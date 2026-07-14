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Связь с Наташей Королёвой и развод после 26 лет брака: почему наследник Д’ Артаньяна скрывает жену и какую тайну сына выдал Михаил Боярский

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Старший наследник Михаила Боярского долгие годы оставался едва ли не самым закрытым представителем звёздной династии: редкие появления на публике, безупречная репутация и брак, который со стороны казался нерушимым. Однако за фасадом семейного благополучия скрывались перемены, о которых молчали даже близкие: развод после 26 лет, тайная вторая семья и дети, о которых публика узнала случайно. Подробности — в материале «Радио 1».



Кем стал сын великого актёра?

Тень знаменитого главы семейства преследовала Сергея с самого рождения. Постоянных сравнений с великим отцом избежать не удавалось. Желая помочь ребёнку найти свой путь, родители отдали наследника в музыкальную школу при консерватории. Однако строгая дисциплина быстро наскучила. В подростковом возрасте музыка отошла на второй план. К творчеству юноша вернулся намного позже: выступал в музыкальных группах, записывал песни и даже выпустил сольный альбом.

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Но делать эстраду своей профессией молодой человек не стал. Вместо сцены мужчина выбрал экономику. Получив профильное образование, он сначала работал в банках и занимался инвестициями, а вскоре полностью посвятил себя государственной службе. Сергей был советником губернатора Санкт-Петербурга, возглавлял телеканал «Санкт-Петербург», а позже стал депутатом Государственной думы.

Союз, который казался идеальным

Сергей встретил свою будущую жену Екатерину ещё в школьные годы. Решение о создании семьи созрело очень рано. В 18 лет юноша твёрдо заявил родителям о намерении жениться. В этом браке появились на свет дочери Екатерина и Александра. Долгое время их семья оставалась настоящим «тихим омутом» среди знаменитостей.
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Супруги избегали светской хроники и берегли личную жизнь от посторонних глаз. Однако периодически Сергею всё же пытались приписать романы. Всплывали имена Наташи Королевой после совместного клипа или Ксении Собчак: их дружба не раз становилась поводом для сплетен. Но эти домыслы так и не нашли подтверждения. Со стороны их союз казался нерушимым и проверенным временем.

Развод, который остался почти незамеченным

О том, что депутат расстался со своей женой после 26 лет брака, стало известно случайно. Супруги не делали официальных заявлений, предпочитая хранить молчание.
Секрет раскрылся лишь на юбилейном торжестве Михаила Боярского. Общаясь с прессой, артист обмолвился, что теперь у него шестеро внуков.

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ранее широкой публике были известны лишь четверо: двое детей от дочери Елизаветы и две наследницы Сергея. Эта неожиданная деталь подтвердила, что у потомка великого актёра уже давно появилась новая семья и дети.

Новая глава: штамп в паспорте и двое мальчишек

После развода Сергей Боярский вновь связал себя узами брака. Однако личность новой супруги народного избранника остаётся в тайне. Женщина ведёт закрытый образ жизни, избегает журналистов и не сопровождает мужа на официальных встречах. Известно, что пара воспитывает двух маленьких сыновей. Сам политик предпочитает не афишировать личную жизнь и делает лишь редкие и сдержанные публикации, не раскрывая при этом семейных подробностей.

Реакция мушкетёра на крушение семейных уз

Несмотря на разрыв отношений с первой женой, связь отца с детьми от этого союза не прервалась. Член «Единой России» по-прежнему поддерживает тёплые отношения со старшими дочерями. Об этом говорят совместные снимки и искренние поздравления, которые депутат периодически выкладывает в своих социальных сетях.

Династия Боярских (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Примечательно, что старшая из девочек уже пробует свои силы в музыке, продолжая тем самым творческую традицию знаменитого дедушки. Глава рода Михаил Боярский предпочёл не комментировать развод сына публично. В прессе так и не возникло слухов о каких-либо семейных конфликтах. Судя по редким высказываниям артиста, он никогда не скрывал своих истинных приоритетов.

«Для меня семья — это самое главное. Дети, внуки — вот ради чего стоит жить», — говорил д’Артаньян в интервью «7 Дней».
Согласно последним новостям, в знаменитой династии произошло значительное событие — пополнение в семье Боярского-младшего. В марте 2026 года у него родился пятый ребёнок — мальчик. Таким образом, у народного артиста России теперь семеро внуков.
Арсений Орлов

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