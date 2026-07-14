Связь с Наташей Королёвой и развод после 26 лет брака: почему наследник Д’ Артаньяна скрывает жену и какую тайну сына выдал Михаил Боярский
Старший наследник Михаила Боярского долгие годы оставался едва ли не самым закрытым представителем звёздной династии: редкие появления на публике, безупречная репутация и брак, который со стороны казался нерушимым. Однако за фасадом семейного благополучия скрывались перемены, о которых молчали даже близкие: развод после 26 лет, тайная вторая семья и дети, о которых публика узнала случайно. Подробности — в материале «Радио 1».
Кем стал сын великого актёра?Тень знаменитого главы семейства преследовала Сергея с самого рождения. Постоянных сравнений с великим отцом избежать не удавалось. Желая помочь ребёнку найти свой путь, родители отдали наследника в музыкальную школу при консерватории. Однако строгая дисциплина быстро наскучила. В подростковом возрасте музыка отошла на второй план. К творчеству юноша вернулся намного позже: выступал в музыкальных группах, записывал песни и даже выпустил сольный альбом. Но делать эстраду своей профессией молодой человек не стал. Вместо сцены мужчина выбрал экономику. Получив профильное образование, он сначала работал в банках и занимался инвестициями, а вскоре полностью посвятил себя государственной службе. Сергей был советником губернатора Санкт-Петербурга, возглавлял телеканал «Санкт-Петербург», а позже стал депутатом Государственной думы.
Союз, который казался идеальнымСергей встретил свою будущую жену Екатерину ещё в школьные годы. Решение о создании семьи созрело очень рано. В 18 лет юноша твёрдо заявил родителям о намерении жениться. В этом браке появились на свет дочери Екатерина и Александра. Долгое время их семья оставалась настоящим «тихим омутом» среди знаменитостей.
«Мне всё разрезали не там»: куда пропала 73-летняя Татьяна Веденеева после измен мужа и почему раскрыла правду только сейчас?
Супруги избегали светской хроники и берегли личную жизнь от посторонних глаз. Однако периодически Сергею всё же пытались приписать романы. Всплывали имена Наташи Королевой после совместного клипа или Ксении Собчак: их дружба не раз становилась поводом для сплетен. Но эти домыслы так и не нашли подтверждения. Со стороны их союз казался нерушимым и проверенным временем.
Развод, который остался почти незамеченнымО том, что депутат расстался со своей женой после 26 лет брака, стало известно случайно. Супруги не делали официальных заявлений, предпочитая хранить молчание.
Секрет раскрылся лишь на юбилейном торжестве Михаила Боярского. Общаясь с прессой, артист обмолвился, что теперь у него шестеро внуков. Ранее широкой публике были известны лишь четверо: двое детей от дочери Елизаветы и две наследницы Сергея. Эта неожиданная деталь подтвердила, что у потомка великого актёра уже давно появилась новая семья и дети.
Новая глава: штамп в паспорте и двое мальчишекПосле развода Сергей Боярский вновь связал себя узами брака. Однако личность новой супруги народного избранника остаётся в тайне. Женщина ведёт закрытый образ жизни, избегает журналистов и не сопровождает мужа на официальных встречах. Известно, что пара воспитывает двух маленьких сыновей. Сам политик предпочитает не афишировать личную жизнь и делает лишь редкие и сдержанные публикации, не раскрывая при этом семейных подробностей.
Реакция мушкетёра на крушение семейных узНесмотря на разрыв отношений с первой женой, связь отца с детьми от этого союза не прервалась. Член «Единой России» по-прежнему поддерживает тёплые отношения со старшими дочерями. Об этом говорят совместные снимки и искренние поздравления, которые депутат периодически выкладывает в своих социальных сетях. Примечательно, что старшая из девочек уже пробует свои силы в музыке, продолжая тем самым творческую традицию знаменитого дедушки. Глава рода Михаил Боярский предпочёл не комментировать развод сына публично. В прессе так и не возникло слухов о каких-либо семейных конфликтах. Судя по редким высказываниям артиста, он никогда не скрывал своих истинных приоритетов.
«Для меня семья — это самое главное. Дети, внуки — вот ради чего стоит жить», — говорил д’Артаньян в интервью «7 Дней».Согласно последним новостям, в знаменитой династии произошло значительное событие — пополнение в семье Боярского-младшего. В марте 2026 года у него родился пятый ребёнок — мальчик. Таким образом, у народного артиста России теперь семеро внуков.