Отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней овдовела: кто завладел квартирой балерины Анастасии Колеговой, подаренной ей сенатором

18 августа 2026, 19:10

Анастасия Колегова и Сергей Попов (Фото: кадр из балета «Лебединое озеро»)

Она была обычной челябинской школьницей, а стала примой Мариинского театра. Анастасия Колегова мечтала о сцене с пяти лет и добилась своего. Но за блеском софитов и овациями скрывалась драма: она стала разлучницей, а через 49 дней после свадьбы потеряла мужа в теракте на «Невском экспрессе». Почему жизнь балерины, покорившей главную сцену страны, оказалась наполнена трагедиями, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как челябинская школьница попала в самое престижное училище страны Почему Колегова хотела бросить всё, но осталась: путь, который начался с отчаяния Она отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней осталась одна Кто получил квартиру Тарасова и как сложилась жизнь балерины после суда?

Как челябинская школьница попала в самое престижное училище страны



Анастасия Колегова (Фото: кадр из балета «Лебединое озеро»)

Почему Колегова хотела бросить всё, но осталась: путь, который начался с отчаяния

Она отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней осталась одна



Алиса Фрейндлих (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

«Я знаю, что именно Варвара Владимирова подала на развод с Сережей, узнав о наших с ним отношениях. Я, как это ни печально звучит, стала разлучницей, сыграв роковую роль в разрушении их брака», — приводит слова Колеговой «РИА Новости».

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«Я никогда не стремилась к официальному браку и была искренне удивлена предложению», — рассказывала позже Анастасия изданию.

«Я просто была очень счастлива», — поделилась прима.

«Это был страшный удар. Я не могла поверить, что его больше нет. Мы только начали жить по-настоящему, без оглядки на прошлое, и тут всё оборвалось», — с горечью рассказывала Анастасия.

Кто получил квартиру Тарасова и как сложилась жизнь балерины после суда?