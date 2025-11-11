11 ноября 2025, 13:15

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Людмила Гурченко — легенда, чье имя навсегда вписано в историю советского и российского кинематографа. Ее жизнь была подобна яркому, но порой трагическому фильму: от оглушительной славы в юности до многолетнего забвения и триумфального возвращения, за которое она была признана Народной артисткой СССР. 12 ноября выдающейся актрисе, певице и женщине с невероятно сильным характером могло бы исполниться 90 лет. О творческом наследии, испытаниях и победах звезды экрана — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография актрисы Личная жизнь Людмилы Гурченко Сложные отношения с дочерью Пластические операции и процедуры красоты Внезапная смерть Людмилы Гурченко



Биография актрисы

Личная жизнь Людмилы Гурченко

Людмила Гурченко и Борис Андроникашвили (Фото: скриншот д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»)



Сложные отношения с дочерью

Мария Королёва (Фото: скриншот д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»)



«Мама стыдилась меня и ненавидела», — вспоминала Мария в одном из интервью.

Мария Королёва (Фото: скриншот д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»)



Пластические операции и процедуры красоты

Людмила Гурченко (Фото: скриншот д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»)



Внезапная смерть Людмилы Гурченко