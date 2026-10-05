Отказ от вредных привычек, крах первого брака и секрет похудения от новой жены: как звезда «Хрустального» Николай Шрайбер начал новую жизнь?
Актеру Николаю Шрайберу, знакомому зрителям по ролям в картинах «Аритмия», «Околофутбола» и «Хрустальный», 6 октября исполняется 44 года. Этот уроженец Тулы с немецкими корнями прошёл путь от ведущего артиста легендарного Волковского театра до одного из самых востребованных актёров российского кино. Его карьера вместила громкие триумфы, болезненный уход из театра, радикальное преображение и скандальный развод, о котором до сих пор пишут СМИ. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Николая ШрайбераНиколай Яковлевич Шрайбер родился 6 октября 1982 года в Туле в русско-немецкой семье. Его предки по отцовской линии были поволжскими немцами, и эта двойственность, как признавался сам актёр, всю жизнь определяла его характер.
«Во мне как будто два человека. Душа — русская. Песни, водка, тельник разорвать на груди, поплакать — это про меня. Но при этом я слежу за кошельком и очень тщательно подхожу к делам. Фашист, точно! В детстве меня так и дразнили — фашистом — и постоянно чморили», — рассказывал Шрайбер в интервью изданию «7Дней.ru».Актёрские задатки у Николая проявились рано. Ещё в третьем классе, когда школа, где он учился, была преобразована в лицей культуры, мальчик без колебаний выбрал театральное направление. После окончания Тульского областного колледжа культуры и искусства Шрайбер отправился в Ярославль, где поступил в Государственный театральный институт на курс заслуженного деятеля искусств России Валерия Кириллова.
Ещё студентом его приняли в труппу Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова — одного из старейших театров России. Там Шрайбер отыграл четырнадцать сезонов, исполнив десятки ролей: от Макхита в «Трёхгрошовой опере» до Солёного в чеховских «Трёх сёстрах». За роль Солёного он получил приз молодёжного жюри на фестивале «Старейшие театры России в Калуге», а также стал лауреатом областной премии имени Фёдора Волкова. В 2016 году Шрайбер был номинирован на театральную премию «Золотая маска» за роль Ракитина в спектакле «Месяц в деревне».
В кино актёр дебютировал в 2007 году в телесериале «Морозов», но настоящая известность пришла после роли фельдшера Дмитрия Якушкина в драме Бориса Хлебникова «Аритмия» — картина получила Гран-при «Кинотавра». Шрайбер также запомнился зрителям по ролям в «Околофутболе», «Годунове», «Софии», «Легенде о Коловрате», «Хрустальном», «Нулевом пациенте» и «Вампирах средней полосы». Всего в его фильмографии более 110 работ.
Личная жизнь ШрайбераСвою первую супругу, актрису Ирину Наумкину, Николай встретил ещё во время учёбы в театральном институте. Сначала между ними завязалась дружба, но после распределения — Ирина попала в Ярославский театр юного зрителя, а Николай в Волковский — их пути на время разошлись. Случайная встреча вновь свела их вместе, и вскоре они поженились. В 2011 году у пары родился сын Яков.
Семья жила в Ярославле, и, казалось, ничто не предвещало беды. Однако в 2017 году на съёмках Шрайбер познакомился с актрисой Юлией Бедаревой, работавшей в Тверском театре драмы. Между коллегами вспыхнул бурный роман. В 2019 году актёр опубликовал совместные фото с Бедаревой, подтвердив новые отношения, и вскоре официально оформил развод с Наумкиной.
Шрайбер переехал к новой избраннице в Тверь, оставив Ярославль и семью.
«В Ярославле у меня всё сломалось, а тут появилась любимая женщина, я осел, и мы начали обустраиваться», — признавался он.Несмотря на развод, актёр старается поддерживать отношения с сыном.
«Забираю его на каникулы, и отдыхаем вместе: в деревню ездим, в лес ходим, зимой катаемся на ватрушках, летом купаемся», — рассказывал Шрайбер в интервью изданию «Труд».Отношения с Юлией Бедаревой, по признанию самого актёра, далеки от идиллии.
«Вы представьте: в одном пространстве два человека с расшатанной психикой. Это создаёт определённые трудности в общении. Поссориться можно за пять секунд. Точно, я засекал», — делился он с WomanHit.Тем не менее пара живёт вместе в Твери, где Бедарева работает в местном театре драмы, и рассматривает возможность переезда в Москву из-за большого количества съёмок Шрайбера.
Похудел и бросил вредные привычкиВ прессе появлялась информация о проблемах Шрайбера с алкоголем, которые, по данным «Экспресс газеты», могли сыграть роль в разрушении первого брака. Сам актёр эту тему публично не комментировал, однако в интервью он неоднократно подчёркивал, что «перестал тратить жизнь на вредные привычки».
Кроме того, поклонники артиста не могли не заметить его внешние преображения. За последние пару лет Шрайбер стремительно похудел, сбросив 57 кило.
«Я был и есть любитель пожрать. Сначала попробовал похудеть для здоровья, а теперь могу туда-сюда в зависимости от потребностей гонять вес. Оказалось, это простая математика: подсчет калорий, употребление нужного количества воды и интервальное питание каждые 3 часа. Это удивительная система, которую мне подсказала Юля», — признавался Николай в интервью vokrug.tv в 2022 году.
Как сейчас живёт Николай ШрайберВ настоящее время Шрайбер продолжает активно сниматься. В 2025 году с его участием вышли проекты «Ира-2», «ОПГ», «Резервация», «Санкционер». По состоянию на 1 сентября 2026 года в производстве находятся: «До встречи в реальности», «Желтуга», «Неспящие в Сосновке», «Нормальный», «Подслушано в Выборге», «Пятёрка», «Сталин», «Убойный отпуск-2», «Яд» и «Война и мир». Также в этом году свет увидели картины «Это всё она!», «Новая тёща» и «Пора на завод».
Сам актёр признаётся, что мечтает оставаться «непопулярным» и ценит возможность жить вне столичной суеты.
«Возможно — быть проще, спокойнее, держаться в работе поближе к обычным людям, не уходить в заоблачные философские материи, чтобы каждому зрителю было понятно и близко то, что я делаю», — говорил он о своих профессиональных желаниях.