05 октября 2026, 16:50

Николай Шрайбер (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Актеру Николаю Шрайберу, знакомому зрителям по ролям в картинах «Аритмия», «Околофутбола» и «Хрустальный», 6 октября исполняется 44 года. Этот уроженец Тулы с немецкими корнями прошёл путь от ведущего артиста легендарного Волковского театра до одного из самых востребованных актёров российского кино. Его карьера вместила громкие триумфы, болезненный уход из театра, радикальное преображение и скандальный развод, о котором до сих пор пишут СМИ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Шрайбера Личная жизнь Шрайбера Похудел и бросил вредные привычки Как сейчас живёт Николай Шрайбер



Биография Николая Шрайбера

«Во мне как будто два человека. Душа — русская. Песни, водка, тельник разорвать на груди, поплакать — это про меня. Но при этом я слежу за кошельком и очень тщательно подхожу к делам. Фашист, точно! В детстве меня так и дразнили — фашистом — и постоянно чморили», — рассказывал Шрайбер в интервью изданию «7Дней.ru».

Николай Шрайбер (Фото: Instagram* /shraybernikoficial)

Личная жизнь Шрайбера

Николай Шрайбер и Юлия Бедарева (Фото: Instagram* /shraybernikoficial)

«В Ярославле у меня всё сломалось, а тут появилась любимая женщина, я осел, и мы начали обустраиваться», — признавался он.

«Забираю его на каникулы, и отдыхаем вместе: в деревню ездим, в лес ходим, зимой катаемся на ватрушках, летом купаемся», — рассказывал Шрайбер в интервью изданию «Труд».

«Вы представьте: в одном пространстве два человека с расшатанной психикой. Это создаёт определённые трудности в общении. Поссориться можно за пять секунд. Точно, я засекал», — делился он с WomanHit.

Похудел и бросил вредные привычки

Николай Шрайбер (Фото: Instagram* /shraybernikoficial)

«Я был и есть любитель пожрать. Сначала попробовал похудеть для здоровья, а теперь могу туда-сюда в зависимости от потребностей гонять вес. Оказалось, это простая математика: подсчет калорий, употребление нужного количества воды и интервальное питание каждые 3 часа. Это удивительная система, которую мне подсказала Юля», — признавался Николай в интервью vokrug.tv в 2022 году.

Как сейчас живёт Николай Шрайбер

Николай Шрайбер (Фото: Instagram* /shraybernikoficial)

«Возможно — быть проще, спокойнее, держаться в работе поближе к обычным людям, не уходить в заоблачные философские материи, чтобы каждому зрителю было понятно и близко то, что я делаю», — говорил он о своих профессиональных желаниях.