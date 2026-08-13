13 августа 2026, 15:49

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глеб Калюжный — российский актёр и музыкант, получивший широкую известность после главной роли в драме «14+». Артист строит карьеру в кино, записывает рэп-композиции, выпускает альбомы и участвует в популярных сериалах. В 2026 году он продолжил работу над новыми проектами после возвращения на «гражданку» 26 мая. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство, учёба и первые заработки Глеба Калюжного Музыкальная карьера: рэп, альбомы и новый трек Как роль в фильме «14+» сделала Калюжного известным Фильмы и сериалы с Глебом Калюжным «Первый на Олимпе» и работа креативным продюсером Личная жизнь Глеба Калюжного Чем Глеб Калюжный занимается в 2026 году

Детство, учёба и первые заработки Глеба Калюжного

Музыкальная карьера: рэп, альбомы и новый трек

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Как роль в фильме «14+» сделала Калюжного известным

Фильмы и сериалы с Глебом Калюжным

Разлука с сыном, неожиданная беременность в 42 года и жизнь с армянином: какие испытания пришлось пройти Алёне Свиридовой и где она сейчас?

«Первый на Олимпе» и работа креативным продюсером

Личная жизнь Глеба Калюжного

Чем Глеб Калюжный занимается в 2026 году