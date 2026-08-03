03 августа 2026, 16:17

Анастасия Минцковская (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)

Певице, известной зрителям по хитам «Высокий каблук» и «Королева золотого песка», актрисе, телеведущей и автору песен Анастасии Минцковской 4 августа исполняется 61 год. Она прошла долгий путь: от дебюта в 16 лет на сцене Театра зверей Дурова она достигла статуса одной из самых ярких и скандальных исполнительниц 90-х. Её карьера была насыщена не только триумфами, но и громкими конфликтами со звездами шоу-бизнеса, семью браками, личными драмами и борьбой за выживание. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Путь Минцковской от театральной сцены до изгоя эстрады Личная жизнь певицы: мужья, романы и потеря близких Скандалы с Пугачёвой и Садальским Жизнь в надстройке над гаражом и возвращение на сцену



Путь Минцковской от театральной сцены до изгоя эстрады

«Я создала свой театр. Каждая песня — это спектакль, пусть маленький, не больше пяти минут, но это всё равно театр», — говорила она о своём уходе в эстраду.

Анастасия Минцковская (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)

«Я не могу обманывать людей: выходить и открывать рот», — заявляла она, называя выступления под «фанеру» позорищем.

Личная жизнь певицы: мужья, романы и потеря близких

Владимир Зудин и Анастасия Минцковская (Фото: скриншот т/п «Малахов»)

«Два льва в одной клетке никогда не уживутся».

Певец Юлиан и Анастасия Минцковская (Фото: скриншот т/п «Малахов»)

«Перед церемонией прощания нас с Настей позвали внутрь крематория. Сотрудники говорят: "На лице бабушки — огромный синяк. Мы ничего не можем сделать, никак не получается его загримировать". Настя, когда сама посмотрела, едва не упала в обморок. Лицо мамы было почти полностью синим. Там ужас! Лицом это даже не назовешь», — рассказал Владимир Зудин журналистам «Экспресс газеты».

Скандалы с Пугачёвой и Садальским

Анастасия Минцковская (Фото: скриншот т/п «Малахов»)

«Я очень люблю красное вино. Но вряд ли вообще кто-то в жизни видел Анастасию на сцене не пьяную, а хотя бы поддатую. Никто и никогда», — говорила певица в студии программы «Секрет на миллион».

Жизнь в надстройке над гаражом и возвращение на сцену

Анастасия Минцковская (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)

«Как это так, я сам не поняла! В таком шоке нахожусь — не передать словами! В шоке абсолютном. Считаю, что это просто какой-то бред. Анастасия, тридцать лет проработавшая в шоу-бизнесе, осталась без пенсии!» — возмущалась артистка в интервью MK.ru.