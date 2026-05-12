Отец запрещал петь, а мать втянула в скандал: почему сбежала в США после шоу «Голос. Дети» дочь Алсу и Яна Абрамова
Маленькая Микелла Абрамова стала главной героиней шестого сезона шоу «Голос. Дети», с первых выпусков заявив о своём звёздном происхождении. Мечтая взойти на пьедестал вслед за мамой Алсу, девочка уверенно шла к цели: слепые прослушивания прошли с триумфом, а зал и наставники не скупились на аплодисменты. Финал принёс наследнице долгожданную победу, но радость оказалась недолгой. Вскоре семью артистки обвинили в накрутке голосов, и расследование подтвердило эти подозрения. Чем обернулась эта история для Микеллы и как сложилась жизнь продолжательницы династии после скандала, читайте в материале «Радио 1».
История любви и семейная жизнь АлсуАлсу выросла в состоятельной семье. Её отец — известный предприниматель, бывший вице-президент «Лукойла», а впоследствии — сенатор от Республики Алтай. Поэтому неудивительно, что и супруга певица выбрала из своего круга. Избранником стал бизнесмен Ян Абрамов, сын банкира, который с юных лет занял пост главы компании «Новые оружейные технологии». Судьбоносная встреча состоялась в непринуждённой обстановке: общая подруга пригласила Алсу и Яна на званый ужин, даже не подозревая, что этот вечер положит начало будущему браку. В тот вечер молодые люди обменялись контактами, а уже вскоре состоялось их первое свидание.
Парень красиво ухаживал: дарил цветы, приглашал в изысканные рестораны, организовывал совместные поездки и постоянно радовал сюрпризами. Но сильнее всего Алсу тронул момент, когда Абрамов сел за пианино и исполнил её песни. Ян сразу пришёлся по душе родителям будущей знаменитости, поэтому с решением жениться медлить не стал. Уже через пару месяцев отношений бизнесмен сделал предложение, но согласия не получил — артистка была настолько поражена, что не смогла ответить сразу. Чуть позже предприниматель сделал вторую попытку, подарив кольцо с бриллиантами. На этот раз прозвучало долгожданное «да», и началась подготовка к свадьбе. Торжество состоялось в марте 2006 года в ГЦКЗ «Россия» и стало одним из самых громких событий своего времени. На празднование Ян потратил около трёх миллионов долларов, а свидетельство о браке молодожёнам вручил лично Юрий Лужков. Через несколько месяцев после свадьбы Алсу уехала в США, где родила первенца — крошку Сафину. Имя девочке выбрали неслучайно: малышку назвали в честь девичьей фамилии матери с ударением на первый слог. Спустя два года певица снова забеременела, но рожать на этот раз отправилась в Израиль. Супруг хотел назвать вторую дочь Яниной, в свою честь, однако Алсу настояла на имени Микелла. Первый и единственный сын пары, Рафаэль, родился в 2016 году в Тель-Авиве. Старшая Сафина увлеклась наукой и занялась изучением биохимии, а младший Рафаэль пока не определился с будущей профессией. И лишь средняя дочь, Микелла, с ранних лет твёрдо решила идти по стопам знаменитой матери.
«Голос. Дети», скандальная победа и разоблачениеОпасаясь чрезмерного интереса к дочерям, Алсу годами оберегала их от чужих глаз. Выйдя замуж, певица ушла в тень: редкие выходы в свет, почти никакой сцены — только дом и воспитание детей. На публике она уверяла, что счастлива в роли хранительницы очага. Правда открылась позже, когда после развода исполнительница рассказала, что жила в «золотой клетке», а ограничения в карьере были прямым требованием мужа. Несмотря на это, материнству Алсу отдавалась полностью: учила девочек порядочности, доброте и почтению к старшим. И если мама была для них строгим воспитателем, то редкие визиты отца превращались в череду подарков и вседозволенности.
Поклонники впервые увидели дочерей заслуженной артистки РФ лишь в 2017 году — тогда Сафине было одиннадцать лет, а Микелле девять. Певица взяла их с собой на премию «Kinder МУЗ Awards», где девочки мгновенно покорили публику. Зрители сразу отметили: старшая унаследовала черты отца, а младшая оказалась копией знаменитой мамы. Алсу определила сестёр в московскую международную частную школу и записала на множество дополнительных занятий, включая занятия музыкой. Помимо этого, дети изучали английский, китайский и испанский языки. По словам артистки, Микелла уже тогда выделялась особой тягой к музыке и с радостью учила ноты.
Абрамов считал желание дочери выступать несерьёзным, зато Алсу, заметив талант Микеллы, активно её поддерживала. Благодаря этому состоялись первые серьёзные выходы: семейное трио на «Рождественской песенке года» и сольный дебют Микеллы на «Поколении NEXT» два года спустя. На первых порах в вокале подросток подражала манере матери, а позднее стала ориентироваться на американских исполнителей. Весной 2019 года Микелла громко заявила о себе на шоу «Голос. Дети».
