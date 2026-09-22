Отказ от сериалов ради сцены, свадьба с молодой актрисой и трое детей: звезде «Возвращения Мухтара» Виктору Низовому 52 года
Актеру Виктору Низовому, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Возвращение Мухтара», «Простые истины» и «Господа-товарищи», Виктору Низовому 23 сентября исполняется 52 года. Этот народный артист России прошёл долгий путь: от дебюта в студенческих спектаклях Щепкинского училища он достиг статуса одного из самых востребованных театральных актёров страны. Его карьера — это история сознательного отказа от телевизионной славы ради сцены, а личная жизнь — редкий пример гармонии в актёрской семье. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виктора НизовогоВиктор Алексеевич Низовой родился 23 сентября 1974 года в Москве в семье военного хирурга и сурдопедагога. Детство будущего народного артиста прошло не в столице, а на юге. Когда отца перевели по службе в Херсонскую область, семья обосновалась у Чёрного моря. Именно там у мальчика пробудилась любовь к живописи и к музыке. Родители видели сына продолжателем медицинской династии, но театр оказался сильнее.
Виктор поступил на курс Юрия Соломина в Щепкинское училище, где педагоги сразу отметили его типаж, сравнивая с Борисом Андреевым. Окончив училище в 1995 году, Низовой стал единственным с курса, кого приняли в труппу Малого театра — ту самую «высшую лигу», о которой мечтал каждый студент. Начинал со скромных ролей: второй стражник в «Царе Борисе», слуга в «Недоросле», массовка. Но уже к концу 1990-х стал одним из ведущих артистов театра. Его визитными карточками на сцене стали Савва Васильков в «Бешеных деньгах», Скалозуб в «Горе от ума», Городничий в «Ревизоре», Солёный в «Трёх сёстрах». За три десятилетия в Малом он сыграл свыше сорока ролей.
В кино Низовой дебютировал в 1999 году в сериале «Простые истины», где сыграл учителя физкультуры. Настоящая всероссийская известность пришла с ролью оперативника Толика Щепкина в «Возвращении Мухтара» — сериале, который до 2014 года снимался в Киеве. За плечами актёра десятки киноработ, включая «Лорд. Пёс-полицейский», «Господа-товарищи» и «Кольскую сверхглубокую». В 2005 году он получил звание заслуженного артиста России, а в 2022-м — народного.
Личная жизнь НизовогоЛичная жизнь Виктора Низового — редкий среди актёрской среды пример стабильности и отсутствия публичных драм. Первой супругой стала Екатерина, работавшая поваром в Малом театре. Актёр обратил на неё внимание потому, что девушка была удивительно похожа на его маму и к тому же так же хорошо готовила. На свадьбе актёр Валерий Баринов полушутя предупреждал молодую жену, что мужа она будет видеть редко, — предупреждение оказалось пророческим. Брак не выдержал театрального графика, и, несмотря на рождение дочери, супруги расстались.
Второй женой Низового стала актриса Ольга Жевакина — выпускница того же курса Юрия Соломина, только младше мужа на восемь лет. Они служат в одном театре и нередко выходят на сцену в одних спектаклях. В феврале 2017 года Ольга подарила мужу сыновей-близнецов Павла и Алексея, названных в честь дедушек. Семья живёт в Подмосковье, в Красногорске, в квартире, купленной с помощью родителей актёра.
Вне сцены Низовой — заядлый футболист: он играет за команду Малого театра на позиции вратаря и даже является капитаном любительского клуба. У актёра нет страниц в соцсетях — он предпочитает традиционные формы общения и не стремится к публичности вне театра.
Отношение артиста к киноВиктор Низовой, в отличие от многих своих коллег, выделяется принципиальной позицией по отношению к телевидению. В эпоху, когда большинство коллег бросились сниматься в бесконечных сериалах ради заработка, Виктор Алексеевич открыто заявлял, что сознательно отказывается от такой работы.
«Большинство коллег сейчас снимается в ТВ-проектах. Они так зарабатывают деньги. Но в дешёвых сериалах можно только внутренне себя растрачивать», — говорил он в интервью для сайта Maly.ru.Вместо этого он выбирал сцену.
Отдельного внимания заслуживают его отношения с Украиной — темой, которая после 2014 года стала болезненной для многих. Низовой не скрывал, что у него украинские корни: мама — украинка, первая жена — украинка, предки похоронены на Украине.
«Я не разделяю совершенно эти границы. Работается здесь очень легко, живётся замечательно», — признавался он украинской прессе ещё до смены политического контекста.После 2014 года он эти темы публично не развивал, но и не отрекался от сказанного.
Как сейчас живет артистСегодня Виктор Низовой продолжает оставаться одним из ведущих артистов Малого театра. В декабре 2025 года в программе «Главная роль» на телеканале «Культура» он рассказывал о своей работе над образом Алексея Каренина в новой постановке «Анны Карениной» Андрея Прикотенко. По словам актёра, его Каренин — человек, безмерно любящий свою жену и готовый простить ей даже измену. В интервью он признавался, что от некоторых сцен у него «мурашки по телу», а его сыновья-близнецы играют детей Облонских, а не Карениных.
Последними работами Низового в кино числятся проекты «На сопках Маньчжурии», «Планетяне» и «Третье сентября». Актёр по-прежнему преподаёт «Мастерство актёра» в Высшем театральном училище (институте) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.