Подлянки Пугачёвой и загадочная смерть: Что на самом деле случилось с Валентиной Легкоступовой

14 августа 2026, 13:06

Валентина Легкоступова (Фото: Кадр из передачи «Наедине со всеми»)

14 августа исполняется шесть лет со дня смерти Валентины Легкоступовой. Её уход оказался окутан чередой скандалов и бесконечных судебных баталий. Она была одной из самых ярких звёзд советской эстрады. Голос певицы знала вся страна, а хиты звучали повсюду. Но за сценическим успехом легенды 80-х годов скрывалась личная драма, которая привела к трагическому финалу. Почему жизнь королевы «малинового хита» оборвалась так внезапно, расскажет «Радио 1».





Содержание «Она была как комета»: почему Легкоступова стала неудобной для Пугачёвой Как начиналась трагедия Валентины Легкоступовой Последняя глава жизни звезды 80-х годов

«Она была как комета»: почему Легкоступова стала неудобной для Пугачёвой



Игорь Наджиев (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Легкоступова, как комета, ворвалась на эстраду. У неё были прекрасные вокальные данные (окончила Гнесинку), потрясающая внешность, чудесная улыбка и молодость. Алла Борисовна сразу почувствовала в ней конкурентку. На тот момент Пугачёва была не в такой хорошей форме, как Валя. Пугачёва стала строить ей препятствия. Она так неоднократно поступала с артистами», — делился певец в интервью «Комсомольской правде».

Как начиналась трагедия Валентины Легкоступовой



Анетта Бриль (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Всё произошло несколько дней назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней всё было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли её в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то чёрный пиар! Не надо так пугать людей!» — делился тогда Фирсов со «СтарХитом».

Последняя глава жизни звезды 80-х годов

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Матвей Григорьев (Фото: Кадр из передачи «Наедине со всеми»)

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не владея доказательствами. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, все же остаётся. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?» — цитирует слова дочери «СтарХит».