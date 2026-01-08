Крутила романы с Кридом и Глинниковым, а вышла замуж за сотрудника «Газпрома»: как сейчас живет участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина?
Российская модель и актриса Дарья Клюкина получила большую популярность после участия в пятом и шестом сезонах реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Однако, кроме славы, проект не принёс девушке ничего, замуж она впоследствии вышла за весьма обеспеченного топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Как она живёт сейчас и какой путь она прошла для обретения известности, читайте в материале «Радио 1».
Из провинциального города к «звездам»
Дарья Клюкина (Фото: Instagram* @klyukina_d)
Дарья Клюкина родилась в уральском городке Карпинске и в детстве столкнулась с психологическими травмами: ранний уход отца и нападение овчарки, из-за чего она начала заикаться. Это сделало её неуверенной в себе и замкнутой.
После школы она поступила в Уральский федеральный университет на факультет «Государственного и муниципального управления». Чтобы заработать, Клюкина сначала раздавала флаеры, потом устроилась менеджером по продажам стройматериалов, подрабатывала моделью, снималась в рекламе и даже освоила профессию парикмахера-стилиста.
Однако учебу она не закончила, так как её внимание привлекло одно из ведущих модельных агентств Сочи. В какой-то момент она начала развивать сеть кофеен в Сочи, хотя настоящим хозяином был её бойфренд Сергей Наумов. Кроме того, она снималась для рекламных кампаний, посвящённых продвижению одежды.
Как Дарья Клюкина попала на ТВВ 2017 году Дарья впервые засветилась на телеканале ТНТ в сериале «Улица». Девушка сыграла эпизодическую роль Карины в 77-м эпизоде комедийного сериала. Многие задаются вопросом, как она из модели, рекламирующей одежду, стала актрисой федерального канала. Возможно, ей просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.
Позже Дарью Клюкину пригласили принять участие в романтическом шоу «Холостяк», где она могла бы побороться за сердце Ильи Глинникова. Модель потом расскажет, что она согласилась на участие в шоу, потому что в тот момент у неё был перерыв в отношениях с её молодым человеком, и она хотела «вернуть вкус к жизни». На шоу девушка сразу привлекла внимание «интерна Романенко» и была одной из первых, кому холостяк вручил розу. Илья Глинников трижды приглашал Дарью на свидания, но она приняла решение покинуть проект и вернуться в Сочи к бывшему бойфренду.
Дарья Клюкина и Егор Крид (Фото: скриншот шоу «Холостяк»)
Спустя год Клюкина вновь стала участницей шоу «Холостяк», надеясь найти свою любовь уже с Егором Кридом. В этот раз Дарья дошла до финала и получила заветное кольцо. Вот только любовь была наигранной, но никак не реальной. После завершения проекта Дарья и Егор решили сохранить дружеские отношения.
В одном из YouTube-шоу Егор Крид рассказал, на чем было окончено общение с Клюкиной.
«Она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: «Хорошо. Ты готова прямо сейчас удалить свой Инстаграм, как когда ты мне сказала в январе при первой встрече?». А она мне: «Конечно, нет! С чего вдруг я буду удалять свой Instagram*?». И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись», — поделился с ведущим певец.
После того как она одержала победу в шестом сезоне шоу «Холостяк», Дарья стала лицом нескольких косметических брендов, в частности Always, и снялась в рекламе стайлера для волос Polaris. Кроме того, она приняла участие в клипах известных исполнителей на песни: «Молния» Димы Билана, «Выделяйся» Миши Марвина и «Вредная привычка» Вовы Селиванова. Она также стала ведущей актрисой в комедийном сериале «Самки богомола», который выходит на телеканале ТНТ. Иными словами, не любовь искала Клюкина на романтическом шоу, а популярности.
Свадьба Клюкиной с топ-менеджером «Газпром-Медиа»
Дарья Клюкина и Владимир Чопов (Фото: Instagram* @klyukina_d)
4 октября 2019 года модель вышла замуж за Владимира Чопова. Топ-менеджер «Газпром-Медиа» ради Клюкиной разорвал отношения с Ивановой, талантливой художницей, которая должна была вскоре стать матерью его ребёнка.
Свадьба была поистине шикарной. Торжество прошло на озере Комо, в роскошном итальянском особняке Balbiano, который часто выбирают для проведения свадебных церемоний. После церемонии гостей ожидал банкет и праздничная часть с танцами. Среди гостей были Яна Рудковская, Дима Билан и Николай Басков.
18 апреля 2024 года Дарья Клюкина впервые стала мамой. У неё и её супруга появился сын, которого назвали Александром.