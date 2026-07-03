Изменил с фанаткой, завел роман с солисткой SEREBRO и рос в семье, связанной с криминалом: скандальные факты о рэпере Gone.Fludd
Российский музыкант GONE.Fludd (Саша Бузе) стал одним из самых ярких открытий на отечественной рэп-сцене последних лет. Сегодня артист продолжает активно выступать, выпускать музыку и строить новые творческие планы. 4 июля ему исполняется 32 года. «Радио 1» расскажет о его пути к славе, личной жизни и громких скандалах.
Детство и юность GONE.FluddНастоящее имя музыканта — Александр Смирнов, также известен под псевдонимом Саша Бузе. Он родился 4 июля 1994 года в городе Полярный Мурманской области, но вырос в подмосковном поселке Тучково. Мать будущего артиста работала на заводе, а с отцом отношения не сложились — он был связан с криминалом и ушел из семьи, когда Саше было шесть лет.
«Якобы работяги были, которым не платили зарплату. Они обратились за помощью к моему отцу и его друзьям. Отец поговорил с начальником, чтобы зарплату выдали ребятам. Им выдали ее, но один из работников сдал батю. Это называется вроде как разбой», — рассказал музыкант на шоу «Вписка».Уже в детстве Смирнов начал заниматься музыкой: пять лет посещал музыкальную школу по классу гитары. Позже увлекся рэпом, слушал Эминема и «Касту», а также пробовал писать собственные биты.
Первые шаги в музыкеВ 15 лет Александр вместе с друзьями основал группу Midnight Tramp Gang, которая позже сменила название на GVNGRXL, а затем — на Sabbat Cult. Музыканты экспериментировали с мистическим и оккультным стилем, но вскоре коллектив распался из-за разногласий.
В 2015 году GONE.Fludd выпустил свой первый сольный альбом «Формы и пустота», который сразу привлек внимание слушателей. Следующие релизы — «High Lust» и совместный EP с Lottery Billz «Обезьяна в офисе» — закрепили его позиции на рэп-сцене. В 2017 году вышел альбом «Прилунение» и сборник «ПринципСуперПозиции» с рэпером Iroh.
Прорыв с «Boys Don't Cry» и «Суперчуитс»Настоящий успех пришел к артисту после выхода альбома «Boys Don't Cry». Все 16 треков сборника стали хитами, а сам релиз получил платиновый статус в России. Особую популярность завоевал клип на трек «Мамбл», набравший более 48 миллионов просмотров. В сентябре 2018 года GONE.Fludd выпустил мини-альбом «Суперчуитс», который за первый час собрал 700 тысяч прослушиваний. Хиты «Сахарный человек», «Банановый сок» и «Пустота» сделали его узнаваемым не только в интернете, но и на федеральном телевидении — рэпера пригласили выступить в шоу «Вечерний Ургант».
Личная жизнь GONE.Fludd: измена и новая любовьРанее он встречался с девушкой по имени Анастасия, но пара рассталась из-за измены музыканта с поклонницей. Александр рассказал, что сам признался в случившемся и принял решение закончить отношения. Разрыв дался рэперу тяжело. Из депрессии ему помогла выйти новая возлюбленная. Александр начал отношения с бывшей участницей группы SEREBRO Татьяной Моргуновой. Несмотря на это, сам артист признавался, что пока не готов к женитьбе и ребенку.
«Хочу время пока только на себя тратить. Эгоизм, наверное. Но морально я уже приближаюсь к тому, что семья — это нормально. Морально я уже готов, но раз ничего не делаю, значит, наверно не готов», — сказал он в шоу «Вписка».
Скандал на концерте в Уфе: GONE.Fludd сломал нос фанаткеВ 2023 году GONE.Fludd оказался в центре громкого скандала. На концерте в Уфе он прыгнул в толпу и случайно травмировал 16-летнюю фанатку. Девушка стояла у сцены, когда артист не рассчитал силы. В результате она получила перелом носа со смещением и перенесла две операции. Музыкант принес извинения в личных сообщениях «ВКонтакте» и позвонил пострадавшей, чтобы узнать о ее состоянии. В свои сообщения он добавил смайлики и отметил, что не хотел навредить поклоннице. Однако мать девушки подала заявление в полицию. Позже она его забрала.
«Не хочу я от него денег, просто нужно было человеческое "извини", а не смайлики ВКонтакте», — сказала она.
GONE.Fludd сегодняСегодня GONE.Fludd продолжает активно выступать и записывать новые треки. Его популярность не снижается, а планы на будущее только растут. Артист признался, что к тридцати годам он понял, что людям должно быть все равно на чужое мнение и главное делать то, что нравится.
«Я хочу, чтобы меня запомнили живым, принимающим участие в чем-то», — отметил он.Кроме того, репер признался, что спонсирует фонд «Время детства», который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.