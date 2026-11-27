27 ноября 2026, 09:55

Александр Самойлов (Фото кадр из фильма «Балабол»)

Сын фронтовика и звезды Театра Маяковского всю жизнь пытался доказать, что чего-то стоит — на сцене, в любви и в отцовстве. Но за внешним благополучием скрывалось то, о чём Александр Самойлов говорил неохотно: психиатрическая бригада, предательство жены и дети, для которых он так и не смог стать близким. А в 2018 году артист намеренно бросил свою репутацию на растерзание общественности. Почему наследник великой фамилии так и не стал отцом для собственных детей и что стояло за его решением выйти на публику, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын фронтовика, который не умел давать сдачи Лётчик, фарцовщик и случайный поход в ГИТИС Психиатрическая бригада и предательство жены Две дочери капитана «Тальберга»: трагедия и стена непонимания Трое сыновей и всенародный скандал

Сын фронтовика, который не умел давать сдачи

Лётчик, фарцовщик и случайный поход в ГИТИС



Александр Самойлов (Фото кадр из фильма «Зимородок»)

Психиатрическая бригада и предательство жены

Сказал жене, что пошёл на выборы и больше не вернулся. Почему сатирик Аркадий Арканов сбежал от самой Майи Кристалинской

Две дочери капитана «Тальберга»: трагедия и стена непонимания



Александр Самойлов (Фото кадр из фильма «Балабол-2»)

Трое сыновей и всенародный скандал