24 ноября 2026, 15:28

Наталья Борисова (фото: Instagram* / borisova__n__)

Сегодня Наташу Борисову знают как одну из четырёх ведущих популярного шоу «Женский форум». Вместе с Олей Парфенюк, Варей Щербаковой и Сашей Муратовой она обсуждает истории из женских интернет-сообществ, шутит и легко находит общий язык с гостями программы. Однако до выхода проекта на экраны у Борисовой практически не было опыта в комедии. Её жизнь скорее напоминала драму, чем весёлое шоу. Как Наташа нашла своё призвание, прошла через тяжёлые семейные потери и добилась успеха и почему не торопится под венец — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Наташи Борисовой: развод родителей и потеря близких Как Наташа Борисова нашла своё призвание и пришла в юмор Личная жизнь Наташи Борисовой: роман с Рустамом Джибиловым Почему Наташа Борисова не спешит со свадьбой с Рустамом Джибиловым

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Наталья Борисова (фото: Instagram* / borisova__n__)

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Наталья Борисова (фото: Instagram* / borisova__n__)

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Наталья Борисова (фото: Instagram* / borisova__n__)

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