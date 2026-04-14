От «колобковой коровы» до музы Золотухина: почему Ирину Линдт выжили из Театра на Таганке и за что она судится последние 13 лет?
Ирина Линдт, известная зрителю по ярким ролям в картинах «Игра в любовь», «Женская логика-3», «Курортная полиция» и десяткам театральных постановок на сцене легендарной Таганки, 15 апреля отмечает свой 52-й день рождения. Этой талантливой актрисе, лауреату премии «Триумф», пришлось пройти долгий и тернистый путь: от золотой медалистки в Германии до статуса одной из самых обсуждаемых фигур театральной Москвы. Её жизнь щедро приправлена не только творческими триумфами, но и громкими скандалами, борьбой за наследство и историей любви, которая до сих пор вызывает яростные споры. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артисткиБудущая актриса родилась 15 апреля 1974 года в Алма-Ате в семье военного музыканта-немца Виктора Линдта. Характер у неё с самого детства был, как говорится, «не сахар». Бабушка и вовсе прозвала её «колобковой коровой» — так в деревнях называли строптивых особ. Вместо кукол маленькая Ира гоняла в футбол и хоккей, а обучение в музыкальной школе по классу скрипки наводило на нее жуткую тоску.
Отец мечтал о сыне, но получил две дочери — Ирину и её сестру Наталью (старше всего на 9 месяцев). Несмотря на бунтарский нрав, училась Линдт блестяще, окончив школу в ГДР (где служил отец) с золотой медалью. Вернувшись в Казахстан, она поступила на журфак, но лишь для того, чтобы не терять год, готовясь к штурму театрального.
И этот расчёт оказался верен. В 1992 году она с первой попытки стала студенткой «Щуки», а затем и лучшей ученицей самого Юрия Любимова. Увидев новенькую студентку на сцене театра «Гистрион», мэтр сам вышел к ней на подмостки и начал подавать реплики. Так она попала на Таганку, где её карьера пошла в гору, вызывая жгучую зависть коллег.
Кинодебют Ирины Линдт состоялся в 2000 году в фильме «Игра в любовь». Среди ярких работ актрисы сериалы «Институт благородных девиц», «Курортная полиция», «Варварины свадьбы» и «Частное пионерское». Последние появления на экране датируются 2022 годом, тогда Линдт снялась в роли жены Кукаверова в картине «Тихая гавань».
Личная жизнь ЛиндтАмурные дела Ирины Линдт неразрывно связаны с именем Валерия Золотухина. Но, вопреки легендам о любви с первого взгляда, первая встреча чуть не закончилась фиаско.
«Я увидела в коридоре театра не очень трезвого человека, который не мог попасть ногой на ступеньку. Мне он очень не понравился», — откровенно рассказывала актриса в программе «Судьба человека».Ей тогда было чуть за двадцать, ему — под шестьдесят, он был старше её отца и официально женат на скрипачке Тамаре Гусевой.
Однако репетиции сделали своё дело. Харизма и талант Золотухина растопили лёд. С 1998 года они стали жить вместе, а в 2004-м Ирина родила сына Ивана — точную копию великого актёра. Ситуация была скандальной, Золотухин так и не ушёл из семьи, разрываясь между двумя женщинами. Вдова Тамара знала о существовании Линдт и сына и, по словам самой Ирины, смирилась.
«Это его ответственность, это человек, который в нем нуждался. У нее никого не было, кроме него. Поэтому он не имел права ее оставлять», — философски замечала Линдт в разговоре с Корчевниковым .Их сын Ваня называл отца «папой-праздником», потому что его приезды были яркими событиями. Они сопровождались совместными играми, просмотром мультфильмов, прогулками. При этом Золотухин приезжал редко — он был занят гастролями, а после ухода в 2011 году Юрия Любимова из театра стал его художественным руководителем.
Скандал с наследствомСмерть Золотухина в 2013 году от рака мозга стала трагедией для семьи, но не менее болезненным оказался скандал по поводу наследства. Ирина Линдт, которую пресса долгие годы называла «любовницей», вступила в борьбу за имущество артиста. Первое время казалось, что конфликт улажен: вдова получила загородный дом, а Линдт с сыном — доли в двух квартирах, дачу и авторские права. Однако в 2019 году Тамары Золотухиной не стало, и вопрос с наследством снова обострился.
Спустя 11 лет после смерти Валерия, уже в 2024 году, Линдт заявила о новом витке битвы за имущество.
«Моя задача как мамы сейчас — сделать для сына хотя бы что-то», — заявила она в эфире шоу «Секрет на миллион».Дело в том, что две квартиры поделены на доли, а при продаже долей стоимость упадёт на 30–50% по сравнению с продажей целиком. Денег от доли, по мнению Линдт, хватит лишь на студию в далёком Подмосковье, а не на полноценное жильё. Она считает, что выгоднее продать всю недвижимость целиком и разделить деньги по долям — так выиграют все стороны. Однако другие наследники не идут на уступки, несмотря на рациональность предложения.
Этот процесс вновь привлёк внимание к фигуре актрисы, которая оказалась невероятно стойкой в отстаивании интересов своего ребёнка. Сегодня она проживает с Иваном в загородном доме, некогда подаренном ей Золотухиным. Кабинет покойного возлюбленного она хранит нетронутым.
Творческое забвение и новая жизньПочему же такая яркая актриса, блестяще игравшая на сцене Маргариту и Шарлотту Корде, пропала из кино и постановок Таганки? Причина банальна и драматична. После ухода Золотухина в Театре на Таганке сменилось руководство, и для Линдт, как для близкого человека бывшего худрука, места не нашлось.
«На Таганке меня почти не занимали в репертуаре, старые спектакли сняли, а в новые не приглашали. Сидеть и ждать у моря погоды нет смысла», — говорила она, уходя в МХАТ им. Горького в 2020 году.Сейчас Ирина продолжает служить в театре, играет Айседору Дункан в «Женщинах Есенина» и Фею в «Золушке». Она признаётся, что единственный мужчина в её жизни — это сын Иван, который увлекается спортом и продолжает актерское ремесло отца. О романах (в частности, приписываемом ей актёром Андреем Стояновым) она предпочитает не говорить, заявляя, что в её сердце до сих пор живёт Золотухин. Ирина Линдт продолжает жить памятью о великой любви, воспитывая сына и по крупицам собирая творческое наследие Валерия Сергеевича, несмотря на то, что многие коллеги и журналисты до сих пор относятся к ней неоднозначно.