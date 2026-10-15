15 октября 2026, 14:42

Олег Верещагин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Верещагин прошел путь от пермского КВН до популярных телепроектов, кино и юмористических шоу. Зрители знают его как резидента Comedy Club, актера и эмоционального участника реалити, где он не раз вступал в конфликты с коллегами. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Олега Верещагина КВН, «Парма» и Comedy Club Жена Олега Верещагина и история знакомства Дети Олега Верещагина Конфликт Олега Верещагина и Антона Филипенко в «Звездах в Африке» Ссора с Сашей Стоуном Ссора с женой в «Сокровищах императора» Противостояние с Айзой в «Ставке на любовь» Вражда с Оскаром Кучерой Конфликт с Давой в «Наследниках и самозванцах» Высказывание о грудном вскармливании Олег Верещагин сейчас

Детство и образование Олега Верещагина

КВН, «Парма» и Comedy Club

«Самый лучший фильм — 2»;

«Реальные пацаны»;

«Женщины против мужчин»;

Zомбоящик;

«Счастья! Здоровья!»;

«Омар в большом городе»;

«Чума!».

Жена Олега Верещагина и история знакомства

«Ни голоса, ни подачи»: Григорий Лепс жестко раскритиковал Мадонну

Дети Олега Верещагина

Конфликт Олега Верещагина и Антона Филипенко в «Звездах в Африке»

Ссора с Сашей Стоуном

Ссора с женой в «Сокровищах императора»

Противостояние с Айзой в «Ставке на любовь»

Вражда с Оскаром Кучерой

Конфликт с Давой в «Наследниках и самозванцах»

Высказывание о грудном вскармливании

Олег Верещагин сейчас