Отец убил человека, а мать ночами избивала под Земфиру*: почему не складывается жизнь дочери Михаила Ефремова, которая просит называть себя Сергеем**
В декабре 2025 года Михаил Ефремов обнаружил в московской квартире тело своей четвёртой жены Ксении Качалиной — матери его дочери Анны-Марии. Актриса умерла в 54 года от сердечной недостаточности, оставив после себя шлейф из скандалов и обвинений. За год до этого внучка Олега Ефремова сменила имя на Сергея** и прошла через ПТСР, гормональную терапию и публичные признания. Что пережила наследница легендарной династии и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Гоа, голод и избиения под песни Земфиры*Анна-Мария родилась в четвёртом браке Ефремова — с актрисой Ксенией Качалиной. Когда девочке было четыре года, родители развелись, и она осталась с матерью. Вскоре Качалина увлеклась индийскими практиками и переехала с дочерью на Гоа, оторвав её от школы и родственников на несколько лет.
По словам самой Анны-Марии, родительница страдала алкогольной зависимостью и регулярно поднимала на неё руку. Самым страшным воспоминанием на YouTube-шоу «Между нами» стали ночные побои под музыку: «Просто мама очень любила пить, Земфиру* и бить под её песни меня». Девушка вспоминала, что Качалина могла включить саундтрек на полную громкость в три часа ночи, избить, а утром как ни в чём не бывало отправить восьмилетнего ребёнка в школу. В десять лет девочка сбежала от матери к соседям, потом к бабушке. В 12 лет ей пришлось обратиться к психологу, затем к психотерапевту. Диагнозы звучали неутешительно: посттравматическое стрессовое расстройство и большое депрессивное расстройство.
Квартира на Никитском и новая жизньПрекратить побои помог отец: когда Анна-Мария была подростком, Ефремов отсудил у Качалиной право единоличной опеки. Мужчина продолжил обеспечивать бывшую жену, оплачивая её коммунальные услуги и закрывая долги, но дочь забрал. В 17 лет девушка переехала в отдельную трёхкомнатную квартиру на Никитском бульваре, доставшуюся ей по наследству от бабушки. За девушкой присматривали горничная и гувернантка. Вскоре после переезда она начала принимать препараты и заниматься психотерапией.
Михаил Олегович старался не обделять старшую наследницу вниманием, хотя из-за работы и маленьких детей в новой семье это не всегда получалось. Единственное, что злило Анну-Марию, — требование Ефремова поддерживать редкие встречи с матерью. Он боялся, что дочь потеряет с ней связь. Каждый раз всё заканчивалось очередным конфликтом.
Что за жестокие слова произнесла Качалина в адрес Анны-Марии?Внучка знаменитого деда пыталась оформить над матерью опеку и поместить её в реабилитационный центр, но Качалина восприняла это в штыки и публично обвинила дочь в желании «запихнуть отца в тюрьму, а мать — в психушку». В итоге Анна-Мария отказалась от идеи помогать человеку, которому это не нужно. Окончательный разрыв произошёл после того, как Качалина в одном из интервью позволила себе жестокие слова в адрес дочери. Как рассказала Анна-Мария, родительница сказала ей: «Лучше бы ты умерла». После этого пути назад не было. В декабре 2025 года Ксении Качалиной не стало.
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По данным SHOT, актриса скончалась в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности. Тело обнаружил Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену. Анна-Мария, по данным СМИ, смерть матери проигнорировала.
Попросила называть её Сергеем**: Как менялась Анна-МарияЕщё в подростковом возрасте Анна-Мария начала экспериментировать с внешностью, меняя цвет волос и стрижки. Она писала стихи на русском, английском и латыни, занималась каратэ и увлекалась готовкой. Училась сначала в английской спецшколе, потом в элитном учреждении в Новогорске, а после поступила на филологический факультет Государственного института русского языка имени Пушкина.
Одногруппники рассказывали, что учёба и общение с людьми давались ей тяжело, случались вспышки гнева и истерики. Вуз дочь звезды фильма «Граница. Таёжный роман» так и не окончила. Позже Анна-Мария объявила себя «небинарной персоной»** и попросила называть её Сергеем**.
Девушка рассказывала, что не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу, и планировала гормональную терапию. Долгое время она вела блог, где открыто говорила о своей ориентации**, отношениях и взглядах, но со временем закрыла все страницы.
Как внучка звезды фильма «Берегись автомобиля» живёт сейчасПосле смерти матери и выхода отца из колонии по УДО Анна-Мария исчезла из публичного поля. По данным СМИ, эпатажная наследница увлеклась программированием, продолжает психотерапию и занимается каратэ. Круг общения ограничен — проводить время предпочитает со своей крёстной, Ренатой Литвиновой.
Знакомые говорят, что Анна-Мария мечтает уехать из России в Великобританию и не иметь ничего общего с семьёй. В 26 лет Аэм Тиллмари — именно такой творческий псевдоним она себе выбрала — предпочитает тишину, в которой больше нет места ни крикам матери, ни вспышкам камер.