07 августа 2026, 16:05

Юлий Гусман (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Юлий Гусман — режиссер, телеведущий, создатель премии «Ника» и один из самых узнаваемых членов жюри КВН. Его жизнь связала Баку, Москву и Нью-Йорк, а в 2025 году он снова появился на телевидении. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и путь в режиссуру Театр, кино и работа в КВН Премия «Ника» Личная жизнь Юлия Гусмана Почему Юлий Гусман переехал в Нью-Йорк Возвращение в Россию и участие в съемках

Детство и путь в режиссуру

Театр, кино и работа в КВН

Премия «Ника»

Волочкова рассказала, как УК «кинула» её на 5 млн после затопления квартиры

Личная жизнь Юлия Гусмана

Почему Юлий Гусман переехал в Нью-Йорк

Возвращение в Россию и участие в съемках