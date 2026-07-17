«От папы только фамилия»: новое фото сына Андрея Малахова взбудоражило сеть. Болен или брак дал трещину? Почему телеведущий прячет сына

17 июля 2026, 12:58

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Семь лет его скрывали от публики: ни одного фото, ни одного появления на людях и ни одного комментария в соцсетях. Сын Андрея Малахова рос в информационном вакууме, пока случайный кадр на катке Красной площади не разрушил многолетнюю стену приватности. Аудитория ринулась разглядывать мальчика, сравнивать с родителями и гадать: почему главный телеведущий страны так долго прятал наследника? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Саши Малахова Философия воспитания ведущего «Пусть говорят» Сын Андрея Малахова: какой он? Сколько стоит конфинденциальность? Талант или наследственность? Как сын Малахова удивляет близких Новое фото и волна обсуждений

Детство Саши Малахова

Философия воспитания ведущего «Пусть говорят»

«Цифровой след — это навсегда. А детство — это тот период, когда можно ошибаться, быть неловким, некрасивым, неидеальным, и это не будет зафиксировано на миллионных экранах», — рассуждал Андрей в интервью «7Дней».



Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Сын Андрея Малахова: какой он?

Сколько стоит конфинденциальность?



Андрей Малахов с супругой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Талант или наследственность? Как сын Малахова удивляет близких

«Мне всё разрезали не там»: куда пропала 73-летняя Татьяна Веденеева после измен мужа и почему раскрыла правду только сейчас?

Новое фото и волна обсуждений