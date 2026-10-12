«Сдохла от счастья!»: бросил дочь известного актёра, женился из-за прописки и изменил с Гундаревой. Как живёт сбежавший в США Сергей Насибов
«Там слишком много моей неприкрытой юности, на которую мне больно смотреть» — так Сергей Насибов говорит о фильме, сделавшем его знаменитым. После «Школьного вальса» у актёра было всё: слава, семья и головокружительный успех. Вряд ли кто-то тогда предполагал, что фильм окажется пророческим. Жизнь актёра повторит его сюжет: те же соблазны, ошибки, побеги и осознание потери — только развязка придёт много позже. А потом он всё бросил и уехал за океан. Что заставило его бежать из страны — читайте в материале «Радио 1».
Сухумское солнце и тбилисские дворыБудущий актёр появился на свет 30 июня 1958 года в солнечном Сухуми, впитав с молоком матери особый южный темперамент. Его отец, Александр Сергеевич, — физик-ядерщик. Мать, Аида Сергеевна, была искусствоведом и автором книги о художественных сокровищах Московского Кремля. Именно она научила маленького сына видеть эстетику в повседневных вещах. Летние каникулы он проводил в Тбилиси у деда. Там он подружился с мальчиком по имени Бадри Патаркацишвили, который впоследствии станет одним из самых влиятельных бизнесменов постсоветского пространства. В школьные годы Сергей увлёкся самодеятельностью. Выходил на сцену с лёгким волнением, но без страха.
Студенческий брак и внезапная слава «Школьного вальса»После школы Сергей Насибов поступил в ГИТИС в 1976 году. Там он познакомился с Екатериной — дочерью известного актёра Льва Дурова. Однокурсники быстро стали парой и вскоре поженились. Молодая семья жила в общежитии ГИТИСа. В 1979 году у пары родилась дочь, которую тоже назвали Екатериной.
Уже во время учёбы Сергей начал сниматься в большом кино. Режиссёр Павел Любимов пригласил студента на главную роль Гоши в фильме «Школьный вальс». На момент съёмок Насибову было 19 лет. Его партнёршей стала Елена Цыплакова, уже имевшая опыт в кино. По воспоминаниям, молодой актёр стеснялся камеры и робел перед более опытной коллегой. В том же фильме крошечную роль медсестры сыграла и законная жена Сергея. Картина «Школьный вальс» принесла Насибову всесоюзную известность и сделала его кумиром советских школьниц. Однако сам актёр позже признавался, что избегает её пересматривать.
«Там слишком много моей неприкрытой юности, на которую мне больно смотреть», — цитирует артиста «360».Студенческий брак быстро распался. Когда актёр исчез с экранов, поползли слухи: якобы его карьеру загубил знаменитый тесть Лев Дуров — в отместку за то, что тот бросил его дочь. Насибов это опроверг и добавил: брак с Екатериной не был по расчёту. Тогда его ещё никто не знал, а слава пришла лишь через пару лет — после ролей, принёсших всесоюзную известность.
«Никакого брака по расчёту не было, всё по любви. У меня там осталась дочь Катя, я уехал, когда ей было четыре года», — сказал «Гоша» в студии «Пусть говорят».Причиной ухода Насибова из семьи стала Наталья Гундарева — они познакомились в 1980 году на съёмках «Дульсинеи Тобосской». Впрочем, сам Сергей признаётся: чувства к актрисе возникли далеко не сразу. Но обманывать жену Катю он больше не мог, поэтому решил поставить точку в отношениях.
«Я был слишком глуп, чтобы удержать такую женщину»: исповедь НасибоваОтношения напоминали вулкан: из-за схожего сильного темперамента оглушительные ссоры сменялись страстными примирениями. В порыве гнева Наталья могла собрать вещи возлюбленного в узел и решительно выставить того за дверь, чтобы через пару дней он покорно вернулся с тем же свёртком в руках. И так продолжалось три года.
«Она была моей самой большой и болезненной любовью. Я был слишком глуп и ветрен, чтобы удержать такую женщину», — говорил Насибов.Его первая жена, Екатерина Дурова, отнеслась к этой истории философски. Она признавалась, что на месте Сергея сама бы «сдохла от счастья», оказавшись рядом с этой великой артисткой.
«Разве можно было устоять перед такой королевой, как Наталья Георгиевна Гундарева? Она с Сережей в одном театре работала. Божественная актриса обратила на него свой взор, и он не устоял. Какие у меня могут быть претензии к Насибову? Будь я парнем, на его месте я бы сдохла от счастья!» — цитирует Дурову «starhit.ru».
Новая страсть звезды боевиков: что увлекло актёра?Смерть наставника и учителя Анатолия Эфроса в 1987 году надломила Насибова. Уже через год он решил уехать в США. Однако за океаном Сергея никто не ждал с распростёртыми объятиями. Чтобы выжить, артисту приходилось продавать машины, работать в спортклубе и осваивать рынок недвижимости.
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Позже он стал одним из основателей сети фитнес-клубов в России, применив опыт, накопленный за границей. В Америке он женился ещё раз — на эмигрантке Ветте. Родилась дочь, но уже в 2010 году супруги развелись, и он вернулся в Россию. В Штаты артист периодически летает, чтобы повидать дочь, но домом считает Москву.
В последние годы Насибов появлялся на экране нечасто, изредка играл эпизодические роли и преподавал актёрское мастерство. Настоящей отдушиной для Сергея стала живопись, которая со временем переросла из простого хобби в серьёзное увлечение. Иногда он выходит на связь с аудиторией. Так, в 2024 году в микроблоге звезда боевиков рассказал, где живёт: «Планирую в Сарасоту, Флорида, пока в Колорадо, сейчас еду в Москву. Старость меня дома не застанет».