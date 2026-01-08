08 января 2026, 11:28

Дарья Клюкина (Фото: Instagram* @klyukina_d)

Российская модель и актриса Дарья Клюкина получила большую популярность после участия в пятом и шестом сезонах реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Однако, кроме славы, проект не принёс девушке ничего, замуж она впоследствии вышла за весьма обеспеченного топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Как она живёт сейчас и какой путь она прошла для обретения известности, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из провинциального города к «звездам» Как Дарья Клюкина попала на ТВ Свадьба Клюкиной с топ-менеджером «Газпром-Медиа»

Из провинциального города к «звездам»

Дарья Клюкина (Фото: Instagram* @klyukina_d)

Как Дарья Клюкина попала на ТВ

Дарья Клюкина и Егор Крид (Фото: скриншот шоу «Холостяк»)

«Она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: «Хорошо. Ты готова прямо сейчас удалить свой Инстаграм, как когда ты мне сказала в январе при первой встрече?». А она мне: «Конечно, нет! С чего вдруг я буду удалять свой Instagram*?». И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись», — поделился с ведущим певец.

Свадьба Клюкиной с топ-менеджером «Газпром-Медиа»

Дарья Клюкина и Владимир Чопов (Фото: Instagram* @klyukina_d)