Как выяснилось позднее, отец был категорически против участия дочери в проекте, считая, что достаточно выступать лишь перед домашними гостями. Однако наследница сумела получить разрешение, заручившись поддержкой матери. На слепых прослушиваниях Микелла выбрала песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow из фильма «Волшебник страны Оз». К девочке повернулись Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а Пелагея, решив, что за сценой стоит исполнительница не младше пятнадцати лет, кнопку не нажала — о чём позже искренне сожалела. Микелла попала в команду Светланы Лободы и быстро завоевала расположение наставницы: та постоянно хвалила подопечную и нередко рассуждала о непростой судьбе девочки, которой с рождения приходится доказывать, что она не просто дочь звезды. Однако в испытании «Песня на вылет» даже тёплое отношение певицы не помогло — Абрамова оказалась в «Дополнительном этапе». Там юная дебютанка всё же сумела обойти Екатерину Гаврилюк и Анастасию Иванову, исполнив песню Юлии Началовой «Герой не моего романа», и завоевала место в финале. Заключительные выступления Микелле откровенно не удались. В первой песне проявились проблемы с дыханием, во второй участница не смогла убедительно подать кульминационный момент, а к третьей вышла уже слишком уставшей и неуверенной. Тем не менее, по итогам зрительского голосования девочка заняла первое место с результатом 56,5% голосов.
Пока Абрамова праздновала победу, зрители возмущались: многие были уверены, что дочь Алсу победила нечестно. Первому каналу ничего не оставалось, как запустить внутреннее расследование, которое подтвердило догадки негодующей аудитории. Перед решающим эфиром многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров и Ольга Бузова, призывали поклонников голосовать за Микеллу. Однако Алсу решила, что этого недостаточно, и приобрела несколько тысяч голосов — проверка выявила порядка сорока тысяч звонков и сообщений с подозрительных номеров. Вскоре звезда закрыла комментарии в соцсетях, чтобы оградить себя и дочь от негатива. На повторный решающий этап шоу, где победителями объявили всех участников, Микелла не пришла, а свой выигрыш пожертвовала онкобольным детям.
Дуэт с соперником, эфиры на ТВ и внезапный отъезд: жизнь Микеллы после «Голоса»Скандал обернулся для финалистки настоящей травлей, и Алсу бросила все силы на то, чтобы восстановить доброе имя наследницы. Многие коллеги по цеху поддержали школьницу, напоминая, что дети не должны нести груз родительских ошибок. Спасательным кругом в этой истории стал дуэт с Ержаном Максимом — главным конкурентом Микеллы на проекте. Их совместное творчество помогло растопить лёд, после чего победительница шестого сезона «Голос.Дети» вернулась в соцсети с каверами, уверяя поклонников, что сцена по-прежнему остаётся её главной мечтой. Совсем скоро юная певица записала трек с другом семьи, немецким артистом Лу Бегой, а спустя год после скандала уже появилась на телевидении в роли ведущей детской передачи. Дебютантка совмещала учёбу с занятиями музыкой и съёмками, планировала пойти на курсы актёрского мастерства и обдумывала дальнейшую карьеру. Микелла признавалась, что рассматривает возможность получить высшее образование по серьёзной специальности, а затем всё же связать свою жизнь с музыкой. Судя по всему, этого плана девушка и решила придерживаться.
Куда пропала Микелла: переезд за океан и прощание с музыкойВ четырнадцать лет Микелла отправилась за океан — в элитную школу-пансион The Hun School of Princeton, расположенную всего в паре километров от Принстонского университета. Там она проучилась вплоть до выпуска, изредка делясь в соцсетях фотографиями с друзьями. После переезда музыкальная активность 17-летней дочери Алсу резко пошла на спад: сначала из графика исчезли публичные мероприятия, а следом сошли на нет и новые каверы. Вокал в соцсетях ученицы частной школы-пансиона постепенно вытеснили кадры с солнечных пляжей и стильные образы — подписчики всё чаще видели стройную красавицу, а не певицу. Точку в вопросе о музыкальном будущем поставила новость о зачислении в Университет Огайо на экономический факультет. Однако Алсу поспешила утешить фанатов, объяснив: Микелла по-прежнему музицирует, просто сейчас в приоритете диплом.
«Пока что она не думает о карьере певицы, но в таком возрасте многое меняется, иногда очень резко. Так что поживем — увидим», — поделилась планами дочери певица Алсу.29 апреля 2026 года Микелла отпраздновала своё 18-летие в США. По этому случаю девушка опубликовала в соцсетях элегантные фото в облегающем платье с открытой спиной. Алсу, в свою очередь, выпустила трогательное видеопоздравление, в котором поблагодарила наследницу за старания и сказала, что бесконечно гордится её взрослением и целеустремленностью.
«Сегодня тебе 18… и даже не верится, как быстро пролетели эти годы! Ты стала такой взрослой, красивой, яркой», — написала Алсу в своём блоге.