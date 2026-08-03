От «Королевы золотого песка» до жизни в надстройке над гаражом: почему певицу Анастасию Минцковскую убрали с российской эстрады?
Певице, известной зрителям по хитам «Высокий каблук» и «Королева золотого песка», актрисе, телеведущей и автору песен Анастасии Минцковской 4 августа исполняется 61 год. Она прошла долгий путь: от дебюта в 16 лет на сцене Театра зверей Дурова она достигла статуса одной из самых ярких и скандальных исполнительниц 90-х. Её карьера была насыщена не только триумфами, но и громкими конфликтами со звездами шоу-бизнеса, семью браками, личными драмами и борьбой за выживание. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь Минцковской от театральной сцены до изгоя эстрадыАнастасия Владимировна Протасенко (девичья фамилия певицы) родилась в Москве в семье кинематографистов. Мать, Людмила Салдадзе, была режиссёром-документалистом, а отец, Владимир Протасенко, — актёром. Детство будущей звезды прошло в творческой среде, но родители были вечно заняты на съёмках, поэтому воспитанием занималась бабушка Анна Ивановна Шмелёва.
В 16 лет Анастасия поступила на актёрский факультет Щукинского театрального училища, где её педагогами были Александр Ширвиндт и Юрий Катин-Ярцев. Ещё студенткой она подрабатывала в Театре зверей Дурова, исполняя песенки животных, а после окончания училища три года проработала в Московском театре драмы. Однако актриса быстро поняла, что традиционная сцена не даёт ей полной реализации.
«Я создала свой театр. Каждая песня — это спектакль, пусть маленький, не больше пяти минут, но это всё равно театр», — говорила она о своём уходе в эстраду.
Певческая карьера Анастасии началась с рок-музыки. В 1989 году вышел её дебютный альбом «Высокий каблук», который принёс ей популярность. В 1993 году радиостанция «Радио Рокс» признала её лучшей певицей года. Она гастролировала по Европе и США, записывала дуэты с Юлианом и Акимом Салбиевыми. Но главное, что отличало Анастасию от большинства коллег, — это непримиримая позиция против фонограммы.
«Я не могу обманывать людей: выходить и открывать рот», — заявляла она, называя выступления под «фанеру» позорищем.Однако именно эта принципиальность и нежелание играть по правилам шоу-бизнеса стали причиной её заката. В 1996 году в передаче «Акулы пера» она шокировала публику заявлением о том, что артисты вынуждены платить телевидению за эфир. Этот поступок, вызвавший поддержку коллег вроде Нани Брегвадзе и Станислава Садальского, превратил её в «неформатную» певицу, которую перестали приглашать на телевидение.
Личная жизнь певицы: мужья, романы и потеря близкихЛичная жизнь Анастасии всегда была не менее бурной, чем творческая. Певица была замужем семь раз. Первым избранником стал друг детства Алексей Минцковский, фамилию которого она носит до сих пор. В 1985 году у пары родилась дочь Анна. Однако брак распался через полтора года. Затем в её жизни были кандидат наук Алексей, телережиссёр Александр, телохранитель Руслан, который не только изменял Анастасии, но и на прощание украл все сбережения бывшей жены, суммой чуть более 100 тысяч долларов. Певица поступок не простила, но сажать в тюрьму экс-мужа не стала. Важным этапом жизни артистки был и продюсер Владимир Зудин, с которым она прожила восемь лет.
Одним из самых громких эпизодов стал её брак с певцом Юлианом. Они поженились в 2019 году после почти 25 лет дружбы, но этот союз продлился чуть больше года. Инициатором развода стал Юлиан, который в эфире шоу Андрея Малахова заявил, что не может жить с «человеком-диктатором». Сама Анастасия позже назвала этот брак «досадным недоразумением», а её нынешний муж Владимир Зудин, к которому она вернулась после развода, прокомментировал ситуацию:
«Два льва в одной клетке никогда не уживутся».
Трагическим событием в жизни певицы стала смерть матери в 2023 году. Людмила Салдадзе скончалась в психиатрической больнице в возрасте 83 лет, и эта история обернулась громким скандалом. Анастасия утверждала, что мать была здорова, но её якобы принудительно госпитализировали, а деньги (600 тысяч рублей), данные певицей матери, исчезли. На похоронах Анастасия едва упала в обморок, увидев не загримированное тело матери.
«Перед церемонией прощания нас с Настей позвали внутрь крематория. Сотрудники говорят: "На лице бабушки — огромный синяк. Мы ничего не можем сделать, никак не получается его загримировать". Настя, когда сама посмотрела, едва не упала в обморок. Лицо мамы было почти полностью синим. Там ужас! Лицом это даже не назовешь», — рассказал Владимир Зудин журналистам «Экспресс газеты».
Скандалы с Пугачёвой и СадальскимАнастасия Минцковская известна не только своим творчеством, но и громкими конфликтами. Самая известная история — её размолвка с Аллой Пугачёвой. В 1997 году она стала одной из двух артисток, отказавшихся выступать на юбилейном концерте Примадонны. Певица объяснила это тем, что концерт проходил полностью под фонограмму, и она не желает быть «гарниром» в чужой тарелке. Позже она также вспоминала, как отказалась продать Пугачёвой свою песню «Последняя монета», заявив: «Я не продаю свои песни, это мои дети».
После этого случая она надолго исчезла из эфиров, но продолжала периодически напоминать о себе резкими высказываниями. Ещё одним «врагом» стал её бывший друг, актёр Станислав Садальский. Они поругались в 2007 году во время работы над спектаклем «Москва-Питер-Париж». Анастасия неоднократно называла Садальского чрезвычайно эгоцентричным человеком, с которым, по её словам, рано или поздно ссорятся все.
В интервью она отмечала, что, несмотря на личные разногласия, не могла подвести зрителей и доиграла все спектакли, так как в театральном институте её учили: причина неявки актёра на сцену может быть только одна — смерть. После её ухода из постановки спектакль, по её мнению, «не пошёл» с новой актрисой. Впоследствии Садальский обвинял певицу в алкоголизме и резко комментировал её личную жизнь и поведение. Сама же Минцковская опровергает слухи об алкогольной зависимости.
«Я очень люблю красное вино. Но вряд ли вообще кто-то в жизни видел Анастасию на сцене не пьяную, а хотя бы поддатую. Никто и никогда», — говорила певица в студии программы «Секрет на миллион».При этом призналась, что не отказывается от алкоголя после выступлений и может позволить себе после концерта выпить немножко коньячка или три бокала хорошего вина, если оно находится на столе.
Жизнь в надстройке над гаражом и возвращение на сценуСегодня Анастасия Минцковская живёт в деревне Барки под Тверью вместе с мужем Владимиром Зудиным. Пара проживает в надстройке над гаражом с двумя отдельными входами. В 2014 году их загородный дом сгорел в результате пожара, и восстановить его им не удалось — имущество не было застраховано.
Певица признаётся, что столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за сгоревших документов она не смогла подтвердить трудовой стаж, и ей отказали в начислении пенсии.
«Как это так, я сам не поняла! В таком шоке нахожусь — не передать словами! В шоке абсолютном. Считаю, что это просто какой-то бред. Анастасия, тридцать лет проработавшая в шоу-бизнесе, осталась без пенсии!» — возмущалась артистка в интервью MK.ru.Несмотря на все трудности, Анастасия продолжает творческую деятельность. В 2021 году она приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ, изредка выступает на концертах ретро-исполнителей и много времени проводит с внуками Степаном и Арсением. Она всё так же категорична и не собирается менять свои принципы, даже если это стоит ей карьеры.