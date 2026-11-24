Отказалась жить с мамой и пережила трагедию: что известно о жизни Натальи Борисовой из «Женского форума» и почему она не выходит замуж за Джибилова?
Сегодня Наташу Борисову знают как одну из четырёх ведущих популярного шоу «Женский форум». Вместе с Олей Парфенюк, Варей Щербаковой и Сашей Муратовой она обсуждает истории из женских интернет-сообществ, шутит и легко находит общий язык с гостями программы. Однако до выхода проекта на экраны у Борисовой практически не было опыта в комедии. Её жизнь скорее напоминала драму, чем весёлое шоу. Как Наташа нашла своё призвание, прошла через тяжёлые семейные потери и добилась успеха и почему не торопится под венец — в материале «Радио 1».
Детство Наташи Борисовой: развод родителей и потеря близкихНаташа Борисова родилась и выросла в Комсомольске-на-Амуре. Её мама работала бухгалтером в местном государственном университете и воспитывала двоих детей от предыдущего брака — сына и дочь. Отец будущей комикессы служил в милиции и большую часть времени проводил на работе.
Почему отношения супругов не сложились, неизвестно. Однако спустя всего несколько лет после рождения общей дочери они решили развестись. Семейный конфликт дошёл до суда, но перед этим маленькая Наташа заявила, что хочет остаться с отцом.
Тогда Борисова ещё ходила в детский сад, но уже твёрдо решила, что не может оставить папу одного. С возрастом она только сильнее убеждалась в том, насколько они близки. Иногда девушке казалось, что именно взаимная поддержка помогала им обоим справляться с трудностями.
Отец Наташи не всегда выбирал правильные методы воспитания, поэтому между ними нередко возникали конфликты. Но, несмотря на это, девочка чувствовала его любовь. Со временем хорошие моменты стали для неё важнее неприятных воспоминаний. Особенно сильно она ценила поддержку отца в подростковом возрасте, когда столкнулась с проблемами самооценки.
Мама Борисовой тоже не исчезла из жизни младшей дочери. Вместе со старшими детьми она жила через дорогу, поэтому родственницы могли часто видеться. Именно к матери Наташа переехала после череды трагических событий, которые навсегда изменили её жизнь.
Когда Борисовой было 14 лет, от рака умерла её любимая бабушка. Спустя всего полгода после этой потери не стало и отца. Позже Наташа рассказывала, что трагедии можно было избежать: мужчина, служивший в милиции, невнимательно отнёсся к собственному здоровью. После того как его случайно заразили гепатитом В, он не прошёл полноценное лечение.
Смерть близких стала для подростка тяжёлым потрясением. Борисова признавалась, что в тот период чувствовала себя совершенно опустошённой и не понимала, ради чего продолжать жить. Переживая горе, она даже выбросила нательный крестик, который до этого никогда не снимала, и перестала общаться с окружающими.
Помочь дочери справиться с потерей смогла мама. Она сразу забрала Наташу к себе, окружила заботой и не позволила ей остаться один на один с переживаниями. Борисова до сих пор благодарна матери за поддержку в самый тяжёлый период своей жизни.
Как Наташа Борисова нашла своё призвание и пришла в юморСегодня Наташа считает, что пережитые в детстве трагедии закалили её характер и помогли стать той, кем она является сейчас. Однажды Борисова призналась: если бы отец остался жив, она, скорее всего, никогда не решилась бы уехать из родного города и начать всё заново.
На переезд в Москву ей понадобилось несколько лет. За это время Наташа успела попробовать себя в модельном бизнесе. Она снималась для нескольких журналов и выходила на подиумы во время мероприятий в Европе и Азии.
В юности Борисова мечтала об актёрской карьере. Ещё ребёнком она начала ходить в драматический кружок, однако поступать в театральный институт так и не решилась. Девушка не получила необходимой поддержки от матери и в итоге выбрала другое направление. Наташа поступила на факультет связей с общественностью местного института, а параллельно начала работать внештатным корреспондентом на телевидении.
