01 августа 2026, 15:10

Владислав Котлярский (Фото: Instagram*@ vladislav_kotlyarskiy)

Актеру Владиславу Котлярскому, ставшему кумиром миллионов благодаря роли циничного и обаятельного подполковника Карпова в одноименном сериале, 2 августа исполняется 54 года. За плечами актёра — долгий и тернистый путь: от эпизодических ролей и работы продавцом до статуса одной из главных звёзд российского криминального кино. Его карьера знает взлёты и падения, а личная жизнь изобиловала громкими романами, ревностью и обернулась неожиданным семейным счастьем, которое он обрёл уже в зрелом возрасте. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владислава Котлярского Личная жизнь Котлярского Как сейчас живет артист



Биография Владислава Котлярского

Владислав Котлярский (Фото: Instagram*@ vladislav_kotlyarskiy)

Личная жизнь Котлярского

Владислав Котлярский и Виктория Болдырева с дочерями Элиной, Николь и Арианой (Фото: Instagram*@ vladislav_kotlyarskiy)

«Раз в месяц жалеем, что не сыграли пышную свадьбу со всеми близкими и друзьями. Раз в неделю надеемся развестись. И каждый день восхищаемся нашими девочками», — цитирует Викторию Болдыреву Еg.ru.

Как сейчас живет артист