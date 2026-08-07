От рекламы подгузников до Голливуда: как юная россиянка Марта Кесслер покоряет мировой кинематограф
8 августа Марте Кесслер исполняется 17 лет. Первый раз она появилась на экранах в три месяца, а сейчас покоряет Голливуд. Чем живет и как работает одна из самых востребованных юных актрис России, расскажет «Радио 1».
Детство в семье артистовБудущая звезда экрана Марта Тимофеева, известная зрителям как Марта Кесслер, появилась на свет 8 августа 2009 года в творческой семье. Ее мать, Анна Рябцева, — выпускница Московской академии хореографии, танцевавшая на сцене Большого театра. Отец, Андрей Тимофеев, — музыкант, участник оркестра под предводительством Александра Каштанова, виртуозно владеющий трубой и геликоном. Окончив консерваторию им. Чайковского, он начал играть в джазовых проектах и оперных постановках, а также сотрудничать с Центральным пограничным ансамблем ФСБ РФ.
В 2017 году у Марты появился младший брат, с которым у нее сложились теплые отношения. В интервью юная актриса заявляла, что между ней с родителями царит взаимопонимание. Взрослые стараются удовлетворять ее потребности и желания, на что она отвечает примерным поведением и послушанием.
Начало творческого путиТворческий путь актрисы начался с пеленок. На прогулке к ее матери подошел незнакомец и предложил снять трехмесячную девочку в рекламе подгузников. По другой версии, родители артистки провели фотосессию с дочерью, а фотограф предложила отправить снимки знакомому агенту, после чего малышку позвали на съемки.
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Первая роль Марты оказалась простой: ей лишь нужно было весело ползти к погремушке. Так или иначе, дебют в рекламе задал вектор всей жизни: итальянский режиссер пришел в восторг от маленький актрисы, а следом посыпались предложения от Huggies, МТС и Vanish. Поняв, что дочь получает удовольствие от такой работы, родители записали ее в театральную студию, где педагоги выявили наличие драматического дарования.
Первые шаги в киноКинодебют Марты состоялся в 2013 году в сериале «Княжна из хрущевки», за которым последовали и другие. Позднее в интервью актриса вспоминала забавные истории с кастингов. Например, в короткометражке «Тыква» ее героине нужно было есть кашу и говорить, что она не вкусная, однако девочка сделала все наоборот — уплетала за обе щеки и говорила, как ей нравится блюдо. Впрочем, это не помешало ей получить роль.
С тех пор фильмография Марты стала расти с поразительной скоростью. Среди любимых жанров актриса называет фантастику и комедию, а играть ей больше всего хочется саму себя — обычную девочку. Однако режиссеры видят в ней потенциал для более сложных образов. Яркими примерами стали роли в триллерах «Гоголь» и «Гоголь. Страшная месть», где Марта перевоплотилась в дочь кузнеца Вакулы, а также центральная роль в картине «Русалки» и экстрасенса в «Других».
С еще одной юной звездой экрана, Виталией Корниенко, актриса сыграла сестер в драме «Звоните ДиКаприо». Они также вместе стали участницами программы Федора Бондарчука «Кино в деталях», где делились закулисными историями. Одна из них касается съемок, где героиня Марты по сценарию должна была съесть жука. Но актриса не дрогнула, вспомнив, как ее любимая исполнительница Билли Айлиш в клипе взяла в рот паука.