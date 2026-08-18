Достижения.рф

Отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней овдовела: кто завладел квартирой балерины Анастасии Колеговой, подаренной ей сенатором

Анастасия Колегова и Сергей Попов (Фото: кадр из балета «Лебединое озеро»)

Она была обычной челябинской школьницей, а стала примой Мариинского театра. Анастасия Колегова мечтала о сцене с пяти лет и добилась своего. Но за блеском софитов и овациями скрывалась драма: она стала разлучницей, а через 49 дней после свадьбы потеряла мужа в теракте на «Невском экспрессе». Почему жизнь балерины, покорившей главную сцену страны, оказалась наполнена трагедиями, читайте в материале «Радио 1».



Как челябинская школьница попала в самое престижное училище страны

Анастасия Колегова родилась 9 февраля 1982 года в Челябинске. Её семья была далека от мира балета: мама преподавала русский язык и литературу, а папа был профессиональным спортсменом. Любовь к искусству девочке привила тётя, которая и открыла крохе волшебный мир танца.

Родители, в свою очередь, старались воспитывать дочь разносторонним человеком: водили на выставки, в музеи и театры. В возрасте пяти лет Анастасия впервые попала в театр оперы и балета на спектакль «Лебединое озеро». Постановка произвела на ребёнка сильное впечатление: особенно запомнились танцовщицы в белых пачках.

После этого девочка твёрдо решила стать балериной и объявила о своём решении родственникам. Однако родные не придали словам ребёнка значения, решив, что увлечение скоро забудется. Отец мечтал видеть наследницу спортсменкой и сначала отвёл её на художественную гимнастику. Но Настя была не готова к компромиссам.

Анастасия Колегова (Фото: кадр из балета «Лебединое озеро»)
Она прямо заявила отцу, что тот ничего не понимает, и продолжала упорствовать. Глава семейства предложил попробовать и большой теннис, но, сходив на пару тренировок, будущая звезда заявила о желании заниматься только балетом. В конце концов сопротивление взрослых было сломлено.

Первые хореографические азы Анастасия постигала в родном Челябинске, а в 1991 году отправилась в Санкт-Петербург, чтобы поступить в легендарное Вагановское училище. Разумеется, абитуриентка невероятно волновалась. Конкурс был поистине сумасшедшим. Члены приёмной комиссии оказались очень придирчивы и обращали внимание буквально на всё: от внешних данных и пластичности до музыкальности и техники движений. Испытания шли в три тура с интервалом в неделю.

Когда экзамены закончились, Настя, увидев свою фамилию в списках зачисленных, буквально прыгала от счастья. Правда, тогда юное дарование ещё не до конца осознавала масштаб грядущих перемен. Совсем скоро родители уедут, и ей, совершенно домашней девочке, предстоит остаться одной в незнакомом городе. Впереди ждала жизнь в коллективе, где придётся заново учиться выстраивать отношения как со сверстницами, так и со взрослыми людьми.

Почему Колегова хотела бросить всё, но осталась: путь, который начался с отчаяния

Сначала было невероятно тяжело. Настя плакала чуть ли не каждый день и однажды была готова всё бросить и вернуться домой. Но она пересилила себя и продолжила упорно трудиться. Спустя год ученицу начали выпускать на школьную сцену, и морально стало гораздо легче: изнурительные часы у станка, лишённые зрительских эмоций и творческой отдачи, переносились уже не так тяжело. Непростым оказался и старт профессиональной карьеры. Каждый выпускник «Вагановки» мечтает о Мариинском театре, но заветные двери открываются далеко не перед всеми. Анастасию не приняли сразу, и следующие шесть лет начинающая балерина провела в разных труппах, неустанно оттачивая мастерство. Лишь в 24 года челябинка успешно прошла отбор в прославленную «Мариинку». Впрочем, перемены ждали приму не только в карьере. Ещё до того, как она впервые вышла на сцену легендарного театра в качестве солистки, в жизни звезды пуантов появился человек, которому суждено было сыграть в ней решающую роль.

