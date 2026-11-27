Публично усомнился в отцовстве, жена изменила и упекла в психушку. Почему Александр Самойлов так и не стал отцом для своих детей
Сын фронтовика и звезды Театра Маяковского всю жизнь пытался доказать, что чего-то стоит — на сцене, в любви и в отцовстве. Но за внешним благополучием скрывалось то, о чём Александр Самойлов говорил неохотно: психиатрическая бригада, предательство жены и дети, для которых он так и не смог стать близким. А в 2018 году артист намеренно бросил свою репутацию на растерзание общественности. Почему наследник великой фамилии так и не стал отцом для собственных детей и что стояло за его решением выйти на публику, читайте в материале «Радио 1».
Сын фронтовика, который не умел давать сдачиАлександр Самойлов родился в 1952 году в Кемерове. Его отец, фронтовик, актёр, будущая звезда Театра имени Маяковского — Владимир Яковлевич Самойлов. Мать — актриса Надежда Ляшенко. Саша рос в театральных общежитиях и гримёрках. В отличие от главы семейства, мальчик рос тихим и застенчивым — постоять за себя он не умел. В школе над ним посмеивались. Однажды, по словам ближнего окружения, Владимир Яковлевич якобы в сердцах бросил: «Ты не способен дать сдачи».
Эта фраза сработала как детонатор: стеснительный юноша превратился в главного школьного хулигана. Когда семья переехала в Москву, за ним тянулся такой шлейф отрицательных характеристик, что приличные школы не хотели открывать перед ним двери. Спас директор одной из них — бывший начальник исправительной колонии. Мужчина разглядел за этой дерзостью обычную подростковую уязвимость и взял парня под свою опеку.
Лётчик, фарцовщик и случайный поход в ГИТИСО славе артиста Александр не думал: он бредил небом и готовился в лётное училище. Мечту перечеркнула медкомиссия — подвело зрение. Тогда он подался в фарцовщики: выменивал у иностранцев сигареты и жвачку на значки и матрёшек. В 1972 году отец буквально за руку привёл его на съёмочную площадку военной драмы «Зимородок». Уговорить упрямого парня удалось меркантильным аргументом: родитель пообещал часть своего гонорара. Однажды, заглянув за компанию с приятелями в ГИТИС, Александр увидел столько ослепительных девушек, что забыл о фарцовке и решил поступать в институт. Студентом престижного вуза стал с первой попытки и обнаружил, что актёрская природа в нём ничуть не слабее отцовской.
Психиатрическая бригада и предательство женыК 26 годам у него было всё: востребованность в Театре Маяковского, квартира в Москве, жена Наталья, по образованию лингвист, и маленький сын Саша. Но гастроли, ночные репетиции и богемные застолья разрушили и без того хрупкое счастье. Начались упрёки и ревность. Развязка оказалась чудовищной.
После очередной ссоры, когда Александр вернулся домой нетрезвым, Наталья вызвала психиатрическую бригаду. Актёра увезли в клинику, и вытаскивать сына из лап эскулапов пришлось Владимиру Яковлевичу, который задействовал все свои связи, чтобы вернуть сына домой.
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Придя в собственную квартиру, Самойлов обнаружил, что его место занято: в доме уже жил другой мужчина, от которого Наталья ждала ребёнка. Самойлов был человеком гордым, поэтому за квадратные метры бороться не стал. Он собрал чемодан и ушёл. Связь с первенцем оборвалась надолго. Повзрослев, сын решил пойти по стопам деда и отца, позже стал заниматься предпринимательством, но в 39 лет его сердце остановилось.
Две дочери капитана «Тальберга»: трагедия и стена непониманияВторой брак Александр заключил вдали от столицы, супругу тоже звали Натальей. В браке родились две дочери, Надя и Света. Старшая появилась на свет с тяжёлым пороком сердца. Девочку готовили к операции, на которую возлагали все надежды, но прямо на хирургическом столе она умерла. Горе не сплотило супругов, а наоборот, возвело между ними непробиваемую стену непонимания. Через некоторое время Наталья забрала младшую дочь Светлану и уехала. Спустя десятилетия наследница артиста, ставшая кастинг-директором на «Мосфильме», сделала шаг навстречу отцу. Но Александр, по его признанию, оказался не готов бередить старые раны. А когда решился на разговор, было поздно: молодая женщина не смогла простить родителя.
Трое сыновей и всенародный скандалПо-настоящему счастлив Александр стал в третьем браке — с актрисой Ириной Авериной. Она подарила мужу троих сыновей: Владимира, Константина и Аркадия. В их доме поселилось тепло, которого ему так не хватало всю жизнь. В 2018 году страна с недоумением смотрела на громкий скандал в эфире федерального ток-шоу: Александр Самойлов публично усомнился в том, что является биологическим отцом младшего сына Аркадия. Звучали взаимные обвинения, проводились тесты ДНК.
Правда открылась позже: его супруга Ирина призналась, что никакого предательства не было, а весь скандал был срежиссирован заранее. У немолодого, уже нездорового артиста не хватало денег на оплату образования сыновей, и гонорар за участие в эфире стал единственным выходом. Он намеренно бросил свою репутацию на растерзание общественному осуждению — лишь бы у наследников было счастливое будущее. Заслуженного артиста РФ Александра Самойлова не стало в декабре 2020 года — болезнь унесла его на 69-м году жизни.