От «Глухаря» до «Писем с того света»: неизвестные факты о личной жизни и творчестве звезды «Прокурорской проверки» Александра Касаткина
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в сериалах «Прокурорская проверка», «Знаки судьбы» и «Деффчонки», Александру Касаткину 16 февраля исполняется 36 лет. Этот рыжий красавец с обезоруживающей улыбкой прошел долгий путь от школьной самодеятельности в Подмосковье до статуса одного из самых востребованных актеров телевидения и мастера озвучания. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Начало творческого пути Александра КасаткинаВ отличие от многих коллег, которые с пеленок грезили сценой, Александр Касаткин видел свое будущее в мире точных наук и кода. Родился будущий артист 16 февраля 1990 года в подмосковном Пушкино в семье, далекой от богемы. Мама — экономист, отчим — десантник, и сам Саша увлекался программированием и планировал поступать на серьезную специальность. Но школа в Пушкино оказалась слишком творческой: постоянные постановки и спектакли в 2005 году сделали свое дело.
«В какой-то момент меня, что называется, переклинило», — позже признавался артист в интервью 24smi.org, рассказывая о том, как подал документы сразу в несколько театральных вузов.
В 2007 году он поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, на легендарный курс к Юрию и Ольге Соломиным. Уже на первом году обучения случился кинодебют: крошечная роль в нашумевшем фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Однако настоящая популярность настигла его позже.
Десятки сериалов, от «Глухаря» и «Интернов» до «Склифосовского», мелькали в фильмографии, но звездным часом стала роль лейтенанта Антона Сажина в детективе «Знаки судьбы». А для поклонников процедуралов он навсегда остался тем самым компьютерным гением Сашей (позже — Александром Безфамильным) в сериале НТВ «Прокурорская проверка», куда он пришел на смену актеру Николаю Храмову. Сегодня его фильмография перевалила за пять десятков ролей, но сам Касаткин не считает это пределом, совмещая съемки с озвучиванием сказок, записью аудиокниг и преподаванием.
Личная жизнь артистаЕсли на экране Александр часто примеряет образы обаятельных ловеласов или несерьезных парней вроде Яши из «Деффчонок», то в реальной жизни актер демонстрирует удивительное постоянство и трепетное отношение к семье. Личную жизнь Касаткин устроил с девушкой, далекой от мира кино, — выпускницей Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Юлией Калининой. Как иронично отмечает сам актер, дома у них царит полная идиллия: он — творец, она — провизор и health-коуч, отвечающий за здоровье и рациональное зерно.
Пара тщательно скрывала свои отношения, но в августе 2025 года Юлия рассекретила тайну: шесть лет назад она вышла замуж за того самого парня, с которым семь лет назад просто договорилась погулять по Питеру. Сегодня чета Касаткиных воспитывает двух дочерей — Василису и Еву, которые появились на свет с разницей в два года. Актер, кстати, не просто присутствует в жизни девочек, но и активно участвует в ней: их семейные блоги пестрят фотографиями совместного приготовления тортов и пиццы.
Как сейчас живет артистСейчас актер находится в прекрасной творческой форме. 2025 год выдался для него урожайным. Зрители могли видеть его в остросюжетном сериале «Абонемент на расследование. Письма с того света» на канале «ТВ Центр», где его героя, по словам самого Касаткина, «морозили в лесу, били прикладом и допрашивали в сарае». Также он засветился в реалити-шоу «Тайный миллионер» на СТС и в кулинарном проекте «Вкусные истории» на Щёлковском телевидении.
В 2026 году то Касаткин не собирается сбавлять обороты. Он присоединился к дипломному полному метру «Ё» режиссера Евгения Акентьева — фильму, который уже сейчас называют «необычным авторским высказыванием». Актер активно работает над озвучиванием: в ближайшее время выйдут новые сказки в его исполнении. Кроме того, не дремлет и его музыкальная карьера: Касаткин является создателем группы «Dень Сурка» и участником дуэта «СчастьяЗдоровья».