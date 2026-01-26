От провокации в «АльфаРомео» к романтической комедии «Сводишь с ума»: как изменилась жизнь скандального актёра Антона Артемьева?
Один из самых талантливых актеров своего поколения — Антон Артемьев 27 января отмечает свое 32-летие. Всего за пару лет он прошел путь от выпускника театрального института до обладателя диплома «Открытие» фестиваля «Пилот» за роль в сериале «АльфаРомео». Сегодня Артемьев находится на пике активности, снимаясь одновременно в нескольких громких проектах, демонстрируя редкую профессиональную устойчивость. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Антона АртемьеваАнтон Артемьев родился 27 января 1994 года в Пскове. После школы он совершил классический для талантливого провинциала переезд в культурную столицу — Санкт-Петербург, где поступил в Российский государственный институт сценических искусств на курс Льва Эренбурга. Уже в годы обучения он зарекомендовал себя как подающий большие надежды студент. После окончания института Эренбург взял его в труппу своего «Небольшого драматического театра», где Артемьев играл в спектаклях «Вишнёвый сад» и «Братья Карамазовы».
Дебют в кино случился в 2018 году и был символично ярким — эпизодическая роль в знаковом фильме «Лето». Однако затем последовала череда малозаметных проектов. Настоящий прорыв произошел в 2022-2023 годах с выходом сериала «АльфаРомео», где Артемьев блестяще перевоплотился в «альфача»-боксера. Эта работа принесла ему первый громкий успех и диплом «Открытие "Пилота"».
Личная жизнь артистаВ отличие от своей публичной профессии, личная жизнь Антона Артемьева всегда оставалась областью, в которую он категорически не допускал посторонних. Известные биографические справки сухо констатируют: «Не женат». В одном из интервью на YouTube актер признался:
«На личную жизнь у меня нет времени. А нишу общения в свободное от работы время занимают друзья. Я уважаю дружбу, и друзья для меня на первом месте. Они даже важнее и чем девушка, и чем любовь».
Критика «АльфаРомео» со стороны публикиСериал «АльфаРомео» с момента выхода оказался в эпицентре культурной войны. Либеральная часть зрителей и критиков обвиняла проект в поверхностной трактовке феминистской повестки, в то время как консервативные круги яростно критиковали его за «пропаганду чуждых ценностей». Антон Артемьев со своей харизматичной ролью токсичного мачо невольно стал живым символом этого противостояния.
Именно этот опыт, закалил актера. Вместо того чтобы сломаться под тяжестью общественной полемики или пытаться оправдаться, он выбрал иной путь — углубиться в профессию, расширяя свой амплуа. Последовавшие роли в исторической драме «Столыпин», подростковых проектах «Подростки. Первая любовь» и «Жвачка» показали его разноплановость и желание уйти от однозначных ярлыков.
Как сейчас живет АртемьевСегодня Антон Артемьев представляет собой пример актера, сумевшего преодолеть кризис и выйти на новую орбиту. Вопреки слухам об исчезновении, он сейчас как никогда востребован и активно вовлечен в кинопроцесс.
В октябре 2025 года в прокат вышла романтическая комедия «Сводишь с ума», где Артемьев исполнил одну из главных ролей. Фильм, сочетающий мистику и историю любви, был тепло принят зрителями, искавшими на экранах «простые и душевные истории». Для Артемьева эта работа стала важным шагом, позволившим показать себя в новом, лиричном амплуа, далеком от образа скандального «альфача».
Параллельно актер участвовал в съемках масштабных сериалов. С февраля 2025 года он задействован в криминальной драме «Айда!», где в звездном составе (Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев) исследует истоки организованной преступности 70-х. Кроме того, завершились съемки комедийного детектива «Капитан Туман», где Артемьев, по словам режиссера Сергея Филатова, создал яркий и запоминающийся образ даже в рамках эпизода.