Отец лишил квартиры и пошел на поводу у мачехи: за что Любовь Казарновскую прозвали меркантильной и от кого она родила сына?

12 августа 2026, 18:16

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Мировая звезда оперы, покорившая «Метрополитен-опера» и «Ла Скала», Любовь Казарновская всегда была эталоном безупречного вкуса и вокального мастерства. Её творческая биография — это череда громких побед и аншлагов. Однако за сценическим блеском скрывалась непростая женская доля, полная тяжёлых утрат и испытаний. Что пришлось пережить знаменитой певице за кулисами своего успеха и как она справлялась с ударами судьбы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Музыка, в которой растворилась целая жизнь Тишина как испытание и семейные ураганы Призраки былого и то, чему научила молодость Что превратило обычный дом в место, куда хочется возвращаться?

Музыка, в которой растворилась целая жизнь



Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Тишина как испытание и семейные ураганы



Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Призраки былого и то, чему научила молодость

Беременность от Киркорова в 50 лет, УЗИ в прямом эфире и инцест с дочерью: Андрей Малахов разоблачил тайны поклонницы поп-короля

Что превратило обычный дом в место, куда хочется возвращаться?