07 августа 2026, 14:32

Марта Тимофеева (Фото: Инстаграм*/miss.kessler)

8 августа Марте Кесслер исполняется 17 лет. Первый раз она появилась на экранах в три месяца, а сейчас покоряет Голливуд. Чем живет и как работает одна из самых востребованных юных актрис России, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство в семье артистов Начало творческого пути Первые шаги в кино Голливудский рубеж

Детство в семье артистов

Марта Тимофеева (Фото: кадр из фильма "По ту сторону смерти")

Начало творческого пути

Мать топила в ванной, Крутой подарил квартиру, а Малахов ударил в спину: почему на самом деле пропала Диана Анкудинова из шоу «Ты супер!»

Первые шаги в кино

Марта Тимофеева (Кадр из фильма "Гоголь. Вий")

Голливудский рубеж