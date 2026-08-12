Отец лишил квартиры и пошел на поводу у мачехи: за что Любовь Казарновскую прозвали меркантильной и от кого она родила сына?
Мировая звезда оперы, покорившая «Метрополитен-опера» и «Ла Скала», Любовь Казарновская всегда была эталоном безупречного вкуса и вокального мастерства. Её творческая биография — это череда громких побед и аншлагов. Однако за сценическим блеском скрывалась непростая женская доля, полная тяжёлых утрат и испытаний. Что пришлось пережить знаменитой певице за кулисами своего успеха и как она справлялась с ударами судьбы, читайте в материале «Радио 1».
Музыка, в которой растворилась целая жизньУспех будущей примадонны опирался на природный талант и огромное трудолюбие. Любовь появилась на свет в Москве летом 1956 года. Девочка росла в интеллигентной семье, с детства впитывая любовь к музыке. Вскоре окружающие заметили её исключительные вокальные данные. Столь щедрый дар требовал профессиональной огранки.
Обучение в институте имени Гнесиных, а затем в Московской консерватории заложило прочный фундамент для последующих мировых триумфов. Профессиональная карьера развивалась стремительно. Первой сценой Казарновской стал Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Вскоре артистка перешла в труппу Кировского театра. Настоящим прорывом оказалось участие во Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки. Исполнительница завоевала вторую премию. Этот успех обеспечил камерной диве приглашение в Большой театр. Затем последовала международная слава. Уникальное сопрано певицы по достоинству оценили слушатели Лондона, Нью-Йорка и Милана. Даже на пике вокальной карьеры прима находила время для масштабных проектов. Звезда записала на компакт-диски все 103 романса Чайковского. Подобный труд требовал колоссальной отдачи и предельной концентрации.
Впоследствии многогранный талант исполнительницы раскрылся в кинематографе. Публика тепло приняла игру артистки в лентах «Анна», «Испанский час» и «Тёмный инстинкт». Параллельно вокалистка регулярно появлялась на телевидении. В судейском кресле различных шоу Казарновская проявляла удивительную чуткость, умело сочетая строгость с эмпатией.
Тишина как испытание и семейные ураганыВслед за чередой триумфальных побед судьба нанесла сокрушительный удар. В 1991 году не стало матери Любови. Горе оказалось настолько невыносимым, что от сильнейшего потрясения пропал голос. Мир исполнительницы буквально рухнул. Без любимого ремесла дальнейшее существование казалось бессмысленным.
Со временем вокальные данные восстановились. Преодолев глубочайший кризис и отчаяние, артистка смогла вернуться на сцену, навсегда сохранив в сердце боль от пережитой утраты. Повторный брак отца после смерти супруги спровоцировал глубокий семейный раскол и породил затяжной конфликт с наследницами. Споры за родительскую квартиру обернулись настоящей драмой. Юрий Казарновский подарил квартиру своей жене, а Любовь считала, что решение могло быть принято под давлением. Однако именно новая спутница стала надёжной опорой для Юрия Игнатьевича. Женщина преданно ухаживала за мужчиной до последнего вздоха. Долгое время певица не общалась с отцом, однако незадолго до смерти папа попросил у дочери прощения, и Любовь отпустила обиду. По словам самой Казарновской, она научилась принимать чужие слабости и находить силы прощать самых близких людей.
Призраки былого и то, чему научила молодостьЮность исполнительницы ознаменовалась сильным чувством. Будучи студенткой Гнесинского института, 17-летняя девушка едва не вышла замуж. Осознав собственную неготовность к созданию семьи, начинающая вокалистка честно разорвала отношения. Молодой человек принял отказ достойно.
В дальнейшем судьба юноши сложилась трагично. Добившись звания профессора МГУ, бывший возлюбленный скончался от тяжёлой болезни. Встреча и разговор с его матерью много лет спустя оставили в сердце певицы горькое сожаление. Боль утраты и обиды пожилой женщины оказались слишком сильны.
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Были в судьбе Казарновской и другие сложные отношения. Во время работы в театре Станиславского певица несколько лет состояла в связи с женатым мужчиной. Когда возлюбленный наконец решился оставить семью, вокалистка неожиданно отступила. Строить личное счастье на руинах чужого брака и постоянном чувстве вины исполнительница оказалась не в силах. Разорвать эту привязанность стоило невероятных усилий. Как позже признавалась артистка, именно этот выбор позволил ей сохранить душевную чистоту.
Что превратило обычный дом в место, куда хочется возвращаться?Знакомство с австрийским импресарио Робертом Росциком осенью 1989 года кардинально изменило личную жизнь певицы. Деловое общение стремительно переросло в глубокий роман, завершившийся официальным браком всего через два месяца. Значительная возрастная разница — ей 32, ему 24 — и аристократические корни избранника немедленно породили волну сплетен. Недоброжелатели поспешили обвинить вокалистку в меркантильности. Однако прожитые вместе годы полностью опровергли нелепые домыслы. В 1993 году семья пополнилась долгожданным наследником. Рождение Андрея заставило Казарновскую временно отложить активные гастроли. Впрочем, уже через три месяца обладательница удивительного сопрано триумфально вернулась к публике. Повзрослевший сын пошёл по стопам звёздных родителей. Юноша стал профессиональным скрипачом, продолжив музыкальные традиции семьи.
Сегодня, спустя почти четыре десятилетия, союз театрального педагога и антрепренёра по-прежнему служит эталоном преданности и глубокого взаимопонимания. Супруги научились слышать друг друга без лишних слов. Они открыто обсуждают любые трудности и бережно хранят обретённое однажды семейное счастье.