14 февраля 2026, 13:25

Агриппина Стеклова (Фото: Instagram* @_agrippina_)

Актрисе, знакомой зрителям по ролям в нашумевших проектах «Географ глобус пропил», «Елизавета» и «Шифр», Агриппине Стекловой 15 февраля исполняется 53 года. Эта Заслуженная артистка России, дочь легендарного Владимира Стеклова, прошла долгий и тернистый путь: от дебюта в 16 лет до статуса одной из самых востребованных актрис театра и кино. Однако за фасадом благополучной жизни скрываются тайны, о которых не принято говорить вслух: внебрачный ребенок, сданный в интернат, уход отца к «принцессе Ленкома» и брак, который начался с отказа. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Стекловой Тайна рождения сына и заслуженное счастье Как сейчас живет Агриппина Стеклова



Ранние годы Стекловой

Агриппина Стеклова (Фото: Instagram* @_agrippina_)

«У меня до сих пор перед глазами стоит эта картина. Я не устраивала никаких бойкотов отцу, Боже упаси! Я слишком горячо его люблю. Я ему всё простила. Но что прощать? Так жизнь распорядилась…» — цитирует актрису издание Novochag.ru.

Тайна рождения сына и заслуженное счастье

Агриппина Стеклова и Владимир Большов (Фото: Instagram* @_agrippina_)

Как сейчас живет Агриппина Стеклова

Агриппина Стеклова (Фото: Instagram* @_agrippina_)

«Новый смысл и счастье случились, когда родился внук», — делилась она в интервью для сайта satirikon.ru.