Отказ от белого халата ради кино, роковая трагедия и чудом выжившая дочь: как жила и погибала звезда «Подземелья ведьм» Марина Левтова?
Марина Левтова — актриса, которую зрители запомнили хрупкой, но невероятно талантливой артисткой. Звезда фильмов «Ключ без права передачи» и «ТАСС уполномочен заявить», Заслуженная артистка России, 27 апреля могла бы отпраздновать своё 67-летие. О стремительной карьере, большой любви и трагической гибели, тронувшей сердца миллионов, читайте в материале «Радио 1».
Биография Марины ЛевтовойМарина Левтова появилась на свет 27 апреля 1959 года в крошечном Нерюктяйинском наслеге в Якутии. Её родители были врачами, которых распределили на Север после окончания Ленинградского мединститута. Вскоре семья вернулась в Ленинград, и, казалось, будущее Марины было предопределено — медицина. Но вмешался случай. Её одноклассница, начинающая актриса Елена Цыплакова, уже снималась у режиссера Динары Асановой. Когда Асановой понадобились подростки на главные роли в фильм «Ключ без права передачи», Лена показала фотографию класса. Взгляд режиссера сразу упал на Марину. Так 17-летняя школьница, мечтавшая о белом халате, в одночасье стала актрисой.
Дебют оказался настолько успешным, что сомнений в выборе профессии не осталось. Марина поехала в Москву и поступила во ВГИК в легендарную мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Училась и сразу много снималась, словно чувствуя, что время бежит слишком быстро. Её фильмография насчитывает почти 88 картин, считая озвучивание.
Среди ярких работ — роль Анфисы в «Моей Анфисе», образ Ольги Вронской в культовом сериале «ТАСС уполномочен заявить...» (снималась будучи на седьмом месяце беременности), а также удивительная роль Белогурочки в фантастическом фильме «Подземелье ведьм», где её партнерами были Николай Караченцов и Сергей Жигунов. Эта хрупкая блондинка с сильным характером мгновенно запоминалась зрителю.
Личная жизньИстория любви Марины похожа на классический сценарий советского кино. На съемках исторической дилогии «Юность Петра» она встретила свою судьбу — актера и будущего режиссера Юрия Мороза.
«Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: "Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят". Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина», — вспоминал Юрий их первую встречу.Марина долго не сдавалась, считая актеров ненадежной партией, но настойчивость Мороза победила. Чтобы заслужить уважение её родителей, Юрий приехал к ним на дачу и лично прибил несколько досок, покорив будущего тестя хозяйственностью.
В 1983 году родилась их дочь Дарья, которая сегодня является одной из самых востребованных актрис России. Интересно, что свою первую роль Даша сыграла в 4 месяца — Марина, не желавшая расставаться с малышкой, взяла её на съемки фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный...», где младенец сыграл похищенного ребенка.
Женщина-энергияВ жизни Левтова была невероятно работоспособной и прямолинейной. В отличие от многих коллег, в лихие 90-е она не впала в депрессию из-за отсутствия ролей, а вместе с мужем организовала актерский клуб «Кино», став его арт-директором. Это место стало культовым для московской богемы. Марина всегда говорила то, что думала, и не позволяла себе играть в «профессиональных актрис». В 1999 году она получила звание Заслуженной артистки России, которое, увы, носила всего несколько месяцев.
Трагическая смерть27 февраля 2000 года случилась катастрофа, разделившая жизнь семьи Мороз на «до» и «после». Накануне в клубе «Кино» отпраздновали премьеру фильма «Фортуна», где дебютировала 16-летняя Даша. После этого компания отправилась на дачу в подмосковные Раздоры. Вечером дочь попросилась покататься на снегоходе. Мать, почувствовав неладное, не отпустила её одну и села вместе с водителем, держа дочь между собой и мужчиной, чтобы та не выпала.
В снежном поле при плохой видимости снегоход на скорости около 70 км/ч рухнул в глубокий овраг. От удара машину подбросило, и актриса, сидевшая с краю, ударилась головой о дерево. Травма оказалась смертельной. Водитель Михаил Рудяк впал в кому на полгода, а Даша отделалась переломами. Актер Дмитрий Певцов, ехавший на втором снегоходе с женой, первым оказался на месте трагедии и вызвал спасателей. Дарья Мороз навсегда запомнила последнее объятие матери.
«Мама не просто сидела со мной рядом — она закрыла меня собой. Она меня уберегла», — цитирует Дарью издание Woman.ru.Когда пришла весть, что спасти Марину Левтову не удалось, муж Юрий Мороз и дочь долго не могли поверить в реальность происходящего. Похоронили актрису 2 марта на Ваганьковском кладбище. На её могиле — строгий чёрный памятник без фотографии, с выгравированной иконой и всего одним словом: «Прости...». Так просто и так пронзительно.
Наследие актрисыМарина Левтова оставила после себя множество ярких ролей, но все же главным её творением стала дочь. Дарья Мороз не просто пошла по стопам родителей — она стала звездой, снявшись уже в более чем 100 фильмах и сериалах, включая громкие проекты «Апостол», «Содержанки» и «Точка». В 2025 году кинематограф понес еще одну тяжелую утрату: ушел из жизни Юрий Мороз, муж Марины.
Сегодня Дарья — хранительница актерской династии. Она продолжает дело матери и каждый раз, выходя на сцену или к экрану, доказывает: та самая «девочка из Якутии» продолжает жить в ней — в её глазах, улыбке и невероятной жизненной силе.