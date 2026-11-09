09 ноября 2026, 18:40

Камиль Ларин (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Камиль Ларин — создатель знаменитого театра «Квартет И». Он подарил зрителям образы электрика Камиля в проектах «День радио» и «День выборов», а также философа-романтика в картине «О чем говорят мужчины». Его путь усеян не только овациями, но и громкими скандалами, болезненными разводами и неожиданными откровениями. 10 ноября артисту исполняется 60 лет. Подробности жизни звезды — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Камиля Ларина 20 лет брака, развод и новая семья Алкоголь, Ефремов и казаки Новые проекты Ларина



Биография Камиля Ларина

Камиль Ларин (Фото: Instagram* @kamlarin)

«Мы семья, разница только в том, что не спим друг с другом. Точнее, спать в одной кровати приходилось, и не раз», — откровенничал артист о гастрольных буднях с журналистами издания 7days.ru.

20 лет брака, развод и новая семья

Камиль Ларин (Фото: Instagram* @kamlarin)

«Это такой своеобразный ком из упреков, размотать который каждому из нас не хватило сил. Не хватило слов, диалога, чтобы разрешить все вопросы… Переживал. А как иначе, если рухнуло всё, что было построено, да еще и решение принимал не я. Мы пробовали начать всё заново, но не получилось», — цитировало Ларина издание Starhit.ru.

Алкоголь, Ефремов и казаки

«Десять лет назад 14 июня бросил, в этом году был юбилей как раз», — рассказывал он в 2024 году, добавляя, что его называли алкоголиком, хотя запоев у него не было.

«Камиль, я понимаю, что ты можешь нанести мне какие-то увечья. Но и ты без фингала не уйдешь!».

«Квартет И» (Фото: Instagram* @kamlarin)

Новые проекты Ларина

«Для меня это исполнение давней актерской мечты. Я ведь родился 10 ноября, в День милиции», — признался он в интервью Starhit.ru.