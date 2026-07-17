«От папы только фамилия»: новое фото сына Андрея Малахова взбудоражило сеть. Болен или брак дал трещину? Почему телеведущий прячет сына
Семь лет его скрывали от публики: ни одного фото, ни одного появления на людях и ни одного комментария в соцсетях. Сын Андрея Малахова рос в информационном вакууме, пока случайный кадр на катке Красной площади не разрушил многолетнюю стену приватности. Аудитория ринулась разглядывать мальчика, сравнивать с родителями и гадать: почему главный телеведущий страны так долго прятал наследника? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство Саши МалаховаВ 2017 году у Андрея Малахова родился сын. Для любой другой звёздной династии это событие запустило бы механизм медийной машины на полную мощность. Эксклюзивные интервью в которых раскрывалиссь все нюансы беременности, трогательные снимки из роддома, умилительные посты о том, чьи глазки и носик достались наследнику, обсуждение имени в ток-шоу, репортажи с крестин — стандартный ритуал публичного родительства. Но Малаховы пошли по другому сценарию.
Андрей не опубликовал ни одного снимка крошечного Саши. Никаких кадров из детской, первых шагов и выходов в свет с коляской. Его супруга Наталья, дочь олигарха Виктора Шкулева, также обошлась без постов о счастье материнства. Такое поведение звёздной четы заставило аудиторию строить догадки.
Интернет-общественность тут же включила детективный режим. Почему молчат? Что прячут? Вдруг у ребёнка проблемы со здоровьем? Или, может, брак дал трещину? Но реальность оказалась проще любых домыслов. Малаховы с первых дней сознательно оградили сына от чужих глаз.
Философия воспитания ведущего «Пусть говорят»Андрей Малахов убеждён, что ранняя публичность наносит вред психике ребёнка. В беседе с журналистами шоумен признавался, что его пугает тенденция некоторых коллег выкладывать каждый шаг детей в интернет.
«Цифровой след — это навсегда. А детство — это тот период, когда можно ошибаться, быть неловким, некрасивым, неидеальным, и это не будет зафиксировано на миллионных экранах», — рассуждал Андрей в интервью «7Дней».Наталья, воспитанная в семье, где строго соблюдались границы личного пространства, полностью поддерживает эту позицию. В результате мальчик растёт в надёжном информационном вакууме, полностью защищённый от внимания папарацци и интернет-обсуждений. Публика не знает, как ребёнок выглядит, во что одет и на кого похож.
Сын Андрея Малахова: какой он?В декабре 2025 года на Красной площади произошел спонтанный прорыв информационной блокады вокруг сына Андрея Малахова и Натальи Шкулевой. Дедушка мальчика, бизнесмен Виктор Шкулев, обнял внука на публике, и этот случайный кадр мгновенно разошелся по сети. Публика с интересом отметила, что внешне ребенок является полной копией матери, унаследовав шкулевские черты. «Вылитая мама», «копия Натальи», «от папы только фамилия» — эти фразы замелькали в комментариях.
Сам телеведущий никогда не скрывал, что рад такому семейному признаку, и с юмором отвечал: «Значит, красивый будет». Как пояснил дедушка мальчика, родители, годами оберегавшие приватность ребенка, пришли к выводу, что скрывать сына от публики больше невозможно, и теперь он будет появляться в соцсетях. Саша подрос, впереди школа, новые знакомства и неизбежные вопросы.
Сколько стоит конфинденциальность?Когда первый ажиотаж вокруг фото Саши Малахова поутих, журналисты копнули глубже и выяснили: наследник создателя «СтарХита» обучается в престижной частной школе с годовым ценником свыше миллиона рублей. Главная ценность этого заведения заключается не во внешней роскоши, а в жестких правилах конфиденциальности.
Полный запрет на съёмку без разрешения родителей, отсутствие сплетен и надёжная защита от утечек информации создают максимально безопасную среду для детей знаменитостей. Помимо базовой школьной программы, мама и папа обеспечили сыну индивидуальное обучение с привлечением лучших педагогов. В обязательное расписание отпрыска звёздной четы вошли занятия английским языком с носителем, плавание для укрепления здоровья и формирования характера, музыка для эстетического воспитания, а также рисование, которому отведена особая роль в развитии Саши.
Талант или наследственность? Как сын Малахова удивляет близкихПо рассказам близких родственников, юный Малахов унаследовал от предков не просто тягу к рисованию, а подлинный талант. Его картины далеки от обычных детских каракулей. Это продуманные и осмысленные композиции. Родные даже организуют дома мини-выставки. Они развешивают полотна на стенах и по вечерам обсуждают, как мальчику удалось передать цвет или настроение.
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Полностью оградить ребёнка от реальности, в которой отец является главным телеведущим страны, попросту невозможно. В недавнем интервью изданию «Вокруг ТВ» телеведущий признался, что вынужден рассказывать сыну, что такое слава и известность. Мальчик усваивает эти уроки с детской непосредственностью.
Малахов-младший не тянется к объективам, не позирует и не требует к себе особого внимания. По словам комментаторов, на том самом случайном снимке с катка он просто обнимает дедушку и смотрит в сторону. Во взгляде потомка ведущего «Пусть говорят» нет и намёка на «звёздную болезнь». На снимке — обычный ребёнок, который искренне радуется зимней прогулке.
Новое фото и волна обсужденийОбщественное мнение о методах воспитания в семье Малаховых разделилось. Комментаторы-критики называют такой подход «золотой клеткой» и видят в нём вредную изоляцию. По их мнению, мальчик рискует вырасти инфантильным и неготовым к суровой реальности, где его будут постоянно оценивать и обсуждать. Сторонники же, напротив, аплодируют родителям. Они рады видеть звездную семью, которая заботится о психике ребенка, а не гонится за медийными рейтингами. Несмотря на появившийся в сети публичный снимок, семья Малаховых сохраняет строгий режим приватности. По словам инсайдеров, этот единичный кадр не станет началом регулярного появления сына в светской хронике. Главным приоритетом для родителей остаются здоровье, образование и счастье ребенка, а не медийная слава или финансовые контракты. Андрей Малахов и его супруга сознательно отказываются превращать сына в бренд или объект для интернет-обсуждений.
Недавно во время отдыха на Мальдивах «лицо Первого канала» вновь опубликовал фотографию сына. Снимок, на котором 8-летний Саша стоит спиной к камере, телеведущий подписал одним словом — «Любовь». Кадр мгновенно разлетелся по сети, но, как и прежде, не стал началом публичной жизни наследника.