Именно журналистская работа свела её с Ясей Тринадцатко, которая впоследствии помогла Борисовой приблизиться к комедии. Девушки быстро нашли общий язык после того, как Наташа взяла у Яси интервью, и продолжили общаться.
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Когда Тринадцатко переехала в Москву, она остановилась у Борисовой. Наташа начала ходить на выступления подруги, чтобы поддержать её, но тогда даже не думала, что однажды сама выйдет на комедийную сцену. Основное внимание она уделяла работе администратором в салоне красоты. Однако благодаря Ясе постепенно стала всё больше общаться с компанией комиков.
Со временем Борисова начала помогать подруге придумывать шутки. Сначала это было просто дружеское участие, но вскоре девушки стали работать вместе. Во время пандемии коронавируса они решили сосредоточиться на создании собственного проекта. К работе также подключились Артём Старков и Рустам Джибилов.
Развивать идею комикам помогал Вячеслав Дусмухаметов — продюсер, стоявший за созданием многих известных российских проектов. Под его руководством выходили сериалы «Папины дочки», «Интерны» и «Универ», а также телевизионные шоу «Однажды в России», «Где логика?» и «Импровизация».
Вскоре зрители увидели первые выпуски «Женского форума». В проекте Наташа Борисова объединилась с Олей Парфенюк, Сашей Муратовой и Варей Щербаковой. Ведущие вместе с приглашёнными гостями разбирают публикации с женских форумов, обсуждают необычные ситуации и пытаются найти на них остроумные ответы. Разговоры и шутки помогают участницам превращать обычные интернет-истории в комедийные обсуждения.
«Женский форум» быстро принёс Борисовой популярность. Наташу начали приглашать и в другие развлекательные проекты, где она выступала уже в качестве гостьи. Зрителям особенно полюбилась её самоирония и умение с юмором рассказывать о разных ситуациях. Благодаря этому она смогла закрепиться в индустрии и привлечь к себе внимание широкой аудитории.
Личная жизнь Наташи Борисовой: роман с Рустамом ДжибиловымПоклонников интересует не только карьера Наташи Борисовой, но и её отношения. Долгое время она старалась не обсуждать личную жизнь публично и не раскрывала имена мужчин, с которыми встречалась.
В 2023 году появились сообщения о романе Наташи с комиком Рустамом Джибиловым. Сама Борисова подтвердила отношения только спустя год. От первого знакомства до романтических отношений прошло около двух лет.
С Рустамом Наташа познакомилась благодаря Ясе Тринадцатко. В то время девушки вместе придумывали шутки, а Джибилов работал редактором шоу «Открытый микрофон». Однажды Борисова осталась на ночь с креативной командой, чтобы помочь коллегам с разработкой проекта.
При первой встрече Рустам показался ей добрым и открытым человеком. Однако тогда никто из них не рассматривал другого в качестве потенциального партнёра. Оба были заняты своими делами и жили собственной жизнью, поэтому о романтических отношениях не задумывались.
Позже Наташа и Рустам время от времени встречались на различных мероприятиях. Одно из таких событий помогло им посмотреть друг на друга иначе. Постепенно общение стало более близким, а затем дружба переросла в отношения.
Борисова с теплотой отзывается о возлюбленном и называет его очень спокойным и заботливым человеком. По словам Наташи, несмотря на кавказское воспитание, Джибилов никогда не пытался ограничивать её свободу, не оказывал давления и уважал личные границы.
Почему Наташа Борисова не спешит со свадьбой с Рустамом ДжибиловымКогда Рустам Джибилов сделал Наташе предложение руки и сердца, она с радостью согласилась стать его женой. Однако назначать дату свадьбы пара пока не торопится. Более того, поклонники узнали о помолвке не сразу: Борисова рассказала о ней лишь спустя несколько месяцев.
Артистка не скрывает, что рано или поздно хочет выйти замуж за любимого человека. Но пока ей мешает страх, связанный с семейной историей. Наташа опасается, что после официального оформления отношений её брак может повторить судьбу союза родителей, который закончился разводом.
При этом сам Джибилов, как рассказала Наташа, готов ждать столько, сколько потребуется, однако Борисова не сомневается, что однажды станет женой своего избранника.