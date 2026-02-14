Отказалась от «Ленкома», сдала сына в интернат и нашла счастье с вдовцом: непростая судьба звезды «Шифра» Агриппины Стекловой
Актрисе, знакомой зрителям по ролям в нашумевших проектах «Географ глобус пропил», «Елизавета» и «Шифр», Агриппине Стекловой 15 февраля исполняется 53 года. Эта Заслуженная артистка России, дочь легендарного Владимира Стеклова, прошла долгий и тернистый путь: от дебюта в 16 лет до статуса одной из самых востребованных актрис театра и кино. Однако за фасадом благополучной жизни скрываются тайны, о которых не принято говорить вслух: внебрачный ребенок, сданный в интернат, уход отца к «принцессе Ленкома» и брак, который начался с отказа. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы СтекловойАгриппина Стеклова родилась 15 февраля 1973 года в Краснодаре, и её судьба была предопределена с пеленок. Она — плоть от плоти актерской династии: отец — народный артист РФ Владимир Стеклов, мать — актриса Людмила Мощенская. Свое необычное имя девочка получила в честь бабушки, и поначалу оно стало для неё настоящим проклятием — в детстве, стесняясь, она представлялась Аней, проглатывая буквы. Рыжая шевелюра довершала портрет «гадкого утенка», которому только предстояло превратиться в лебедя.
Уже в 16 лет она дебютировала в кино в фильме «Транти-Ванти», но настоящей школой жизни для неё стал развод родителей. Когда Агриппине было 17, отец ушел к дочери Марка Захарова — Александре. Для девушки это стало ударом, который она, по ее собственному признанию, запомнила на всю жизнь как картину маслом: отец с сумкой в руках что-то пытается ей объяснить.
«У меня до сих пор перед глазами стоит эта картина. Я не устраивала никаких бойкотов отцу, Боже упаси! Я слишком горячо его люблю. Я ему всё простила. Но что прощать? Так жизнь распорядилась…» — цитирует актрису издание Novochag.ru.
Кстати, именно этот уход предопределил её отказ от работы в «Ленкоме» — слишком больно было бы видеть мачеху на сцене. Выбор пал на «Сатирикон». За плечами у Агриппины на сегодняшний день более 90 ролей в кино и море театральных работ.
Тайна рождения сына и заслуженное счастьеЕсли творческая биография Стекловой — это путь восходящей звезды, то личная жизнь долгое время напоминала затянувшуюся драму с туманным финалом. На втором курсе ГИТИСа, в 19 лет, Агриппина родила сына Даниила. Кто отец мальчика — тайна, покрытая мраком. Актриса предпочитает отделываться общими фразами: «Это была случайность. Случайностью я сейчас называю свое главное счастье — сына».
Однако за красивыми словами скрывается жестокая правда жизни. Молодая мать-одиночка, разрывающаяся между учебой и работой, была вынуждена сдать ребенка в ясли-интернат. Этот поступок до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в обществе: как можно отдать кровиночку в казенное учреждение? Сама Стеклова предпочитает не смаковать эту тему, но факт остается фактом: первые годы жизни Даниил провел не столько с мамой, сколько с няньками и воспитателями.
Счастье нашло Агриппину Стеклову в 1995 году. В театре «Сатирикон» она встретила Владимира Большова. И встреча эта была далека от романтики. Большов, который был старше на 15 лет, заседал в худсовете, когда Стеклову принимали в труппу. И он проголосовал против неё. «Мужчина мечты» тогда был женат во второй раз. Отношения завязались спустя год, на тот момент Владимир уже стал вдовцом, на руках у которого осталась маленькая дочь Маша. Его жена, Жанна Токарская, умерла от рака.
Агриппина, сама воспитывающая сына, как никто другой поняла его горе. Они сошлись, как две половинки разбитого сердца. Общих детей у пары нет, но они воспитали Даниила и Машу.
Как сейчас живет Агриппина СтекловаСегодня Агриппина Стеклова находится в той редкой поре, когда женщина расцветает, несмотря на возраст. Она по-прежнему замужем за Владимиром Большовым. Кстати, узаконили они свои отношения лишь спустя 10 лет гражданского брака, да ещё и обвенчались. Сейчас пара живет в собственном загородном доме, и актриса признается, что обожает «косить траву и чистить снег».
Её кинокарьера переживает новый виток. В 2025 году вышли проекты с её участием: четвертый сезон детектива «Шифр» на Первом канале, где она появилась в роли куратора аналитического отдела МВД, сериал «Любовь Советского Союза», «Пророк. История Александра Пушкина», «Рейс 314». Кроме того, в мае 2025 года завершились съемки сериала «Отпечатки» в Астрахани, где Стеклова сыграла одну из ключевых ролей.
Большую радость Стекловой теперь приносит не только работа, но и внук Петя, родившийся в 2018 году.
«Новый смысл и счастье случились, когда родился внук», — делилась она в интервью для сайта satirikon.ru.
Похоже, вопреки всем трудным жизненным сценариям, Агриппина Стеклова все-таки дописала свою историю любви до счастливого финала.