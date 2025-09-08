От государственных стен до золотых ворот и обратно? Как Пугачёва прошла путь от хрущёвки до замка, но оказалась на окраине Кипра
Алла Пугачёва — одна из самых ярких и значимых фигур в истории российской культуры. Её жизнь и карьера неразрывно связаны с местами, где она жила. Каждое из её жилищ отражает определённый этап жизни, от скромной квартиры в советское время до роскошного особняка и современных заграничных домов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Советская квартира на 1-й Тверской-ЯмскойВ 1980-м, будучи признанной звездой советского масштаба, Алла Пугачёва получила от властей Москвы престижную четырёхкомнатную квартиру на улице 1-й Тверской-Ямской. Для своего времени эта жилплощадь в самом сердце столицы была поистине царским подарком: около сотни квадратных метров обеспечивали певице достойный уровень комфорта и свободы действий. Позднее Алла Борисовна решила расширить личное пространство, присоединив соседнюю квартиру, что позволило увеличить общий метраж практически вдвое — до впечатляющих ста семидесяти метров. Тем не менее, даже обладая статусом элитного жилья, внутренняя планировка оставляла желать лучшего: мебель зачастую расставлялась столь неудачно, что перемещение по квартире превращалось в настоящее испытание. Впрочем, трудности интерьера отступали перед атмосферой настоящего творческого центра: здесь устраивались музыкальные вечера, принимали гостей и решались важные дела.
Особняк в ГрязяхСо временем обстоятельства изменились, и вместе с ними поменялась география жизненных пространств Аллы Пугачёвой. Подходящим решением для нового периода стала покупка обширного трехэтажного замка в живописной подмосковной деревне Грязь. Эта грандиозная постройка общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров вскоре превратилась в личный уголок волшебства и вдохновения известной певицы. Всегда стремящаяся к совершенству, Алла активно вкладывала душу в дизайн и оформление особняка, самостоятельно участвуя в выборе каждой мелочи декора. Итогом стараний стал изысканный интерьер, подчёркивающий утонченный вкус обладательницы: богатая отделка золотом и лакированными панелями, уникальная игра света благодаря замысловатым потолочным конструкциям и необычному полу, эстетически привлекательные элементы вроде леопардового ковра придали дому особую ауру стиля и шика. Просторные гостиные, роскошная каминная зала, собственная кинозона и бассейн делали проживание комфортным и насыщенным, создавая идеальное окружение для творчества и отдыха. Особое внимание было уделено оформлению прилегающего участка: ухоженная территория позволяла насладиться гармонией природы и создать идеальный баланс внутреннего пространства и окружающей среды.
Продажа особняка: проблемы и причиныПосле отъезда Пугачёвой из России в 2022 году дом в Грязях планировалось передать её внуку Никите Преснякову, однако позже его выставили на продажу. Несмотря на снижение цены до 700 миллионов рублей, покупателя нашли только в 2023 году. Причиной длительного отсутствия спроса стали проблемы с состоянием дома: отсутствие ухода привело к появлению плесени и повреждениям мебели.
Новый этап жизни за границейПосле решения покинуть Россию в 2022 году, Алла Пугачёва и Максим Галкин* отправились искать новое жилье. Они выбрали Израиль, полагая, что страна сможет обеспечить необходимую стабильность и комфорт. Там их ожидала шикарная вилла стоимостью порядка 15 миллионов долларов, расположенная среди зелёных садов и имеющая стильный европейский декор. Это был классический пример высококлассного загородного владения: просторные террасы, благоустроенный участок, личный бассейн и многое другое. Казалось бы, семейная идиллическая мечта сбывается вновь.
Спустя всего год после покупки виллы стало ясно, что пребывание в Израиле не оправдывает ожидания из-за ситуации в стране. Вскоре появилась новость о следующем этапе путешествия: переезд на солнечный Кипр.
Скромная жизнь на островеЖизнь на Кипре кардинально отличается от предыдущих этапов творческой и бытовой биографий артистов. Сегодня они живут в жилом комплексе на окраине города Лимассол. Стоимость приобретённой квартиры составляет около миллиона евро — относительно небольшая сумма, учитывая предыдущие приобретения Аллы Пугачёвой. Теперь звезда выбирает простую и тихую жизнь, сводит к минимуму публичные появления и предпочитает оставаться незамеченной местными жителями.
Любопытно отметить, что супруг Пугачёвой тоже стремится избегать шума и чрезмерного внимания. Иногда местные жители видят его в спортивных залах или небольших кафе, но он всегда держится тихо и незаметно, отказываясь от какого-либо блеска и показной роскоши.
*Признан иноагентом в РФ