От Баку до Нью-Йорка: как Юлий Гусман создал «Нику», вернулся в КВН и продолжил работать в кино после переезда в США с близкими людьми?
Юлий Гусман — режиссер, телеведущий, создатель премии «Ника» и один из самых узнаваемых членов жюри КВН. Его жизнь связала Баку, Москву и Нью-Йорк, а в 2025 году он снова появился на телевидении. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и путь в режиссуруЮлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку. Отец видел для сына иной профессиональный путь, однако будущий режиссер с юности тянулся к творчеству и сцене. В 1960-е годы Гусман стал одним из основателей бакинского клуба КВН. Он возглавил команду, которая не раз побеждала в союзных играх. В 1970 году бакинцы получили Кубок «Чемпион чемпионов КВН». Позднее Юлий Гусман окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино. После учебы он начал карьеру на киностудии «Азербайджанфильм», а затем переехал в Москву и возглавил Центральный дом кинематографистов.
Театр, кино и работа в КВНРежиссер поставил десятки спектаклей и снял фильмы, знакомые нескольким поколениям зрителей. Одним из важных направлений его работы стал театр. Гусман рассказывал, что однажды поставил в детском театре Далласа мюзикл «Дракон». В Москве постановку не показывали, зато она шла в Баку. КВН остался важной частью его жизни. Юлий Гусман многие годы входил в состав жюри Высшей лиги. Зрители запомнили его эмоциональные комментарии, длинные речи и доброжелательное отношение к командам.
Премия «Ника»Юлий Гусман создал первую Национальную премию Российской академии кинематографических искусств «Ника». Он стал ее художественным руководителем. Премия объединила известных актеров, режиссеров, сценаристов и других представителей киноиндустрии. «Ника» остается одной из главных профессиональных наград российского кинематографа.
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Личная жизнь Юлия ГусманаС 1976 года режиссер состоит в браке с Валидой Гусман. Супруга преподавала французский и русский языки. У пары есть дочь Лола. Она живет в Нью-Йорке, работает юристом и воспитывает двоих детей. Лола вышла замуж за представителя аристократической английской семьи.
Почему Юлий Гусман переехал в Нью-ЙоркВ августе 2023 года Юлий Гусман вместе с женой поселился в Нью-Йорке у дочери. Режиссер отмечал, что не раз жил в США еще в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Телеведущий говорил, что поддерживает общение с друзьями за границей и уделяет много времени здоровью. После травмы он проходил физиотерапию и похудел на 10 килограммов. Несмотря на жизнь в Америке, Гусман сохраняет связь с Россией и продолжает участвовать в творческих проектах.
Возвращение в Россию и участие в съемкахПосле переезда режиссер приезжал в Москву по приглашению Андрея Кончаловского. Он получил небольшую роль в 16-серийном фильме постановщика и сыграл владельца газеты по фамилии Слуцкий. В апреле 2025 года Юлий Гусман вернулся в жюри КВН после перерыва длиной в три с половиной года. Он появился на игре 1/8 финала на Первом канале. В зале сидел и его брат Михаил Гусман, давно не посещавший игры клуба.
Дмитрий Хрусталев, занявший место ведущего после смерти Александра Маслякова, торжественно поприветствовал режиссера. Зал встретил мэтра стоячими аплодисментами. Во время игры Гусман отметил сочинский фестиваль КВН, в котором участвовали более 550 команд. По его словам, такие цифры подтверждают интерес молодежи к легендарному проекту. В конце августа зрители увидели Юлия Гусмана в составе жюри второго сезона юмористического шоу «Звезды» на НТВ.