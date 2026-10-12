«Сдохла от счастья!»: бросил дочь известного актёра, женился из-за прописки и изменил с Гундаревой. Как живёт сбежавший в США Сергей Насибов

12 октября 2026, 18:29

Сергей Насибов (Фото: кадр из фильма «Каждый за себя»)

«Там слишком много моей неприкрытой юности, на которую мне больно смотреть» — так Сергей Насибов говорит о фильме, сделавшем его знаменитым. После «Школьного вальса» у актёра было всё: слава, семья и головокружительный успех. Вряд ли кто-то тогда предполагал, что фильм окажется пророческим. Жизнь актёра повторит его сюжет: те же соблазны, ошибки, побеги и осознание потери — только развязка придёт много позже. А потом он всё бросил и уехал за океан. Что заставило его бежать из страны — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сухумское солнце и тбилисские дворы Студенческий брак и внезапная слава «Школьного вальса» «Я был слишком глуп, чтобы удержать такую женщину»: исповедь Насибова Новая страсть звезды боевиков: что увлекло актёра?

Сухумское солнце и тбилисские дворы



Сергей Насибов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Студенческий брак и внезапная слава «Школьного вальса»



Елена Цыплакова (Фото: РИА Новости/И. Зотин)

«Там слишком много моей неприкрытой юности, на которую мне больно смотреть», — цитирует артиста «360».

«Никакого брака по расчёту не было, всё по любви. У меня там осталась дочь Катя, я уехал, когда ей было четыре года», — сказал «Гоша» в студии «Пусть говорят».

«Я был слишком глуп, чтобы удержать такую женщину»: исповедь Насибова

«Она была моей самой большой и болезненной любовью. Я был слишком глуп и ветрен, чтобы удержать такую женщину», — говорил Насибов.



Наталья Гундарева (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

«Разве можно было устоять перед такой королевой, как Наталья Георгиевна Гундарева? Она с Сережей в одном театре работала. Божественная актриса обратила на него свой взор, и он не устоял. Какие у меня могут быть претензии к Насибову? Будь я парнем, на его месте я бы сдохла от счастья!» — цитирует Дурову «starhit.ru».

Новая страсть звезды боевиков: что увлекло актёра?