От постели космонавта до инвалидной койки: шесть браков, погибший сын и квартирный аферист. Кому досталось наследство Натальи Кустинской?
Наталья Кустинская — актриса, чья красота стала одновременно пропуском в мир большой славы и пожизненным проклятием. Та самая «русская Мэрилин Монро» из списка красивейших женщин мира по версии французского журнала Candide, звезда культовых «Три плюс два» и «Ивана Васильевича», 5 апреля могла бы отметить свой 88-й день рождения. Но уже более десяти лет поклонники вспоминают её трагическую судьбу: череду громких разводов, борьбу с алкоголизмом, смерть единственного сына и полное одиночество, в котором она оказалась на закате лет. О том, как секс-символ эпохи превратилась в забытую всеми затворницу, читайте в материале «Радио 1»
Биография актрисыНаталья Николаевна Кустинская родилась в Москве 5 апреля 1938 года в семье, где творчество было воздухом. Её отец, Николай Кустинский, был известным куплетистом и мастером чечетки, а впоследствии занял пост директора «Мосфильма». Мать, Марина Вдовенко, блистала на эстраде как певица. Неудивительно, что девочка с детства впитала богемную атмосферу. Первое образование Наталья получила музыкальное, окончив школу при легендарной «Гнесинке».
Однако сцена манила её куда сильнее, чем рояль. Кустинская поступила во ВГИК, и уже на первом курсе, в 1959 году, началась её кинокарьера — дебют в эпизоде фильма «Хождение по мукам. Хмурое утро». Долгое время режиссеры видели в ней лишь статичную красавицу, но настоящий прорыв случился в 1963 году. Роль Наташи в романтической комедии «Три плюс два» превратила Кустинскую в секс-символа СССР. Зрители замирали у экранов, а её появление в купальнике стало событием.
Позже последовали работы в «Иван Васильевич меняет профессию» и многосерийной эпопее «Вечный зов». Всего фильмография актрисы насчитывает около 22 картин, что не так много для актрисы её масштаба, но каждая роль запоминалась зрителю надолго.
Шесть попыток найти счастьеЛичная жизнь Кустинской была не менее яркой, но куда более трагичной, чем сюжеты фильмов. В 19 лет она вышла замуж за известного режиссера фильма «Девчата» Юрия Чулюкина. Окружающие судачили, что это брак по расчету ради ролей, однако сама актриса позже признавалась, что надеялась на любовь. Но Чулюкин, по слухам, ревновал жену к экрану, запрещал сниматься и в итоге изменил ей, что привело к разводу.
Вторым мужем стал сотрудник Внешторга Олег Волков. В этом браке родился долгожданный сын Дмитрий, но и этот союз распался из-за трагической любви. Третьим избранником актрисы стал Герой Советского Союза, космонавт Борис Егоров. Их роман начался с почти детективной истории: Егоров был женат на подруге Кустинской — актрисе Наталье Фатеевой. Узнав о чувствах космонавта, Волков, по свидетельствам современников, дважды пытался свести счеты с жизнью.
Брак с Егоровым продлился почти 20 лет. Казалось, она обрела счастье: муж носил её на руках, подарил шикарную квартиру в центре Москвы, усыновил её сына. Но и эта сказка рухнула, когда актриса из-за травмы позвоночника оказалась прикована к больничной койке. Как вспоминают друзья, именно в этот момент Егоров «нашел утешение на стороне». Разрыв был мучительным.
Позже Егоров пытался вернуть семью, но Кустинская, у которой всегда было завышенное чувство собственного достоинства, не простила. После тяжелого расставания актриса вступала в брак с Геннадием Хромушиным (продлился 12 лет, до его смерти), Владимиром Масленниковым и, наконец, с брачным аферистом Стасом Ваниным.
Потеря близких и одинокая старостьК концу жизни за Кустинской прочно закрепилось прозвище «черная вдова» или «роковая женщина». Многие коллеги отворачивались от неё из-за тяжелого характера. Но главная трагедия, вызвавшая волну обсуждений, — череда смертей близких. В 2002 году умер её четвертый муж Геннадий Хромушин (врачи занесли инфекцию во время операции). В том же году произошло непоправимое: у её сына Дмитрия умер семимесячный ребенок, а затем при невыясненных обстоятельствах погиб и сам Дмитрий.
Это горе сломало актрису. Она ушла в запой, перестала выходить из дома. Скандал разразился, когда СМИ узнали, что легенда кино доживает век в нищете. У неё был сахарный диабет, отнимались ноги. В 2010 году она упала в ванной, получив тяжелую травму позвоночника, а позже, упав с кровати, получила ожоги ног от раскаленной батареи. В окружении актрисы начали ошиваться сомнительные личности, жаждущие её московской жилплощади.
В последние годы жизни Кустинской у неё не осталось ни родственников, ни близких друзей. Она лежала в квартире, и ухаживали за ней в основном сиделки. В декабре 2012 года актрису госпитализировали в Боткинскую больницу с тяжелой пневмонией. Она впала в кому и 13 декабря, не приходя в сознание, скончалась в возрасте 74 лет. Гражданская панихида не проводилась — такова была воля покойной. Отпевание прошло в храме Спаса Нерукотворного Образа, и похоронили Наталью Николаевну на Кунцевском кладбище, где уже лежал её сын Дмитрий.
Скандал вокруг наследстваДаже после смерти актриса стала причиной громкого скандала. Битва за её двухкомнатную квартиру в центре Москвы (стоимостью около 40 миллионов рублей) оказалась жаркой. Как выяснилось, незадолго до кончины 72-летняя Кустинская вышла замуж за некоего Стаса. Этот брак продлился всего полтора месяца. По словам патронажного брата Андрея Асеева, мужчина оказался аферистом без определенных занятий, который взял фамилию жены, надеясь получить жилплощадь.
Более того, выяснилось, что перед смертью Кустинская разорвала завещание, по которому хотела отдать квартиру дочери друга погибшего сына — Юлии Рабай. Почему она изменила решение, осталось загадкой. Новый документ составлен не был, что породило хаос. У Натальи Кустинской не было родных братьев и сестёр, но были двоюродные. На наследство артистки претендовали семь человек. Большинство родственников в жизни актрису не видели, и доказать кровные узы пришлось в суде.
Только спустя почти четыре года суд назвал трех наследниц: ими оказались двоюродные племянница Ирина Арбина и Лидия Карпенко из Нижнего Новгорода, а также внучатая племянница Марина Пижамова из Самары.