27 ноября 2026, 12:10

Тамара Чернова (Фото: кадр из фильма «Железные игры»)

Она играла Надежду Воронову в «Смелых людях» и мать Лизы в «Дворянском гнезде». А сегодня 98-летняя Тамара Чернова снимает жильё в старом бараке в Ярославской области, передвигается в коляске и считает дни. Московскую квартиру она переписала на внучку, которая живёт на Мальте. Дочь — в двух километрах, но навещает редко. Что стоит за этим одиночеством и почему актриса ни на кого не жалуется, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От «Смелых людей» до Театра Моссовета Два брака и внучка, которая осталась без присмотра Барак, коляска и несколько кошек Решение, о котором актриса не жалела никогда

От «Смелых людей» до Театра Моссовета



Тамара Чернова (Фото: кадр из фильма «Дворянское гнездо»)

Два брака и внучка, которая осталась без присмотра

Публично усомнился в отцовстве, жена изменила и упекла в психушку. Почему Александр Самойлов так и не стал отцом для своих детей

Барак, коляска и несколько кошек



Тамара Чернова (Фото: кадр из фильма «Защитник Седов»)

«Просыпаюсь по пять раз за ночь — очень плохо бывает. Иногда скорую вызываю. Зачем её лишний раз беспокоить?» — делилась актриса с «ЭГ».

«Мне совсем не одиноко. Ко мне дочка приходит, соцработники», — рассказывала актриса.

Решение, о котором актриса не жалела никогда