Подлянки Пугачёвой и загадочная смерть: Что на самом деле случилось с Валентиной Легкоступовой
14 августа исполняется шесть лет со дня смерти Валентины Легкоступовой. Её уход оказался окутан чередой скандалов и бесконечных судебных баталий. Она была одной из самых ярких звёзд советской эстрады. Голос певицы знала вся страна, а хиты звучали повсюду. Но за сценическим успехом легенды 80-х годов скрывалась личная драма, которая привела к трагическому финалу. Почему жизнь королевы «малинового хита» оборвалась так внезапно, расскажет «Радио 1».
«Она была как комета»: почему Легкоступова стала неудобной для ПугачёвойПосле смерти Валентины её супруг Юрий Фирсов выпустил книгу воспоминаний «Ловец ветров», в которой акцентировал внимание на творческих достижениях певицы и их совместной жизни. Обстоятельства, предшествовавшие смерти певицы в 2020 году в результате падения и полученной травмы, в издании подробно не раскрываются.
Сегодня хабаровчанку помнят почти все в музыкальном мире — как светлую, голосистую, искреннюю. Поговаривали, единственной, кто недолюбливал артистку, была Алла Пугачёва. Своё субъективное мнение по этому поводу высказал коллега по цеху Игорь Наджиев.
«Легкоступова, как комета, ворвалась на эстраду. У неё были прекрасные вокальные данные (окончила Гнесинку), потрясающая внешность, чудесная улыбка и молодость. Алла Борисовна сразу почувствовала в ней конкурентку. На тот момент Пугачёва была не в такой хорошей форме, как Валя. Пугачёва стала строить ей препятствия. Она так неоднократно поступала с артистами», — делился певец в интервью «Комсомольской правде».Звезда 80-х годов подарила слушателям бессмертные хиты: «Ягода-малина», «Капля в море» и «Я улыбаюсь». Её яркий голос мог бы радовать нас ещё долгие годы, но трагическая случайность в августе 2020 года безжалостно оборвала её жизнь и творческий путь.
Как начиналась трагедия Валентины ЛегкоступовойНезадолго до трагедии певица в третий раз вышла замуж. Её избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она познакомилась в соцсетях. Пара сыграла свадьбу в Сочи. Ослеплённая любовью, певица строила планы на долгую совместную жизнь с третьим мужем, не догадываясь, что жить осталось совсем немного.
Понадобилось всего две недели, чтобы появились первые поводы для тревоги. Дочь певицы Анетта Бриль вспоминала, что со второй половины июля и до начала августа 2020 года мать перестала выходить на связь. Обеспокоенная девушка без предупреждения примчалась в квартиру родительницы и застала удручающую картину: повсюду царил разгром, а сама Валентина и её новый супруг были сильно пьяны. Но настоящим шоком стали синяки на лице звезды. Не раздумывая, наследница тут же забрала маму к себе. Обнаружив на теле знаменитости следы побоев, Анетта не стала поднимать шум, а тайно отправила её и отчима в наркологическую клинику под вымышленной фамилией, чтобы скрыть инцидент от журналистов. Самочувствие Валентины в реабилитационном центре резко ухудшилось, и женщину перевели в городскую больницу.
Информация о том, что у звезды 80-х отёк мозга и она впала в кому, шокировала общественность.
«Всё произошло несколько дней назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней всё было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли её в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то чёрный пиар! Не надо так пугать людей!» — делился тогда Фирсов со «СтарХитом».
Последняя глава жизни звезды 80-х годовВскоре после этого полиция задержала яхтсмена. Следователи отрабатывали две основные версии: либо Валентина действительно неудачно упала, либо её жестоко избил сам Юрий. Тот наотрез отказался признавать вину. В своё оправдание мужчина заявил, что в последние недели они с женой часто выпивали, из-за чего он якобы даже не может вспомнить, когда именно супруга получила травму.
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А история тем временем становилась всё более противоречивой. Старая приятельница певицы Ольга Сивакова утверждала, что у Валентины в принципе не могло быть проблем с алкоголем. Однако сын артистки, Матвей Григорьев, рисовал совершенно иную, мрачную картину. По словам наследника, новый муж целенаправленно стремился завладеть имуществом матери и изолировать её от детей. Матвей прямо обвинял отчима в том, что тот намеренно спаивал Легкоступову, проявлял жестокую агрессию и даже доходил до угроз ножом. На следующий день после задержания Фирсова следствие подтвердило версию о случайном падении, но из-за критического состояния певицы, которую подключили к аппарату ИВЛ, все споры о виновных мгновенно прекратились, уступив место мольбам о чуде.
«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не владея доказательствами. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, все же остаётся. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?» — цитирует слова дочери «СтарХит».Несмотря на все усилия медиков и поддержку фанатов, Валентина Легкоступова скончалась в коме 14 августа 2020 года. Легенду 80-х похоронили на Троекуровском кладбище, в стороне от шумной «аллеи звёзд». Сегодня на её месте стоит сдержанный памятник из тёмно-серого камня. Рядом всегда лежат искусственные подсолнухи — любимый цветок Валентины.