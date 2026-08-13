От «14+» до больших премьер: как Глеб Калюжный стал звездой сериалов, рэп-исполнителем и продюсером?
Глеб Калюжный — российский актёр и музыкант, получивший широкую известность после главной роли в драме «14+». Артист строит карьеру в кино, записывает рэп-композиции, выпускает альбомы и участвует в популярных сериалах. В 2026 году он продолжил работу над новыми проектами после возвращения на «гражданку» 26 мая. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство, учёба и первые заработки Глеба КалюжногоГлеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве. Будущий артист учился в школе № 2123 имени Мигеля Эрнандеса. После девятого класса он поступил в Московский политехнический техникум № 2.
Семья сталкивалась с финансовыми сложностями, поэтому Глеб начал зарабатывать ещё в юности. Во время учёбы в техникуме он работал официантом в кафе. Этот опыт помог ему рано обрести самостоятельность. После получения среднего специального образования Калюжный хотел поступить в театральный вуз. Интерес к актёрской профессии появился у него после первых съёмок. Однако он выбрал Высшую школу бизнеса МГУ, где учился на факультете маркетинга.
Музыкальная карьера: рэп, альбомы и новый трекМузыка привлекала Глеба Калюжного с детства. Он слушал рэп, экспериментировал со звучанием, создавал аранжировки на компьютере и писал собственные тексты. Постепенно увлечение превратилось в серьёзную работу.
В 2015 году артист записал дебютный альбом «Откровенный» на студии Правда Records. В песнях Калюжный обращался к личным переживаниям, взрослению, отношениям и городскому быту. Музыкант продолжает развивать сольный проект и придерживается рэп-направления. В начале 2025 года исполнитель представил трек «Зажигалка». Новая композиция привлекла внимание поклонников и стала очередным релизом в его дискографии. Калюжный совмещает музыку со съёмками, не отказываясь ни от одного из направлений.
Как роль в фильме «14+» сделала Калюжного известнымАктёрский дебют Глеба Калюжного состоялся в 2015 году в фильме Андрея Зайцева «14+». Молодой артист сыграл подростка Алексея, переживающего первую любовь. История героев разворачивается в спальном районе большого города и отсылает зрителей к сюжету трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Картина получила большой отклик у молодой аудитории. Зрители отметили естественную игру начинающего актёра и правдоподобную атмосферу подростковой жизни. Для Калюжного проект стал важной точкой в карьере и открыл путь в российское кино.
Позже он вернулся к истории в фильме «14+: Продолжение». Премьера состоялась в 2023 году. Продолжение показало героев спустя несколько лет после событий первой части.
Фильмы и сериалы с Глебом КалюжнымПосле успеха «14+» Калюжный начал активно сниматься в фильмах и сериалах. В 2016 году он появился в драме «Красные браслеты». Годом позже актёр вошёл в проекты «Доктор Рихтер», «Детки» и «Про любовь. Только для взрослых».
Широкая аудитория увидела артиста в сериале «Улица», выходившем с 2017 по 2019 год. В этот период он сыграл в картинах «Ничто не случается дважды» и «Новый человек», а затем присоединился к популярному молодёжному сериалу «Трудные подростки».
В 2019 году Калюжный появился в фильме «Я свободен». В 2020-м зрители увидели его в проектах «Аутло», «Блокадный дневник», «Водоворот», «Игрок», «Новенький», «Полёт», «Территория» и «Трудные подростки-2».
Следующий год принёс актёру роли в сериалах «Вампиры средней полосы», «Новенький-2», «Содержанки-3», «Солдаут» и «Трудные подростки — 3». В фильмографии 2021 года есть и мистический хоррор «Ледяной демон».
В 2022 году артист сыграл в проектах «Новенькие» и «Чёрная весна». В 2023-м с его участием вышли «За полчаса до весны», «14+: Продолжение» и «Трепачи». Среди работ 2024 года — «Наследство», «Кореша» и «Трудная». В 2025 году Калюжный появился в масштабном сериале «Челюскин. Первые», исторической ленте «Красный шёлк» и спортивной драме «Первый на Олимпе». В 2026 году ожидаются проекты «Несвятая Валентина» и «Малыш».
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«Первый на Олимпе» и работа креативным продюсеромОдной из заметных работ Калюжного стала спортивно-биографическая картина «Первый на Олимпе». Фильм посвящён олимпийской тематике и истории большого спорта. Показ ленты с участием актёра прошёл на телеканале «Россия-1» в майские праздники.
В июле анонсировали премьеру семейной комедии «Дед Фомич». Главную роль в проекте исполнил Николай Добрынин. Его герой пытается наладить отношения с многочисленными родственниками.
Калюжный сыграл одного из потомков авантюрного деда. Кроме актёрской работы, он выступил креативным продюсером комедии. Этот опыт показал, что артист интересуется не только работой в кадре, но и созданием проектов на более широком уровне.
Личная жизнь Глеба КалюжногоГлеб Калюжный редко говорит о личной жизни в интервью и социальных сетях. Известно, что в 2016 году он встречался с танцовщицей хореографической группы Art Force Crew Валентиной Зотовой. Пара не афишировала отношения, а позже перестала появляться вместе.
В 2020 году СМИ сообщили о романе актёра с визажисткой Юлией Цвиркун. Летом 2021 года имя Калюжного появилось в новостях из-за конфликта с девушкой. СМИ писали, что Цвиркун обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможном избиении. Сам артист публично не раскрывал подробности ситуации.
В начале 2024 года Глеба начали замечать в компании радиоведущей и PR-менеджера Анны Титовой. Официальных комментариев о статусе отношений пара не давала.
Чем Глеб Калюжный занимается в 2026 году26 мая актёр вернулся на «гражданку» и продолжил работу в профессии. В ближайших планах Калюжного — новые кинопроекты, музыкальные релизы и развитие продюсерских навыков.
За годы карьеры Глеб Калюжный прошёл путь от начинающего актёра из фильма «14+» до востребованного артиста с большой фильмографией. Он уверенно чувствует себя в драматических, комедийных и молодёжных проектах, продолжает записывать рэп и расширяет сферу деятельности в кино.