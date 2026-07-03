03 июля 2026, 11:45

Gone.Fludd (фото: Instagram* / gonefludd)

Российский музыкант GONE.Fludd (Саша Бузе) стал одним из самых ярких открытий на отечественной рэп-сцене последних лет. Сегодня артист продолжает активно выступать, выпускать музыку и строить новые творческие планы. 4 июля ему исполняется 32 года. «Радио 1» расскажет о его пути к славе, личной жизни и громких скандалах.





Содержание Детство и юность GONE.Fludd Первые шаги в музыке Прорыв с «Boys Don't Cry» и «Суперчуитс» Личная жизнь GONE.Fludd: измена и новая любовь Скандал на концерте в Уфе: GONE.Fludd сломал нос фанатке GONE.Fludd сегодня

Детство и юность GONE.Fludd

«Якобы работяги были, которым не платили зарплату. Они обратились за помощью к моему отцу и его друзьям. Отец поговорил с начальником, чтобы зарплату выдали ребятам. Им выдали ее, но один из работников сдал батю. Это называется вроде как разбой», — рассказал музыкант на шоу «Вписка».

Первые шаги в музыке

Gone.Fludd (фото: Instagram* / gonefludd)

Прорыв с «Boys Don't Cry» и «Суперчуитс»

Личная жизнь GONE.Fludd: измена и новая любовь

«Хочу время пока только на себя тратить. Эгоизм, наверное. Но морально я уже приближаюсь к тому, что семья — это нормально. Морально я уже готов, но раз ничего не делаю, значит, наверно не готов», — сказал он в шоу «Вписка».

Gone.Fludd и Татьяна Моргунова (фото: Instagram* / gonefludd)

Скандал на концерте в Уфе: GONE.Fludd сломал нос фанатке

«Не хочу я от него денег, просто нужно было человеческое "извини", а не смайлики ВКонтакте», — сказала она.

GONE.Fludd сегодня

«Я хочу, чтобы меня запомнили живым, принимающим участие в чем-то», — отметил он.