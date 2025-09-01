01 сентября 2025, 14:40

Елена Перминова (Фото: Telegram@ lenaperminova_official)

1 сентября свой 39-й день рождения отмечает российская модель, блогер и предпринимательница Елена Перминова. Её имя впервые привлекло внимание публики ещё в середине 2000-х годов: сначала — благодаря статусу «девушки месяца» в журнале Playboy, а затем — участию в клипе Стаса Пьехи на композицию «Где буду я». Однако настоящую известность Перминовой принесли не столько профессиональные достижения, сколько её личная жизнь. Почти два десятилетия она была гражданской женой российского миллиардера Александра Лебедева, родила ему четверых детей и стала лицом роскошного образа жизни, сочетающего светские рауты, благотворительность и бизнес. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Елены Перминовой Роковая любовь модели Перминовой Восхождение к славе Елены Перминовой Личная жизнь Елены Перминовой Жизнь Елены Перминовой после расставания с олигархом Лебедевым



Елена Перминова (Фото: Telegram@ lenaperminova_official)



Елена Перминова и Александр Дебедев (Фото: Telegram@ lenaperminova_official)



«Иногда жизнь преподносит нам непростые уроки. Один из них — признать, что отношения исчерпали себя. Это всегда болезненный и трудный выбор, но порой необходимый, чтобы двигаться дальше и дать возможность обоим обрести счастье», — написала модель в соцсетях.

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Telegram@ lenaperminova_official)



«Он меня предал и улетел с Перминовой в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви», — делилась в интервью журналистам Super Погорелая.

«А мы, люди, разве можем быть в чем-то уверены?! Особенно в отношениях. Я живу совершенно иначе. Мне сейчас здорово, я счастлива и благодарна этому состоянию. Зачем лишать себя этих эмоций?! Невозможно ничего планировать, мы даже не знаем, что будем в следующую секунду, но можно быть счастливой сегодня. Выбор делаем мы сами», — разубеждала публику Елена.