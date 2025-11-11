Отказалась сотрудничать с КГБ, ненавидела дочь и была глубоко несчастна в любви: тайны жизни Людмилы Гурченко
Людмила Гурченко — легенда, чье имя навсегда вписано в историю советского и российского кинематографа. Ее жизнь была подобна яркому, но порой трагическому фильму: от оглушительной славы в юности до многолетнего забвения и триумфального возвращения, за которое она была признана Народной артисткой СССР. 12 ноября выдающейся актрисе, певице и женщине с невероятно сильным характером могло бы исполниться 90 лет. О творческом наследии, испытаниях и победах звезды экрана — читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисыЛюдмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове в творческой семье. Ее отец, Марк Гаврилович, был музыкантом, играл на баяне и пел в филармонии. Детство Людмилы пришлось на военные годы, она пережила оккупацию Харькова и, чтобы помочь семье, пела и танцевала перед немецкими солдатами за еду.
В 1953 году она отправилась в Москву и поступила во ВГИК. Ее дебютной работой в кино стала роль плановика Люси в картине «Дорога правды». А оглушительная слава пришла к ней в 1956 году, после выхода комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где она сыграла роль Лены Крыловой. Однако после выхода фильма «Девушка с гитарой» в 1958 году наступил десятилетний период забвения. Причиной опалы стал ее отказ сотрудничать с КГБ во время VI международного фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году. Ее критиковали в прессе, почти не приглашали сниматься, и актриса была вынуждена зарабатывать выступлениями в концертных бригадах и съемках в картинах студий советских республик.
Ее триумфальное возвращение на большой экран состоялось лишь в начале 1970-х годов. Роли в фильмах «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Сибириада», «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби» вновь сделали ее звездой первой величины и продемонстрировали мощный драматический талант. Всего за свою карьеру она исполнила более 135 ролей. В 1983 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР.
Личная жизнь Людмилы Гурченко
Личная жизнь Людмилы Гурченко была насыщенной и сложной, наполненной как радостями, так и испытаниями. Она официально вступала в брак шесть раз, и каждый из этих союзов оставил свой след в ее судьбе. Первый брак с режиссёром Василием Ордынским оказался недолгим и продлился с 1953 по 1955 год. По признанию самой актрисы, этот союз был скорее расчетом, чем порывом души.
Второй брак со сценаристом Борисом Андроникашвили (1958–1960) стал одним из самых значимых в ее жизни. В 1959 году у них родилась дочь Мария, однако союз распался из-за измен мужа, что оставило глубокую рану в душе Людмилы. Последующие браки с Александром Фадеевым (1962–1964), известным певцом Иосифом Кобзоном (1967–1970) и Константином Купервейсом (фактически с 1973 по 1991 год) также оказались недолговечными, хотя каждый из них сыграл свою роль в жизни актрисы.
Последним супругом стал Сергей Сенин, за которого она вышла замуж в 1993 году и прожила до конца своих дней. Несмотря на множество отношений и официальных браков, Людмила Гурченко в эмоциональном плане оставалась одинокой. По её собственным словам, причиной этому были измены мужей и невозможность простить предательство, что не позволило ей обрести душевное спокойствие и счастье в личной жизни.
Сложные отношения с дочерьюОтношения Людмилы Гурченко с ее единственной дочерью, Марией, были крайне натянутыми и сложными. После развода с Андроникашвили маленькую Машу отправили на воспитание к бабушке в Харьков. Гурченко, занятая карьерой, виделась с дочерью редко. Актриса мечтала, чтобы Мария пошла по ее стопам, но дочь не проявляла ни малейших артистических талантов. Гурченко могла публично стыдить ее, что порождало отчуждение.
«Мама стыдилась меня и ненавидела», — вспоминала Мария в одном из интервью.
Окончательный разлад произошел после того, как Мария, вопреки воли матери, вышла замуж за простого парня Александра Королева и поступила в медицинский колледж. Трагическая гибель 16-летнего внука Марка от передозировки наркотиков и последующий судебный спор с дочерью из-за квартиры бабушки окончательно разрушили их и так хрупкие отношения.
Спор Гурченко с дочерью из-за квартиры разгорелся ещё в конце 90-х после смерти матери Людмилы Гурченко, Елены Александровны. В 1993 году актриса приобрела однушку в Волковском переулке Москвы для пожилой мамы. В квартире жили дочь Мария с мужем и детьми. Елена Симонова-Гурченко завещала квартиру внучке, но Людмила Гурченко считала это несправедливым, так как купила квартиру на свои деньги. Завещание Мария Королёва предъявила только через восемь месяцев после смерти бабушки, и оно уже не имело юридической силы. Дочь с мужем переоборудовали квартиру в офис фирмы, которой руководил муж.
С 1999 года начались судебные разбирательства, в результате которых две трети квартиры были отданы Людмиле, а оставшаяся часть — дочери. Людмила снова подала в суд, пытаясь взыскать всю квартиру и выкупить долю дочери, но потерпела неудачу. В итоге «однушка» полностью перешла в собственность Людмилы Гурченко, а дочь отказалась от своей доли. После конфликта мать и дочь совсем прекратили общение.
Пластические операции и процедуры красотыЛюдмила Гурченко до самого конца боролась за молодость и красоту, что порой граничило с одержимостью. Она начала делать пластические операции еще в 1970-х годах и продолжала их до преклонного возраста, нередко вопреки советам врачей. Хирурги отмечали, что ее лицо перенесло множество вмешательств: подтяжки, коррекцию носа, век и скул. Для омоложения актриса прибегала к рискованным процедурам, например, к инъекциям экстрактов из зародышей. По мнению врачей, ее маниакальное стремление к омоложению и многочисленные операции, особенно проведенные по устаревшим методикам, в конечном счете подорвали ее здоровье.
Внезапная смерть Людмилы ГурченкоВ феврале 2011 года Гурченко, выходя из больницы, где она лечилась от ишемической болезни сердца, упала и сломала шейку бедра. Ей провели операцию, после которой возникли осложнения. 30 марта 2011 года у 75-летней актрисы произошла тромбоэмболия легочной артерии, что и стало непосредственной причиной смерти. Людмилу Гурченко похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Актриса не оставила завещания. Согласно закону, ее наследство было разделено поровну между последним мужем, Сергеем Сениным, и дочерью Марией. После смерти Марии в 2017 году права на наследство перешли к ее детям — внучке Гурченко, Елене Королевой, и ее отцу Александру.