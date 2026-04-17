От танго до бизнес-империи: как Луис Сквиччиарини через постель получил гражданство и что на самом деле его связывает с Лерчек?
Луис Сквиччиарини — аргентинский танцор, который появился в жизни блогера Лерчек в самый скандальный период. Пока Чекалина борется с тяжёлой болезнью и пытается спасти остатки бизнес-империи, фигура её спутника вызывает не просто любопытство, а настоящий когнитивный диссонанс. Кто он — расчётливый стратег, ждавший своего звёздного часа, или человек, который подставил плечо в минуту слабости? О том, что известно о Луисе Сквиччиарини и какую роль он играет в жизни Лерчек, читайте в материале «Радио 1».
Что известно о прошлом Луиса СквиччиариниКорни Луиса Сквиччиарини уходят далеко от московских залов суда и светских тусовок — в солнечный Буэнос-Айрес. Там, на родине танго, он с детства впитывал его ритмы. В профессиональных кругах его знают как виртуоза. Его ноги выписывали замысловатые па на самых престижных европейских турнирах. Сквиччиарини — не просто танцор. Он финалист крупнейших мировых первенств, человек, превративший своё имя в бренд в узких кругах ценителей аргентинской страсти и безупречной техники.
В Россию Луис приехал больше десяти лет назад. Тогда он едва ли догадывался, что его жизнь превратится в сюжет для таблоидов. Но иностранец не терял времени: выучил русский до такой степени, что сегодня говорит почти без акцента, и принялся покорять российское телевидение. Зрители Первого канала видели его в разных проектах, а дуэт с Надеждой Грановской в своё время произвёл настоящий фурор. Луис всегда знал, как себя подать дорого. Образ пылкого южанина, приносящего в заснеженную столицу дыхание жаркого лета, — это был его коронный приём.
Прагматик или романтик?Но если отвлечься от блёсток, софитов и оваций, перед нами предстаёт вполне расчётливый мужчина. Сквиччиарини давно не просто гость в России — он получил гражданство и официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Однако именно получение российского паспорта вызывает в кулуарах больше всего пересудов. Поговаривают, что путь к заветному документу лежал через официальный брак. И якобы у этого союза был не только романтический интерес. Коллеги по танцевальному цеху шепчутся, что Луис всегда отличался умением заводить правильные знакомства. Наличие статуса ИП говорит о многом: Луис явно настроен на полноценное, долгосрочное будущее в России, и уроки танцев здесь — это лишь верхушка айсберга. Полученный в России юридический статус — это фундамент, и на нём Луис возводит небоскрёб новой, гораздо более грандиозной жизни.
Расчёт или судьба — что на самом деле привело Луиса к ЛерчекДо того как в жизни Луиса появилась Валерия Чекалина, его личная история разворачивалась по законам изящного, но надломленного спектакля. Многие годы он делил сцену и быт с партнёршей по танцам — женщиной, которую в профессиональных кругах величали не иначе как одной из самых ярких красавиц. Их дуэт считался образцовым: чувственная энергия танца перетекала в домашний уют, тихие вечера и совместные планы. Но у этой истории оказался неожиданный финал. Идиллия рухнула не под тяжестью лет и не от бытовой рутины — всё случилось резко, почти цинично и хронологически совпало с появлением Лерчек. Примечательно, что Сквиччиарини давно обзавелся российским гражданством и официально числится индивидуальным предпринимателем. Поговаривают, что получить его Луису помог брак с россиянкой.
До сих пор те, кто наблюдает за жизнью танцора, не могут прийти к единому мнению. Одни настаивают на версии истощения: дескать, страсть не выдержала испытания гастролями и перегрузками. Чувства, мол, просто выдохлись, как старый механизм, который никто не чинил. Другие же рисуют куда более циничный портрет. В их трактовке Сквиччиарини предстаёт расчётливым стратегом, который без колебаний обменял свою эффектную, но скромную в финансовом смысле партнёршу на женщину, чей капитал измеряется миллионами подписчиков и реальными деньгами.
Новая роль Луиса в жизни ЛерчекЛуис больше не просто спутник Чекалиной. Сегодня он — её пресс-секретарь и телохранитель в одном лице. Стена, за которой прячется уставшая блогерша от агрессивного мира. Луис берёт на себя ответственность говорить о здоровье Валерии. Он также комментирует её профессиональные планы, амбиции и будущее в медиа. Танцор внушает публике: Лерчек не сломлена. Даже после того, как врачи вынесли приговор — рак четвёртой стадии с метастазами, — она сохраняет силы для новых шагов. По словам Сквиччиарини, Валерия — человек с невероятной внутренней силой. Они не просто надеются на чудо, а делают всё, чтобы каждый её день был наполнен смыслом. Фанаты уважают Луиса за такую позицию, а скептики подозревают, что за гиперактивностью стоит желание закрепить за собой право распоряжаться активами и именем блогерши.
Как Луис ведёт бизнес у постели больнойДаже сейчас, когда болезнь высасывает из Лерчек последние силы, она при поддержке Луиса объявляет о старте нового бизнес-проекта. Сквиччиарини здесь не просто главный вдохновитель, но и управляющий, который берёт на себя ответственность воплотить в жизнь все замыслы своей партнёрши. Вокруг этой ситуации постоянно звучит вопрос: уместно ли вообще говорить о деньгах и новых проектах, когда человек борется за жизнь?
Но, видимо, для Лерчек и Луиса работа стала единственной соломинкой, за которую они держатся, чтобы не провалиться в отчаяние. Вместе они выстраивают картинку привычной жизни, где есть место деловым встречам, анонсам и показателям охватов. Луис виртуозно подогревает этот интерес, не давая Валерии утонуть в безразличии. Его власть над её состоянием сейчас огромна, и от того, насколько он будет искренен, зависит дальнейший ход этой драмы.