01 ноября 2026, 11:30

Екатерина Дубакина (Фото: Instagram*/@sikoraksa)

Актрисе Екатерине Дубакиной, знакомой миллионам зрителей по роли Маши Шаталиной в культовом сериале «Моя прекрасная няня», 2 ноября исполняется 37 лет. Этот персонаж принес ей всероссийскую известность в 14 лет, но сама артистка называет тот период «тяжелым» и признается, что предпочла бы, чтобы этого не было. За внешней благополучностью скрывается долгий путь: от подростковой славы через учебу на режиссуре до работы в театре на Малой Бронной и редких, но заметных появлений в кино. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры Дубакиной и звёздная роль Театр и кино после «Моей прекрасной няни» Режиссёрский путь и независимый театр Личная жизнь Екатерины Дубакиной и принципиальная позиция



Начало карьеры Дубакиной и звёздная роль

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже нет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — цитирует Екатерину издание News.ru.

Анастасия Заворотнюк, Ирина Андреева, Екатерина Дубакина и Павел Сердюк (Фото: скриншот т/с «Моя прекрасная няня»)

«У нас была дистанция. Это правильно. Это странно, если взрослый человек будет общаться, переписываться с подростком. Даже когда я стала совершеннолетней, то для них, старших актеров, все равно была ребенком. У нас не было общения вне кадра», — делилась актриса в интервью Светлане Баласанян.

Театр и кино после «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина (Фото: Instagram*/@sikoraksa)

Режиссёрский путь и независимый театр

Личная жизнь Екатерины Дубакиной и принципиальная позиция

Екатерина Дубакина (Фото: Instagram*/@sikoraksa)

«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — делилась артистка с изданием News.ru.