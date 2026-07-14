Связь с Наташей Королёвой и развод после 26 лет брака: почему наследник Д’ Артаньяна скрывает жену и какую тайну сына выдал Михаил Боярский

14 июля 2026, 18:50

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Старший наследник Михаила Боярского долгие годы оставался едва ли не самым закрытым представителем звёздной династии: редкие появления на публике, безупречная репутация и брак, который со стороны казался нерушимым. Однако за фасадом семейного благополучия скрывались перемены, о которых молчали даже близкие: развод после 26 лет, тайная вторая семья и дети, о которых публика узнала случайно. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Кем стал сын великого актёра? Союз, который казался идеальным Развод, который остался почти незамеченным Новая глава: штамп в паспорте и двое мальчишек Реакция мушкетёра на крушение семейных уз

Кем стал сын великого актёра?



Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Союз, который казался идеальным

«Мне всё разрезали не там»: куда пропала 73-летняя Татьяна Веденеева после измен мужа и почему раскрыла правду только сейчас?

Развод, который остался почти незамеченным



Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новая глава: штамп в паспорте и двое мальчишек

Реакция мушкетёра на крушение семейных уз



Династия Боярских (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Для меня семья — это самое главное. Дети, внуки — вот ради чего стоит жить», — говорил д’Артаньян в интервью «7 Дней».