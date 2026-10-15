Олег Верещагин прошел путь от пермского КВН до популярных телепроектов, кино и юмористических шоу. Зрители знают его как резидента Comedy Club, актера и эмоционального участника реалити, где он не раз вступал в конфликты с коллегами. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Олега Верещагина
Олег Евгеньевич Верещагин родился в октябре 1982 года в городе Чусовом Пермского края. Еще в детстве он любил шутить и легко привлекал внимание окружающих. В школьные годы будущий артист выступал в команде КВН «Дьяволята». Однажды Олег упал на сцене, а зал встретил эпизод смехом. Этот случай помог ему понять, что юмор может стать профессией. Верещагин занимался карате и получил зеленый пояс. Он помогал отцу на металлургическом заводе, работал с металлом и самостоятельно сделал цепочку с крестиком. После школы Олег получил экономическое образование в Перми, но вскоре выбрал творческую сферу.
КВН, «Парма» и Comedy Club
Карьеру на сцене Олег Верещагин начал в пермской команде КВН «Парма». Там он получил прозвище Бобер и начал выступать вместе с Гавриилом Гордеевым, известным как Гавр. После распада команды артисты в 2007 году пришли в шоу «Смех без правил». Позже дуэт стал частью Comedy Club. Верещагин и Гордеев получили популярность благодаря сценкам и юмористическим диалогам. Когда Гавриил Гордеев занялся продюсерской работой, Олег продолжил выступления с другими участниками проекта. С 2013 года он стал постоянным участником Comedy Woman. Фильмы и телепроекты с Олегом Верещагины. Параллельно с юмористическими шоу Верещагин развивал актерскую карьеру. Он снимался в комедийных фильмах и сериалах, среди которых:
«Самый лучший фильм — 2»;
«Реальные пацаны»;
«Женщины против мужчин»;
Zомбоящик;
«Счастья! Здоровья!»;
«Омар в большом городе»;
«Чума!».
В 2023 году артист стал ведущим шоу «Хочу перемен» на ТНТ. В 2024-м он сыграл Наполеона Бонапарта в комедии «Иван Васильевич меняет все».
Жена Олега Верещагина и история знакомства
Олег Верещагин познакомился с будущей женой Александрой в 2002 году в Перми. Александра работает детским фотографом. Их первая встреча произошла на конкурсе бальных танцев, где девушка участвовала в программе, а Олег находился среди зрителей. Позже Гавриил Гордеев одолжил у Александры деньги для поездки Верещагина к родственнику. Когда Олег вернулся, он сам пришел вернуть долг и пригласил девушку на концерт КВН. Первое серьезное свидание пары состоялось 12 мая 2002 года. Молодые люди провели вечер в клубе, а затем гуляли до утра. После этого они решили строить отношения. Роман продлился пять лет. Свадьбу Олег и Александра сыграли в мае 2007 года.
В семье Олега и Александры Верещагиных растут две дочери — Полина и Арина. Старшая дочь родилась в январе 2009 года. Младшая появилась на свет позднее. Девочки занимаются восточными единоборствами, плаванием, бадминтоном и музыкой. В 2019 году Полина и Арина стали ведущими детского шоу «Прогнозик погодки» на канале «Супер». Артист старается участвовать в воспитании дочерей даже при напряженном рабочем графике. Семья вместе появлялась в программе «Ты как я» на ТНТ. В интервью Верещагин говорил, что прислушивается к супруге и ценит ее советы. Александре он полностью доверяет вопросы, связанные с обустройством дома и семейным бытом.
Конфликт Олега Верещагина и Антона Филипенко в «Звездах в Африке»
Олег Верещагин выиграл второй сезон шоу «Звезды в Африке». В третьем сезоне одним из его главных соперников стал актер Антон Филипенко. Участники обменивались претензиями и угрозами. Их спор едва не перерос в драку, но другие герои проекта вмешались в ситуацию. Позже Верещагин и Филипенко встретились в испытании на вылет. Олег проиграл сопернику и покинул шоу.
Ссора с Сашей Стоуном
Еще один громкий конфликт в «Звездах в Африке» произошел между Верещагиным и Сашей Стоуном. Блогер вернулся в проект после того, как Валя Карнавал проиграла Олегу во втором сезоне. Хотя мужчины состояли в одной команде, они регулярно спорили и переходили на личности. Их перепалка едва не закончилась потасовкой. Оба участника попали в номинацию на вылет. В решающем испытании победу одержал Верещагин. После этого соперники символически помирились.
Ссора с женой в «Сокровищах императора»
В шоу «Сокровища императора» Олег Верещагин участвовал вместе с Александрой. Артист тяжело переживал неудачи в заданиях и во время одного из этапов сорвался на супругу. Между парой произошла серьезная ссора на камеру. Олег заявил, что со стороны их проигрыш может выглядеть так, словно головоломка разрушила семью. Позже супругам удалось успокоиться и завершить конфликт.
Противостояние с Айзой в «Ставке на любовь»
В шоу «Ставка на любовь» Верещагин вступил в конфликт с Айзой. Она обвинила артиста в непорядочной игре, после чего между участниками разгорелся скандал. Олег возмутился не только словами Айзы, но и поведением Александры. По мнению комика, жена не поддержала его в споре и продолжила общаться с оппоненткой.
Вражда с Оскаром Кучерой
Напряжение между Олегом Верещагиным и Оскаром Кучерой возникло в первые дни «Ставки на любовь». Верещагин пренебрежительно высказывался о коллеге, называл его «пенсионером» и радовался его неудачам на испытаниях. Кучера говорил, что прежде не знал творчество комика из Перми. Их взаимная неприязнь стала одной из заметных сюжетных линий проекта.
Конфликт с Давой в «Наследниках и самозванцах»
В «Наследниках и самозванцах» блогер Давид Манукян, известный как Дава, решил по правилам игры «убить» Верещагина. Такой ход вызвал у Олега резкую реакцию. Комик обвинил Даву в предательстве, эмоционально высказался в его адрес и потребовал больше не попадаться ему на пути. Другие участники расценили эпизод как серьезный конфликт.
Высказывание о грудном вскармливании
Резонанс вызвали и слова Верещагина в шоу «Это нормально?». В качестве эксперта он высказался о грудном вскармливании в общественных местах. Артист заявил, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Он добавил, что в его семье старались избегать подобных ситуаций, чтобы не создавать неудобства для окружающих. Высказывание стало поводом для активной дискуссии в студии.
Олег Верещагин сейчас
Олег Верещагин продолжает работать в кино и на телевидении. Он участвует в юмористических программах, реалити-шоу и новых развлекательных проектах.