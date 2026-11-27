Отдала внучке столичную квартиру, а сама живёт в бараке. Почему 98-летняя актриса Тамара Чернова одинока и кто ей помогает
Она играла Надежду Воронову в «Смелых людях» и мать Лизы в «Дворянском гнезде». А сегодня 98-летняя Тамара Чернова снимает жильё в старом бараке в Ярославской области, передвигается в коляске и считает дни. Московскую квартиру она переписала на внучку, которая живёт на Мальте. Дочь — в двух километрах, но навещает редко. Что стоит за этим одиночеством и почему актриса ни на кого не жалуется, читайте в материале «Радио 1».
От «Смелых людей» до Театра МоссоветаТамара Чернова родилась 2 января 1928 года в Свердловске в семье партийного работника. В войну подростком работала на заводе и ухаживала за ранеными в госпитале. После победы отца перевели в Киев, где она окончила театральную студию, потом училась в Ленинграде — но вуз пришлось оставить.
В 1950 году Чернова дебютировала в «Смелых людях» Константина Юдина. Фильм посмотрели больше 40 миллионов зрителей, а Чернова мгновенно стала знаменитой. Её приняли сразу на второй курс Школы-студии МХАТ. После выпуска устроилась в Театр имени Моссовета, где прослужила до 1991 года. Позже были «Путешествие в молодость» и «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского, где актриса сыграла мать девушки Лизы. Саму Лизу играла её племянница Ирина Купченко.
Два брака и внучка, которая осталась без присмотраПервый муж — Константин Савицкий, художник по костюмам Большого театра. В этом браке родилась дочь Татьяна. Вторым супругом стал адвокат Борис Бруштейн, с ним Чернова прожила десять лет. Оба союза распались без скандалов. Когда внучке Рите было 12 лет, мать сильно заболела, и она осталась без присмотра.
Тамара Александровна взяла опеку на себя. Ради этого она оставила сцену и кино. Чтобы выжить, сдавала лучшую комнату московской квартиры посторонним, а сама ютилась на кухне. Когда Рита выросла, бабушка переписала на неё столичное жильё. Внучка уехала на Мальту, вышла замуж, родила троих детей и сдаёт московские метры, бабушке не помогает, объясняя это тем, что большая часть расходов уходит на семью.
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Барак, коляска и несколько кошекСейчас Чернова живёт в селе Отрадное Ярославской области, в старом бараке. Аренда — около тысячи рублей плюс коммуналка. Пенсия — порядка 20 тысяч: уходит на счета, интернет, лекарства и корм для нескольких подобранных кошек. Передвигается она в инвалидной коляске. Дочь Татьяна живёт в Любиме Ярославской области, в двух километрах. Навещает редко — актриса не хочет её напрягать.
«Просыпаюсь по пять раз за ночь — очень плохо бывает. Иногда скорую вызываю. Зачем её лишний раз беспокоить?» — делилась актриса с «ЭГ».При этом она не жалуется. Волонтёры привезли коляску и корм для питомцев, власти помогли с ремонтом и установили водонагреватель. Главная опора — соседи и соцработники.
«Мне совсем не одиноко. Ко мне дочка приходит, соцработники», — рассказывала актриса.