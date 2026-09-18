18 сентября 2026, 15:17

Костя Цзю (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)

Костя Цзю прошел путь от подвижного мальчика из Серова до чемпиона мира и одного из самых известных российских боксеров. После завершения выступлений он занялся тренерской работой, бизнесом, телевидением и развитием спортивных школ. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые победы Кости Цзю Олимпиада, армия и успех во взрослом боксе Главные поединки Кости Цзю Тренерская работа, школы бокса и фитнес-бокс Телевидение, кино и YouTube-канал Бизнес Кости Цзю и рекламные контракты Первая жена, дети и второй брак Последние новости о Косте Цзю

Детство и первые победы Кости Цзю

Олимпиада, армия и успех во взрослом боксе

Главные поединки Кости Цзю

Костя Цзю (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Тренерская работа, школы бокса и фитнес-бокс

Телевидение, кино и YouTube-канал

Бизнес Кости Цзю и рекламные контракты

Связь с Павлом Прилучным, роман с Алексеем Лукиным и дисморфофобия: как Василина Юсковец стала звездой и боролась с неприятием внешности?

Первая жена, дети и второй брак

Последние новости о Косте Цзю