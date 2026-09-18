От Серова до титула абсолютного чемпиона: как Костя Цзю покорил мировой ринг, пережил поражение от Хаттона и построил новую семью?
Костя Цзю прошел путь от подвижного мальчика из Серова до чемпиона мира и одного из самых известных российских боксеров. После завершения выступлений он занялся тренерской работой, бизнесом, телевидением и развитием спортивных школ. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и первые победы Кости ЦзюКонстантин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове Свердловской области. По знаку зодиака он Дева. Родители спортсмена не связывали жизнь с профессиональным спортом. Фамилия досталась Константину от деда — корейца по национальности. В начале XX века тот приехал в Советский Союз из Китая. В детстве Костя отличался активностью и задиристым характером. Отец решил направить энергию сына в спорт и в 1979 году отвел его в боксерскую секцию. Уже через полгода 10-летний мальчик начал выигрывать поединки у более старших соперников. Спустя два года перспективным боксером заинтересовались тренеры юниорской сборной СССР. Цзю побеждал на региональных и международных турнирах. Победы в его карьере сменялись поражениями, однако неудачи только укрепляли характер спортсмена. В 1985 году Константин завоевал звание чемпиона РСФСР среди юношей.
Олимпиада, армия и успех во взрослом боксеВ 1988 году Цзю поехал на XXIV Олимпийские игры в Сеул. На турнире он уступил сопернику. После Олимпиады спортсмен отправился в Орел и поступил в училище связи. Несколько месяцев Константин числился рядовым в части. При этом он продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях. Серьезный успех во взрослом боксе пришел к Цзю в 1989 году. Тогда он впервые выиграл чемпионат СССР. Вскоре боксер триумфально выступил на чемпионате Европы и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Главные поединки Кости ЦзюОдним из самых ярких боев в карьере спортсмена стал поединок с Забом Джудой в 2001 году. В Лас-Вегасе встретились чемпионы мира в первом полусреднем весе: обладатель титулов WBA и WBC Костя Цзю и чемпион IBF Заб Джуда. Зрители запомнили этот вечер из-за сенсационного результата. Позднее Константин общался с Майком Тайсоном во время визита легендарного американского боксера в Россию. Спортсмены вместе приезжали на Южный Урал, где встречались с воспитанниками спортивных школ.
В июне 2005 года Цзю провел решающий бой в карьере против британца Рики Хаттона. Поединок прошел в Манчестере. Хаттон победил техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. В 2011 году Константин Цзю вошел в Международный зал бойцовской славы.
Тренерская работа, школы бокса и фитнес-боксПосле завершения спортивной карьеры Цзю сосредоточился на подготовке молодых спортсменов. Он проводил мастер-классы и открывал спортивные школы в разных регионах России. В апреле 2021 года чемпион представил еще одну школу. Гостям предложили заниматься по программе «фитнес-бокс». Это направление объединило элементы боксерской подготовки и фитнеса. Среди проектов Цзю — Академия бокса в Серове и школа в спортивном клубе 5Element. Спорт остается важной частью его работы и публичной деятельности.
Телевидение, кино и YouTube-каналКостя Цзю нередко появлялся на телевидении. Он участвовал в проектах Dancing with the Stars, «Топ-модель по-австралийски» и других программах. Боксер попробовал себя и в актерской профессии, снявшись в нескольких фильмах. Кроме того, Константин вел на канале «Домашний» программу «Кулинарная дуэль». Он развивает YouTube-канал, где выпускает рубрики «Шахматы бокса» и «Проверка на прочность», а еще публикует тренировки с гантелями и другим спортивным инвентарем.
Бизнес Кости Цзю и рекламные контрактыИсточником дохода для Цзю стал не только спорт. Он занимается бизнесом, владеет рестораном, снек-барами и другими заведениями. Знаменитость выбрали лицом компании, выпускающей спортивную одежду. Константин сотрудничает с разными брендами.
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