От наркокурьера до любовницы миллиардера: как Елена Перминова променяла Александра Лебедева на молодого манекенщика
1 сентября свой 39-й день рождения отмечает российская модель, блогер и предпринимательница Елена Перминова. Её имя впервые привлекло внимание публики ещё в середине 2000-х годов: сначала — благодаря статусу «девушки месяца» в журнале Playboy, а затем — участию в клипе Стаса Пьехи на композицию «Где буду я». Однако настоящую известность Перминовой принесли не столько профессиональные достижения, сколько её личная жизнь. Почти два десятилетия она была гражданской женой российского миллиардера Александра Лебедева, родила ему четверых детей и стала лицом роскошного образа жизни, сочетающего светские рауты, благотворительность и бизнес. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Елены Перминовой
Елена Перминова родилась 1 сентября 1986 года в небольшом городке Бердск Новосибирской области. Ее семья была обычной советской семьей: отец проживал в Кемерово, мать Лидия Перминова позже переехала в Москву. У Елены есть старшая сестра Александра (разница в возрасте 4 года), которая стала ее близким другом и личным визажистом.
С детства Елена отличалась высоким ростом и модельной внешностью. Уже в школьные годы она проявляла интерес к модельной индустрии, хотя родители настояли на «серьезной профессии». После школы Перминова поступила в Кузбасский институт экономики и права, где изучала юриспруденцию, бухгалтерское дело и менеджмент. Однако карьера модельера манила ее больше, и вскоре она бросила вуз ради модельного агентства.
Роковая любовь модели Перминовой
В 16 лет Елена встретила свою первую любовь — Виталия Холодкова (по некоторым источникам — Дмитрия Холодкова), который был старше ее на 16 лет. Эта встреча едва не разрушила ее жизнь. Изначально никаких наркотиков не было, но постепенно мужчина начал втягивать юную Елену в преступную деятельность: сначала предложил «попробовать таблеточку» вместе, затем попросил «отнести таблеточку другу», а потом это превратилось в систему.
Когда владелец клуба поймал Елену с таблетками, она испугалась и отказалась продолжать. Но Холодков пригрозил расставанием, и девушка, уже попавшая в зависимость, вернулась к нему. В 17 лет Елену задержали с поличным во время передачи наркотиков покупателю. Чтобы избежать тюремного срока (ей грозило до 6 лет лишения свободы), отец Елены написал письмо депутату Государственной думы Александру Лебедеву. Тот откликнулся на просьбу о помощи, и благодаря его вмешательству Перминова получила 5 лет условно с испытательным сроком, а Лебедев не на шутку влюбился.
Восхождение к славе Елены Перминовой
Несмотря на судебный процесс, Перминова не опустила руки. Находясь под следствием, она продолжала работать моделью: участвовала в фотосессиях и даже снялась в клипе Стаса Пьехи на песню «Где буду я». Широкую известность ей принесла фотосессия для Playboy в 2006 году, где она стала «девушкой месяца». Это открыло ей дорогу на мировые подиумы: показы для Armani, Viktor & Rolf, Lanvin, участие в Неделях моды в Париже, Милане, Риме и съемки для ведущих глянцевых изданий.
Перминова быстро стала узнаваемой фигурой в мире моды, получив неофициальный титул «Икона стиля» за свой уникальный вкус и умение сочетать вещи.
Личная жизнь Елены Перминовой
Спасение от тюрьмы переросло в романтические отношения между Еленой и Александром. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, они стали постепенно сближаться. Лебедев стал для Перминовой не только возлюбленным, но и покровителем, помогая ей построить успешную карьеру в модельном бизнесе и светской жизни. Несмотря на отсутствие официального брака, отношения Перминовой и Лебедева продлились 19 лет (2005-2024). За это время пара стала родителями четверых детей: Никиты (2009 г.р.), Егора (2011 г.р.), Арины (2014 г.р.) и Александра (2021 г.р.).
Перминова неоднократно подчеркивала, что их отношения с Лебедевым построены на любви, а не на меркантильных интересах, как предполагали некоторые. В своих социальных сетях она трогательно поздравляла возлюбленного с днями рождения, называя его «любовью всей моей жизни». В 2020 году Лебедев сделал Елене предложение во время поездки в Лапландию, появившись перед ней в образе Санта-Клауса. Однако официальная свадьба так и не состоялась, а в декабре 2024 года Елена Перминова неожиданно объявила о расставании с Александром Лебедевым после 19 лет совместной жизни.
Перминова изначально не стала раскрывать причины расставания, заявив: «Личное всегда будет личным». Позже она объяснила, что их отношения «исчерпали себя».
«Иногда жизнь преподносит нам непростые уроки. Один из них — признать, что отношения исчерпали себя. Это всегда болезненный и трудный выбор, но порой необходимый, чтобы двигаться дальше и дать возможность обоим обрести счастье», — написала модель в соцсетях.
В комментариях к новостям о расставании пары многие пользователи предполагали, что настоящей причиной могли стать постоянные измены Лебедева. По некоторым данным, у Лебедева уже некоторое время были отношения с 29-летней пиарщицей Ариной Лабиковой. Это могло стать последней каплей для Перминовой, которая на протяжении многих лет терпела неверность партнера.
Жизнь Елены Перминовой после расставания с олигархом Лебедевым
После объявления о расставании Перминова вместе с детьми переехала из общего дома. Несмотря на разрыв, бывшие партнеры сохранили хорошие отношения ради детей. Лебедев продолжает финансово поддерживать Перминову и детей. Уже в марте 2025 года у Перминовой завязался роман с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым, который младше ее на 9 лет. Романов родился в Тернополе (Украина), но позже его семья переехала в США. Он начал карьеру в модельном бизнесе после встречи с фотографом Стивеном Кляйном.
Этот роман вызвал скандал, так как выяснилось, что Романов предал свою предыдущую возлюбленную — модель Диану Погорелую, с которой встречался более 4 лет.
«Он меня предал и улетел с Перминовой в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви», — делилась в интервью журналистам Super Погорелая.
Кроме того, Диана предположила, что Романов вступил в отношения с российской манекенщицей с целью заработать деньги и продвинуться по карьерной лестнице.
«А мы, люди, разве можем быть в чем-то уверены?! Особенно в отношениях. Я живу совершенно иначе. Мне сейчас здорово, я счастлива и благодарна этому состоянию. Зачем лишать себя этих эмоций?! Невозможно ничего планировать, мы даже не знаем, что будем в следующую секунду, но можно быть счастливой сегодня. Выбор делаем мы сами», — разубеждала публику Елена.
Но вот уже к июлю этого года тревогу забили подписчики Перминовой, которые заметили, что из ее соцсетей пропали все фотографии с Романовым. Сам Тарас также удалил снимки с Перминовой, оставив лишь несколько фото с Каннского фестиваля. Сейчас остается только гадать, пара сознательно уменьшила публичность своих отношений или страстной любви пришел конец.