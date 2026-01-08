Достижения.рф

Крутила романы с Кридом и Глинниковым, а вышла замуж за сотрудника «Газпрома»: как сейчас живет участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина?

Дарья Клюкина (Фото: Instagram* @klyukina_d)

Российская модель и актриса Дарья Клюкина получила большую популярность после участия в пятом и шестом сезонах реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Однако, кроме славы, проект не принёс девушке ничего, замуж она впоследствии вышла за весьма обеспеченного топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Как она живёт сейчас и какой путь она прошла для обретения известности, читайте в материале «Радио 1».



Из провинциального города к «звездам»


Дарья Клюкина (Фото: Instagram* @klyukina_d)

Дарья Клюкина родилась в уральском городке Карпинске и в детстве столкнулась с психологическими травмами: ранний уход отца и нападение овчарки, из-за чего она начала заикаться. Это сделало её неуверенной в себе и замкнутой.

После школы она поступила в Уральский федеральный университет на факультет «Государственного и муниципального управления». Чтобы заработать, Клюкина сначала раздавала флаеры, потом устроилась менеджером по продажам стройматериалов, подрабатывала моделью, снималась в рекламе и даже освоила профессию парикмахера-стилиста.

Однако учебу она не закончила, так как её внимание привлекло одно из ведущих модельных агентств Сочи. В какой-то момент она начала развивать сеть кофеен в Сочи, хотя настоящим хозяином был её бойфренд Сергей Наумов. Кроме того, она снималась для рекламных кампаний, посвящённых продвижению одежды.

Как Дарья Клюкина попала на ТВ

В 2017 году Дарья впервые засветилась на телеканале ТНТ в сериале «Улица». Девушка сыграла эпизодическую роль Карины в 77-м эпизоде комедийного сериала. Многие задаются вопросом, как она из модели, рекламирующей одежду, стала актрисой федерального канала. Возможно, ей просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

Позже Дарью Клюкину пригласили принять участие в романтическом шоу «Холостяк», где она могла бы побороться за сердце Ильи Глинникова. Модель потом расскажет, что она согласилась на участие в шоу, потому что в тот момент у неё был перерыв в отношениях с её молодым человеком, и она хотела «вернуть вкус к жизни». На шоу девушка сразу привлекла внимание «интерна Романенко» и была одной из первых, кому холостяк вручил розу. Илья Глинников трижды приглашал Дарью на свидания, но она приняла решение покинуть проект и вернуться в Сочи к бывшему бойфренду.

Дарья Клюкина и Егор Крид (Фото: скриншот шоу «Холостяк»)

Спустя год Клюкина вновь стала участницей шоу «Холостяк», надеясь найти свою любовь уже с Егором Кридом. В этот раз Дарья дошла до финала и получила заветное кольцо. Вот только любовь была наигранной, но никак не реальной. После завершения проекта Дарья и Егор решили сохранить дружеские отношения.

В одном из YouTube-шоу Егор Крид рассказал, на чем было окончено общение с Клюкиной.

«Она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: «Хорошо. Ты готова прямо сейчас удалить свой Инстаграм, как когда ты мне сказала в январе при первой встрече?». А она мне: «Конечно, нет! С чего вдруг я буду удалять свой Instagram*?». И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись», — поделился с ведущим певец.

После того как она одержала победу в шестом сезоне шоу «Холостяк», Дарья стала лицом нескольких косметических брендов, в частности Always, и снялась в рекламе стайлера для волос Polaris. Кроме того, она приняла участие в клипах известных исполнителей на песни: «Молния» Димы Билана, «Выделяйся» Миши Марвина и «Вредная привычка» Вовы Селиванова. Она также стала ведущей актрисой в комедийном сериале «Самки богомола», который выходит на телеканале ТНТ. Иными словами, не любовь искала Клюкина на романтическом шоу, а популярности.

Свадьба Клюкиной с топ-менеджером «Газпром-Медиа»


Дарья Клюкина и Владимир Чопов (Фото: Instagram* @klyukina_d)

4 октября 2019 года модель вышла замуж за Владимира Чопова. Топ-менеджер «Газпром-Медиа» ради Клюкиной разорвал отношения с Ивановой, талантливой художницей, которая должна была вскоре стать матерью его ребёнка.

Свадьба была поистине шикарной. Торжество прошло на озере Комо, в роскошном итальянском особняке Balbiano, который часто выбирают для проведения свадебных церемоний. После церемонии гостей ожидал банкет и праздничная часть с танцами. Среди гостей были Яна Рудковская, Дима Билан и Николай Басков.

18 апреля 2024 года Дарья Клюкина впервые стала мамой. У неё и её супруга появился сын, которого назвали Александром.

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Елена Генералова

