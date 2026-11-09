От электрика до звезды «Квартета И»: побег из Волгограда, молодая жена и обвинения в прозападной идеологии. Камилю Ларину 60 лет
Камиль Ларин — создатель знаменитого театра «Квартет И». Он подарил зрителям образы электрика Камиля в проектах «День радио» и «День выборов», а также философа-романтика в картине «О чем говорят мужчины». Его путь усеян не только овациями, но и громкими скандалами, болезненными разводами и неожиданными откровениями. 10 ноября артисту исполняется 60 лет. Подробности жизни звезды — в материале «Радио 1».
Биография Камиля ЛаринаКамиль Ларин вырос в татарской семье инженеров деревообрабатывающего комбината. Отец Шамиль Исхакович и мать Равза Гиняятовна видели в сыне продолжателя династии и настояли на поступлении в Волгоградский энергетический техникум. Юноша подчинился, получил четвертый разряд техника-электрика, но втайне мечтал о сцене. Когда Камиль озвучил родным, что хочет поступать в театральный, родители умоляли его одуматься, но будущий артист был непреклонен. Сразу после получения диплома он собрал вещи и отправился штурмовать ГИТИС.
В 1993 году он окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где его мастером был Владимир Коровин. Именно в стенах института произошло судьбоносное знакомство. Вместе с однокурсниками Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и Александром Демидовым Ларин создал театр «Квартет И». Первые годы были полны отчаяния и веры: актеры сами расклеивали афиши на столбах и разносили пригласительные по почтовым ящикам.
«Мы семья, разница только в том, что не спим друг с другом. Точнее, спать в одной кровати приходилось, и не раз», — откровенничал артист о гастрольных буднях с журналистами издания 7days.ru.Сегодня за плечами Ларина более 50 ролей в кино и театре, а в 2019 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
20 лет брака, развод и новая семьяЛичная жизнь Камиля Ларина всегда была предметом жарких обсуждений. С первой женой Галиной он познакомился в поезде, и в 1993 году они расписались. В том же году родился сын Ян, который впоследствии стал кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука. Этот брак продлился двадцать лет, но в 2012 году распался. Причины актер объяснял туманно, но в прессе появлялись версии о романе на стороне.
«Это такой своеобразный ком из упреков, размотать который каждому из нас не хватило сил. Не хватило слов, диалога, чтобы разрешить все вопросы… Переживал. А как иначе, если рухнуло всё, что было построено, да еще и решение принимал не я. Мы пробовали начать всё заново, но не получилось», — цитировало Ларина издание Starhit.ru.Спустя два года, в сентябре 2014-го, актер женился во второй раз — на сотруднице компании Bosco Екатерине Андреевой, которая младше его на 17 лет. Они познакомились на фестивале «Черешневый лес». В 2015 году у пары родился сын Данияр, а в 2017-м — дочь Лейсан. Несмотря на разницу в возрасте, брак оказался крепким: Ларин не раз говорил, что секрет счастливой семьи — в терпении и умении слышать друг друга.
Алкоголь, Ефремов и казакиОдно из самых громких его откровений касалось алкоголя.
«Десять лет назад 14 июня бросил, в этом году был юбилей как раз», — рассказывал он в 2024 году, добавляя, что его называли алкоголиком, хотя запоев у него не было.Нарколог поставил ему диагноз «пьяница», и Ларин с иронией принял это определение. Не менее скандальной была история с Михаилом Ефремовым. Тогда Ларин публично заявил, что коллега «не мог продержаться без алкоголя даже неделю».
Доставалось и Юрию Стоянову. На дне рождения Игоря Золотовицкого Ларин так «подзаколебал» гостей и официанток, что Стоянов не выдержал:
«Камиль, я понимаю, что ты можешь нанести мне какие-то увечья. Но и ты без фингала не уйдешь!».
А в 2024 году разразился настоящий политический скандал: совет атаманов казачьего народа в Омске потребовал отменить концерт «Квартета И», обвинив артистов в «проукраинской позиции» и «прозападной идеологии». Сам Ларин на эти обвинения публично не ответил, предпочитая отшучиваться. По итогу власти города требование не поддержали, и концерт всё-таки состоялся.
Новые проекты Ларина2025 и 2026 годы оказались для Ларина невероятно насыщенными. В 2025 году на Первом канале состоялась премьера сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», где актер впервые примерил образ бывалого мошенника Леонида Фадеева.
«Для меня это исполнение давней актерской мечты. Я ведь родился 10 ноября, в День милиции», — признался он в интервью Starhit.ru.В том же году вышли комедии «Мой парень — манекен» и «По любви», а также продолжились гастроли с новым спектаклем «Пассажиры отложенных рейсов», где Ларин вновь выходит на сцену в составе неразлучной четверки.
2026 год принес артисту еще более смелые эксперименты. 14 мая в российский прокат вышел детективный триллер «Аэропорт», где компанию Ларину составили Роман Курцын и Олег Тактаров. А главной сенсацией стало его участие в этнохорроре «Урман Бабай» — первой экранизации татарских сказок для взрослых. Съемки стартовали в июне в Казахстане, и Ларин впервые обратился к своим татарским корням, исполнив роль лесного духа Шурале. Также в планах актера роль полковника в комедии «День рождения семьи».