Приворот за 5000 €, свадьба с актрисой, сыгравшей проститутку, и долгожданное отцовство звезды «Глухаря» Владислава Котлярского
Актеру Владиславу Котлярскому, ставшему кумиром миллионов благодаря роли циничного и обаятельного подполковника Карпова в одноименном сериале, 2 августа исполняется 54 года. За плечами актёра — долгий и тернистый путь: от эпизодических ролей и работы продавцом до статуса одной из главных звёзд российского криминального кино. Его карьера знает взлёты и падения, а личная жизнь изобиловала громкими романами, ревностью и обернулась неожиданным семейным счастьем, которое он обрёл уже в зрелом возрасте. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Владислава КотлярскогоВладислав Юрьевич Котлярский родился 2 августа 1972 года в Москве в семье, далёкой от искусства. Отец работал в Министерстве автомобильной промышленности, а мать — в авиационном ведомстве. С детства будущий актер увлекался спортом (боксом и самбо), но мечтал о сцене, вдохновлённый советскими фильмами.
Попытка поступить в театральный вуз после школы провалилась — не хватило подготовки. Котлярский подался в МГУ, где сменил геологический факультет на психологический, но так и не нашёл себя в науке. В 1998 году он поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет к легендарному Андрею Гончарову, а позже перевёлся в актёрскую группу.
После окончания ГИТИСа в 2002 году Котлярский играл в театрах «У Никитских ворот» и «Арт-хаус», но значимых ролей не получал, что вызывало у него разочарование. Параллельно начал сниматься в кино, однако долгое время довольствовался эпизодами в «Русских амазонках», в «Часе Волкова», в «Золушке.ru» и в «Огнеборцах».
Как вспоминал артист в одном из интервью, его часто звали на роли полицейских. К 2008 году он сыграл их уже семь, и когда предложили Карпова в «Глухаре», чуть не отказался, но режиссёр сериала Тимур Алпатов настоял на своём выборе. Циничный и коррумпированный страж порядка — должен был погибнуть в первом сезоне, но зрители полюбили героя, и его оставили.
Чтобы вжиться в роль, актер провёл время с реальными оперативниками, участвуя в допросах и рейдах. Позже эти навыки помогли ему настоящим образом задержать воров, укравших его документы. Успех «Глухаря» привёл к спин-оффу «Карпов», где герой, пройдя через падение и раскаяние, стал символом нравственного перерождения.
Сейчас фильмография Владислава Котлярского насчитывает более 90 ролей в кино, в том числе в картинах «Чистая вода у истока», «Прилетело», «Смерш», «Лиса» и «Мент в законе».
Личная жизнь КотлярскогоДо встречи со своим счастьем Владислав Котлярский пережил несколько серьезных романов. В студенческие годы, во время учебы в ГИТИСе, он влюбился в однокурсницу Ольгу. Пара планировала свадьбу, но девушка неожиданно вышла замуж за его лучшего друга. Этот удар заставил Котлярского заявить: «Никогда не женюсь!» — и на долгое время разочароваться в серьезных отношениях.
Слава, пришедшая после «Глухаря» в 2008 году, принесла не только профессиональное признание, но и внимание поклонниц. Самой настойчивой оказалась азербайджанская певица и вдова банкира Лала Мамедова. Женщина была настолько одержима Котлярским, что ради него сменила религию с ислама на православие, сделала пластические операции, похудела на 25 килограммов и тратила огромные суммы на услуги черных магов, чтобы приворожить актера.
По слухам, шаман брал с неё по 5 тысяч евро в месяц, обещая, что Котлярский сделает ей предложение. Однако этот навязчивый роман ничем не закончился. У певицы не получилось добиться расположения Котлярского, и из-за этого она пыталась совершить самоубийство. До трагедии тогда дело не дошло, медики вовремя оказали помощь Мамедовой, а после она вернулась в Баку.
Настоящее счастье Котлярский обрел на съемках спин-оффа «Карпов» в 2012 году, где встретил свою будущую жену Викторию Болдыреву, игравшую эпизодическую роль проститутки. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте и несколько болезненных расставаний, их отношения выдержали испытания. В 2016 году пара официально оформила брак, а вскоре в их семье появились три дочери: Элина (2017), Николь (2019) и Ариана (2023).
«Раз в месяц жалеем, что не сыграли пышную свадьбу со всеми близкими и друзьями. Раз в неделю надеемся развестись. И каждый день восхищаемся нашими девочками», — цитирует Викторию Болдыреву Еg.ru.
Как сейчас живет артистСегодня Владислав Котлярский продолжает успешно сочетать активную профессиональную деятельность с насыщенной семейной жизнью. Актер по-прежнему проживает в Москве вместе с женой Викторией Болдыревой и тремя дочерьми. Несмотря на плотный график, он находит время для полноценного общения с семьёй.
В кинематографе главным проектом 2025 года для Котлярского стал третий сезон военно-исторического сериала «Смерш», где он вновь воплотил образ старшего лейтенанта госбезопасности Павла Семёнова. Также зрители могли видеть его во втором сезоне медицинского сериала «Акушер». В 2026 году готовятся к выходу четвёртый сезон «Смерша» и картины «1000 и одна любовь» и «Тайный знак. Часть 2». Актер тщательно подходит к выбору ролей, отдавая предпочтение качественным сценариям и избегая проходных проектов.
Театральная деятельность занимает важное место в творческой жизни артиста. В текущем сезоне он участвует в антрепризных постановках «Ищу мужа», «Опасные мальчики» и «Эгоисты», гастролируя с этими спектаклями по российским городам.