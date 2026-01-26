26 января 2026, 17:38

Антон Артемьев (Фото: Instagram* @anton_artemjev)

Один из самых талантливых актеров своего поколения — Антон Артемьев 27 января отмечает свое 32-летие. Всего за пару лет он прошел путь от выпускника театрального института до обладателя диплома «Открытие» фестиваля «Пилот» за роль в сериале «АльфаРомео». Сегодня Артемьев находится на пике активности, снимаясь одновременно в нескольких громких проектах, демонстрируя редкую профессиональную устойчивость. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Антона Артемьева Личная жизнь артиста Критика «АльфаРомео» со стороны публики Как сейчас живет Артемьев



Биография Антона Артемьева

Личная жизнь артиста

Антон Артемьев (Фото: Instagram* @anton_artemjev)

«На личную жизнь у меня нет времени. А нишу общения в свободное от работы время занимают друзья. Я уважаю дружбу, и друзья для меня на первом месте. Они даже важнее и чем девушка, и чем любовь».

Критика «АльфаРомео» со стороны публики

Антон Артемьев (Фото: Instagram* @anton_artemjev)

Как сейчас живет Артемьев