Она отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней осталась одна

По словам Колеговой, с политиком и предпринимателем Сергеем Тарасовым она познакомилась в общей компании и сразу прониклась симпатией к этому приятному мужчине. Ей был 21 год, ему — 44. В то время как она только прокладывала себе дорогу к заветной сцене, Тарасов уже прочно стоял на ногах. Сергей занимал высокую должность в правительстве Петербурга и отвечал за культурную жизнь города. Был он и примерным семьянином: давно жил в браке с Варварой Владимировой дочерью обожаемой зрителями Алисы Фрейндлих. Пара растила Анну и Никиту, а от первого брака у чиновника подрастала ещё одна дочь — Ольга.

Алиса Фрейндлих (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Спустя несколько лет Анастасия расскажет в одном из интервью, что моментально влюбилась в этого импозантного мужчину. Кавалер был хорош собой, красиво ухаживал и прекрасно разбирался в искусстве — балерина нашла в нём многое из того, что было ей близко и дорого. Избранник же восхищался молодостью, красотой и утончённостью спутницы. Конечно, Анастасия знала, что возлюбленный женат, слышала и о его супруге, и о знаменитой тёще. Когда танцовщицу обвиняли в том, что она закрутила роман с мужчиной намного старше исключительно ради денег, звезда сцены категорически с этим не соглашалась.

По словам Анастасии, до встречи с Тарасовым молодая женщина не испытывала к мужчинам сильных чувств и расставалась с ними без сожалений. Сергей оказался другим: внимательным, щедрым, галантным. Политик дарил цветы и подарки, а позже передал ключи от квартиры, которую оформил на неё. Представитель власти полагал, что в этих отношениях получает молодость и красоту, балерина же утверждала, что любила по-настоящему. Тем не менее от квартиры не отказалась. Дочь знаменитой матери, узнав об измене мужа, повела себя сдержанно и с большим достоинством. Унижения она терпеть не стала — сразу подала на развод, прежде всего заботясь об интересах детей.

«Я знаю, что именно Варвара Владимирова подала на развод с Сережей, узнав о наших с ним отношениях. Я, как это ни печально звучит, стала разлучницей, сыграв роковую роль в разрушении их брака», — приводит слова Колеговой «РИА Новости».
Её осуждали, критиковали, но она не свернула с выбранного пути. 10 октября 2009 года, после четырёх лет совместной жизни, Анастасия и Сергей стали законными супругами.
Подлянки Пугачёвой и загадочная смерть: Что на самом деле случилось с Валентиной Легкоступовой
Подлянки Пугачёвой и загадочная смерть: Что на самом деле случилось с Валентиной Легкоступовой
«Я никогда не стремилась к официальному браку и была искренне удивлена предложению», — рассказывала позже Анастасия изданию.
В браке с Тарасовым Анастасия почувствовала себя по-настоящему любимой. Сенатор окружил молодую жену вниманием и заботой.

«Я просто была очень счастлива», — поделилась прима.
Брак оказался недолгим: спустя 49 дней после свадьбы Сергей Тарасов стал одной из жертв теракта на «Невском экспрессе». В результате взрыва несколько вагонов сошли с путей, погибли 27 человек.

«Это был страшный удар. Я не могла поверить, что его больше нет. Мы только начали жить по-настоящему, без оглядки на прошлое, и тут всё оборвалось», — с горечью рассказывала Анастасия.

Кто получил квартиру Тарасова и как сложилась жизнь балерины после суда?

После гибели сенатора начался спор за его имущество. Первая жена советника Варвара Владимирова заявила права на московскую квартиру, которую Тарасов подарил Колеговой, настаивая, что наследство должно достаться ей и детям. Разбирательства затянулись на два года. Для Анастасии это было тяжёлое время: вдова переживала и финансовые трудности, и эмоциональное истощение. Но результат оправдал усилия — суд встал на сторону балерины, и недвижимость осталась за ней.

Алиса Фрейндлих (слева) с дочерью Варварой Владимировой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сейчас 44-летняя Анастасия Колегова по-прежнему танцует на сцене Мариинского театра. Её путь — от юной балерины до вдовы сенатора — до сих пор обсуждают в театральных кругах Петербурга. Спустя 15 лет после трагедии звезда «Лебединого озера» продолжает приносить цветы на могилу мужа. О своей личной жизни «Одетта-Одиллия» не распространяется. Замуж прима так и не вышла, однако от мысли о счастье не отказалась. По словам королевы пуантов, она по-прежнему верит в судьбу и в то, что найдёт своё счастье: «Я в поиске любви, но не тороплюсь. Верю, что однажды встречу своего человека».
Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0