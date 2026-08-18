Отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней овдовела: кто завладел квартирой балерины Анастасии Колеговой, подаренной ей сенатором
Она была обычной челябинской школьницей, а стала примой Мариинского театра. Анастасия Колегова мечтала о сцене с пяти лет и добилась своего. Но за блеском софитов и овациями скрывалась драма: она стала разлучницей, а через 49 дней после свадьбы потеряла мужа в теракте на «Невском экспрессе». Почему жизнь балерины, покорившей главную сцену страны, оказалась наполнена трагедиями, читайте в материале «Радио 1».
Как челябинская школьница попала в самое престижное училище страныАнастасия Колегова родилась 9 февраля 1982 года в Челябинске. Её семья была далека от мира балета: мама преподавала русский язык и литературу, а папа был профессиональным спортсменом. Любовь к искусству девочке привила тётя, которая и открыла крохе волшебный мир танца.
Родители, в свою очередь, старались воспитывать дочь разносторонним человеком: водили на выставки, в музеи и театры. В возрасте пяти лет Анастасия впервые попала в театр оперы и балета на спектакль «Лебединое озеро». Постановка произвела на ребёнка сильное впечатление: особенно запомнились танцовщицы в белых пачках.
После этого девочка твёрдо решила стать балериной и объявила о своём решении родственникам. Однако родные не придали словам ребёнка значения, решив, что увлечение скоро забудется. Отец мечтал видеть наследницу спортсменкой и сначала отвёл её на художественную гимнастику. Но Настя была не готова к компромиссам. Она прямо заявила отцу, что тот ничего не понимает, и продолжала упорствовать. Глава семейства предложил попробовать и большой теннис, но, сходив на пару тренировок, будущая звезда заявила о желании заниматься только балетом. В конце концов сопротивление взрослых было сломлено.
Первые хореографические азы Анастасия постигала в родном Челябинске, а в 1991 году отправилась в Санкт-Петербург, чтобы поступить в легендарное Вагановское училище. Разумеется, абитуриентка невероятно волновалась. Конкурс был поистине сумасшедшим. Члены приёмной комиссии оказались очень придирчивы и обращали внимание буквально на всё: от внешних данных и пластичности до музыкальности и техники движений. Испытания шли в три тура с интервалом в неделю.
Когда экзамены закончились, Настя, увидев свою фамилию в списках зачисленных, буквально прыгала от счастья. Правда, тогда юное дарование ещё не до конца осознавала масштаб грядущих перемен. Совсем скоро родители уедут, и ей, совершенно домашней девочке, предстоит остаться одной в незнакомом городе. Впереди ждала жизнь в коллективе, где придётся заново учиться выстраивать отношения как со сверстницами, так и со взрослыми людьми.
Почему Колегова хотела бросить всё, но осталась: путь, который начался с отчаянияСначала было невероятно тяжело. Настя плакала чуть ли не каждый день и однажды была готова всё бросить и вернуться домой. Но она пересилила себя и продолжила упорно трудиться. Спустя год ученицу начали выпускать на школьную сцену, и морально стало гораздо легче: изнурительные часы у станка, лишённые зрительских эмоций и творческой отдачи, переносились уже не так тяжело. Непростым оказался и старт профессиональной карьеры. Каждый выпускник «Вагановки» мечтает о Мариинском театре, но заветные двери открываются далеко не перед всеми. Анастасию не приняли сразу, и следующие шесть лет начинающая балерина провела в разных труппах, неустанно оттачивая мастерство. Лишь в 24 года челябинка успешно прошла отбор в прославленную «Мариинку». Впрочем, перемены ждали приму не только в карьере. Ещё до того, как она впервые вышла на сцену легендарного театра в качестве солистки, в жизни звезды пуантов появился человек, которому суждено было сыграть в ней решающую роль.
Она отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней осталась однаПо словам Колеговой, с политиком и предпринимателем Сергеем Тарасовым она познакомилась в общей компании и сразу прониклась симпатией к этому приятному мужчине. Ей был 21 год, ему — 44. В то время как она только прокладывала себе дорогу к заветной сцене, Тарасов уже прочно стоял на ногах. Сергей занимал высокую должность в правительстве Петербурга и отвечал за культурную жизнь города. Был он и примерным семьянином: давно жил в браке с Варварой Владимировой дочерью обожаемой зрителями Алисы Фрейндлих. Пара растила Анну и Никиту, а от первого брака у чиновника подрастала ещё одна дочь — Ольга. Спустя несколько лет Анастасия расскажет в одном из интервью, что моментально влюбилась в этого импозантного мужчину. Кавалер был хорош собой, красиво ухаживал и прекрасно разбирался в искусстве — балерина нашла в нём многое из того, что было ей близко и дорого. Избранник же восхищался молодостью, красотой и утончённостью спутницы. Конечно, Анастасия знала, что возлюбленный женат, слышала и о его супруге, и о знаменитой тёще. Когда танцовщицу обвиняли в том, что она закрутила роман с мужчиной намного старше исключительно ради денег, звезда сцены категорически с этим не соглашалась.
По словам Анастасии, до встречи с Тарасовым молодая женщина не испытывала к мужчинам сильных чувств и расставалась с ними без сожалений. Сергей оказался другим: внимательным, щедрым, галантным. Политик дарил цветы и подарки, а позже передал ключи от квартиры, которую оформил на неё. Представитель власти полагал, что в этих отношениях получает молодость и красоту, балерина же утверждала, что любила по-настоящему. Тем не менее от квартиры не отказалась. Дочь знаменитой матери, узнав об измене мужа, повела себя сдержанно и с большим достоинством. Унижения она терпеть не стала — сразу подала на развод, прежде всего заботясь об интересах детей.
«Я знаю, что именно Варвара Владимирова подала на развод с Сережей, узнав о наших с ним отношениях. Я, как это ни печально звучит, стала разлучницей, сыграв роковую роль в разрушении их брака», — приводит слова Колеговой «РИА Новости».Её осуждали, критиковали, но она не свернула с выбранного пути. 10 октября 2009 года, после четырёх лет совместной жизни, Анастасия и Сергей стали законными супругами.
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«Я никогда не стремилась к официальному браку и была искренне удивлена предложению», — рассказывала позже Анастасия изданию.В браке с Тарасовым Анастасия почувствовала себя по-настоящему любимой. Сенатор окружил молодую жену вниманием и заботой.
«Я просто была очень счастлива», — поделилась прима.Брак оказался недолгим: спустя 49 дней после свадьбы Сергей Тарасов стал одной из жертв теракта на «Невском экспрессе». В результате взрыва несколько вагонов сошли с путей, погибли 27 человек.
«Это был страшный удар. Я не могла поверить, что его больше нет. Мы только начали жить по-настоящему, без оглядки на прошлое, и тут всё оборвалось», — с горечью рассказывала Анастасия.