Гордон Скандальные дела Гордон в суде Как живёт Екатерина Гордон сегодня



Биография и образование Екатерины Гордон

Многогранная профессиональная деятельность

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Личная жизнь Гордон

Екатерина Гордон, Виктор Хархалис с детьми Серафимом, Теодором, Даниилом (Фото: Telegram @Gordonekaterina)



Скандальные дела Гордон в суде

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Как живёт Екатерина Гордон сегодня

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

«У нас нет брачного контракта, у нас нет никаких гарантий и страховок; и если мы полетим в бездну... то вместе... если мы вырастем... то за руку».

«Мое отношение к Лере осталось прежним и хорошим. Она крестная моей дочери, и этот церковный ритуал — не просто формальность, а осознанное жизненное решение. Я действительно бываю резка, когда мне кажется, что происходит несправедливость», — оправдывалась Гордон в эфире шоу Евгении Медведевой «Без комментариев».