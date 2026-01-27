27 января 2026, 17:29

Владимир Белокуров (Фото: скриншот к/ф «Полосатый рейс»)

Владимир Белокуров — актёр, проживший яркую жизнь на сцене и мучительную — за её кулисами. Мастер МХАТа, чей Чичиков стал классикой, и народный любимец, запомнившийся боцманом из «Полосатого рейса» и отцом-философом из «Неуловимых мстителей». Человек, получивший звание Народного артиста СССР и Сталинскую премию, но проигравший в битве за личное счастье. 28 января — день памяти актёра, чья смерть в 1973 году стала финалом драмы, полной любви, предательства и неизлечимой болезни. Подробности — в материале «Радио 1».





Путь Белокурова из провинции на вершину славы

Владимир Белокуров (Фото: скриншот д/ф «Эпикуреец из МХАТа. Владимир Белокуров»)

Личная драма: поздняя любовь и роковой разрыв

Кюнна Игнатова (Фото: скриншот к/ф «Ляна»)

Владимир Белокуров (Фото: скриншот д/ф «Эпикуреец из МХАТа. Владимир Белокуров»)

Безвеменный уход Владимира Белокурова