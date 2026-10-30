30 октября 2026, 11:45

Анна-Мария (Фото: кадр из программы «Звёзды сошлись»)

В декабре 2025 года Михаил Ефремов обнаружил в московской квартире тело своей четвёртой жены Ксении Качалиной — матери его дочери Анны-Марии. Актриса умерла в 54 года от сердечной недостаточности, оставив после себя шлейф из скандалов и обвинений. За год до этого внучка Олега Ефремова сменила имя на Сергея** и прошла через ПТСР, гормональную терапию и публичные признания. Что пережила наследница легендарной династии и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Гоа, голод и избиения под песни Земфиры* Квартира на Никитском и новая жизнь Что за жестокие слова произнесла Качалина в адрес Анны-Марии? Попросила называть её Сергеем**: Как менялась Анна-Мария Как внучка звезды фильма «Берегись автомобиля» живёт сейчас

Гоа, голод и избиения под песни Земфиры*



Анна-Мария (Фото: кадр из программы «Звёзды сошлись»)

Квартира на Никитском и новая жизнь

Что за жестокие слова произнесла Качалина в адрес Анны-Марии?



Михаил Ефремов (Фото: кадр из фильма «Берёзка»)

Женился на племяннице заммэра Москвы, а теперь снова ищет невесту: как живет единственный сын Надежды Кадышевой, бросивший беременную жену в Дубае

Попросила называть её Сергеем**: Как менялась Анна-Мария

Анна-Мария и Рената Литвинова (Фото: кадр из программы «Звёзды сошлись»)

Как внучка звезды фильма «Берегись автомобиля» живёт сейчас

*Земфира признана Минюстом РФ иностранным агентом

**Движение-ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