От легендарного Чкалова до обманутого мужа: яркая творческая жизнь и поздняя драма боцмана «Полосатого рейса» Владимира Белокурова
Владимир Белокуров — актёр, проживший яркую жизнь на сцене и мучительную — за её кулисами. Мастер МХАТа, чей Чичиков стал классикой, и народный любимец, запомнившийся боцманом из «Полосатого рейса» и отцом-философом из «Неуловимых мстителей». Человек, получивший звание Народного артиста СССР и Сталинскую премию, но проигравший в битве за личное счастье. 28 января — день памяти актёра, чья смерть в 1973 году стала финалом драмы, полной любви, предательства и неизлечимой болезни. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь Белокурова из провинции на вершину славыИстоки судьбы Владимира Белокурова лежат в простом селе Нижний Услон в Татарстане, где он родился 8 июля 1904 года в многодетной семье сельского священника. Этот факт биографии он не скрывал даже в опасные послереволюционные годы. Творческий путь начался не в храме Мельпомены, а на арене. После гимназии юноша устроился униформистом в казанский цирк, затем перешёл в оперетту. Его тяга к драматическому искусству привела его сначала в театральную студию, а затем на сцену Казанского Большого драматического театра, где он дебютировал в роли поручика Долгорукого.
В 1925 году Белокуров, уже опытный провинциальный актёр, перебрался в Москву. Долгих двенадцать лет он служил в Театре Революции (ныне Театр им. Маяковского), сыграв более тридцати ролей. Однако настоящим творческим домом, куда он пришёл в 1936 году и с которым не расставался до конца дней, стал МХАТ. Здесь он создал одну из своих самых знаменитых театральных работ — Павла Ивановича Чичикова в «Мёртвых душах». Эта роль с оригинальной белокуровской трактовкой не сходила со сцены более трёх десятилетий и стала классикой.
В кино дебют Владимира Вячеславовича состоялся в 1932 году в фильме «Мёртвый дом». Однако подлинная всесоюзная слава настигла его почти десять лет спустя, когда на экраны в военном 1941-м вышел фильм «Валерий Чкалов». Белокуров, сыгравший легендарного лётчика, не просто создал образ героя, а показал живого, обаятельного и мужественного человека, что было особенно важно для поднятия духа в те суровые годы. Всего его фильмография насчитывает около пятидесяти картин. Хотя главные роли были редки, он стал непревзойдённым мастером эпизода. Боцман в «Полосатом рейсе», священник в «Неуловимых мстителях», водитель в «Королеве бензоколонки», сеньор Помидор в «Чиполлино» — эти и многие другие образы навсегда врезались в память зрителей.
Личная драма: поздняя любовь и роковой разрывВладимир Белокуров, маститый 52-летний актёр МХАТа и лауреат Сталинской премии, впервые увидел Кюнну Игнатову в 1956 году на съёмках фильма «Долгий путь». Ей было всего 22 года, она была начинающей, но уже многообещающей звездой, восхищавшей зрителей своей неземной красотой. Её имя с якутского переводилось как «Солнышко», и для Белокурова она действительно им стала.
Несмотря на то что Кюнна была замужем за актёром Вячеславом Соколовым и растила маленького сына Петра, Белокуров с первого взгляда потерял голову. Он начал настойчивое, почти пятилетнее ухаживание, осыпая её знаками внимания. Самым трогательным и запоминающимся его жестом стали огромные корзины роз, шипы с которых он аккуратно срезал, чтобы его возлюбленная не уколола пальцы. Этот романтический образ полностью покорил сердце молодой актрисы, и в 1961 году, бросив мужа, она вышла замуж за Белокурова. Ему было 56, ей — 26.
Первые годы брака были идиллическими. Белокуров души не чаял в молодой жене, тепло относился к её сыну Петру, обеспечивал семью, вместе они путешествовали по миру, что для советских артистов было редкой привилегией. Он использовал всё своё влияние, чтобы перевести Кюнну в труппу МХАТа и взять её преподавателем во ВГИК, где сам вёл курс. Однако очень скоро эта забота приняла удушающие, деспотичные формы. Патологическая ревность, усугублённая тридцатилетней разницей в возрасте, стала главной чертой их семейной жизни.
Белокуров не выносил, когда его молодая красивая жена общалась с коллегами-мужчинами. Он стремился полностью контролировать её профессиональную жизнь, фактически поставив на ней крест. Актёр самолично решал, в каких картинах она будет сниматься, а в каких — нет. За десять лет брака талантливая актриса, начинавшая карьеру с главных ролей в фильмах «Ляна» и «Долгий путь», снялась лишь в трёх картинах, и то в эпизодах. В театре МХАТ её карьера также зашла в тупик — ей доставались лишь незначительные роли, например, горничной в «Трёх сёстрах».
Кульминация драмы наступила в начале 1970-х. У Кюнны Игнатовой вспыхнул роман с актёром Александром Диком, который был на 14 лет моложе её. В 1972 году, когда у Белокурова обнаружили рак в последней стадии, жена ушла от него к молодому возлюбленному. Это был сокрушительный удар для больного актёра. Тем не менее, он отпустил её, не держал зла и, будучи уже в больнице, распорядился разменять свою большую квартиру на две, одну из которых оставил Кюнне. На вопрос друзей, зачем он это делает для женщины, ушедшей к другому, Белокуров отвечал, что «…не верит, что эти отношения с молодым актёром продлятся долго, а ей с ребенком потом надо будет где-то жить».
Безвеменный уход Владимира БелокуроваВладимир Белокуров скончался в полном одиночестве 28 января 1973 года в возрасте 68 лет. Его похоронили с почестями, подобающими народному артисту СССР. Могила великого актёра находится на престижном Новодевичьем кладбище, участок № 7. Там же покоятся и многие выдающиеся деятели культуры, его коллеги по цеху. Это место стало последним пристанищем для актёра, чьё мастерство и яркие роли навсегда остались в золотом фонде советского театра и кино.
Жизнь Кюнны Игнатовой тоже оказалась трагичной. Её брак с Александром Диком, как и предчувствовал Белокуров, оказался несчастливым и нестабильным. Её актёрская карьера так и не возродилась. В феврале 1988 года, в возрасте 53 лет, её нашли мёртвой в собственной квартире. Официальная причина — кровоизлияние в мозг, но обстоятельства смерти до сих пор вызывают вопросы. Она похоронена на Введенском кладбище в Москве, вдали от могилы человека, который когда-то так беззаветно её любил.