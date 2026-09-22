22 сентября 2026, 14:51

Виктор Низовой (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Актеру Виктору Низовому, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Возвращение Мухтара», «Простые истины» и «Господа-товарищи», Виктору Низовому 23 сентября исполняется 52 года. Этот народный артист России прошёл долгий путь: от дебюта в студенческих спектаклях Щепкинского училища он достиг статуса одного из самых востребованных театральных актёров страны. Его карьера — это история сознательного отказа от телевизионной славы ради сцены, а личная жизнь — редкий пример гармонии в актёрской семье. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Низового Личная жизнь Низового Отношение артиста к кино Как сейчас живет артист



Биография Виктора Низового

Виктор Низовой (Фото: скриншот т/с «Возвращении Мухтара»)

Личная жизнь Низового

Отношение артиста к кино

Виктор Низовой (Фото: скриншот т/п «Главная роль» ТК «Культура»)

«Большинство коллег сейчас снимается в ТВ-проектах. Они так зарабатывают деньги. Но в дешёвых сериалах можно только внутренне себя растрачивать», — говорил он в интервью для сайта Maly.ru.

«Я не разделяю совершенно эти границы. Работается здесь очень легко, живётся замечательно», — признавался он украинской прессе ещё до смены политического контекста.

Как сейчас живет артист