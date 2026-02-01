01 февраля 2026, 13:41

Юрий Богатырёв (Фото: скриншот д/ф «Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев»)

Юрий Богатырёв — актёр, который мог сыграть кого угодно: мужественного чекиста в «Своём среди чужих…», прагматичного Штольца в «Обломове» или забитого подкаблучника в «Родне». За внешностью эталонного советского героя скрывалась болезненно ранимая натура, раздираемая внутренними конфликтами и трагическим одиночеством. 2 февраля 1989 года он ушёл из жизни в 41 год, оставив после себя не только легендарные роли, но и шлейф горьких вопросов о цене славы и невыносимой тяжести бытия. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Богатырева Личная жизнь: фиктивный брак и мучительное одиночество Скандалы и запои: бегство от самого себя Последний тост и трагическая развязка Могила, память, наследство Богатырева



Биография Юрия Богатырева

Личная жизнь: фиктивный брак и мучительное одиночество

«Свою "непохожесть" Юра переживал очень болезненно», — вспоминал его друг, сценарист Александр Адабашьян.

Скандалы и запои: бегство от самого себя

«Юра на съёмках страшно пил. Он пил лак, не брезговал лосьонами на спирту. Играл совершенно пьяным. Гениальный актер!», — цитирует артиста издание Maximonline.ru.

Последний тост и трагическая развязка

Могила, память, наследство Богатырева