Отмена фильма из-за «голой» вечеринки и роман с Дибровым: Дарье Чаруше — 45 лет, как она живет сейчас
Сегодня, 25 августа, свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино, певица, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор Дарья Чаруша. Ей исполняется 45 лет. Известность к актрисе пришла после выхода картины «А зори здесь тихие» в 2006 году, где она сыграла Женю Комелькову. Сейчас Чаруша занимается музыкальной карьерой и пишет музыку к фильмам. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство и образование Дарьи Чаруши
Дарья Борисовна Чаруша (при рождении Симоненко) родилась 25 августа 1980 года в Норильске — промышленном городе с суровым климатом. Её родители, Любовь и Борис, вскоре приняли решение переехать в Краснодарский край, чтобы обеспечить семье более комфортные условия жизни. С ранних лет Дарья проявляла выдающиеся музыкальные способности, что побудило родителей отдать её в музыкальную школу по классу фортепиано. Мечтая о карьере концертной пианистки, она усердно занималась, а её педагоги пророчили ей великое музыкальное будущее.
После окончания школы Дарья с отличием окончила музыкальное училище в Новороссийске. Однако вместо продолжения сугубо музыкального пути она, движимая жаждой новых горизонтов, переехала в Москву. Изначально она попыталась поступить на композиторский факультет Московской консерватории, но это не оправдало её ожиданий. Тогда она решила коренным образом изменить свою жизнь и с первой попытки поступила на актёрский факультет ГИТИС, где попала в мастерскую Сергея Проханова.
Дарья Чаруша в театре и кино: начало карьеры
После окончания ГИТИСа в 2003 году Дарья стала актрисой Театра Луны, которым руководил Проханов. Однако долго там она не задержалась и в 2008 году перешла в театр «Практика». Её кинодебют состоялся ещё во время учебы: сначала это были эпизодические роли в сериалах, таких как «Возвращение Мухтара» (2003) и «Женщины в игре без правил» (2004). Первый значительный успех пришёл к ней в 2005 году, когда её пригласили сыграть одну из главных ролей — Женю Комелькову — в китайском ремейке советского фильма «А зори здесь тихие». Несмотря на неоднозначные оценки критиков, эта работа сделала её узнаваемой.
В 2007 году она сыграла главную роль в мистическом триллере Павла Руминова «Мёртвые дочери». Хотя фильм был встречен прохладно, он укрепил позиции Дарьи в кинематографе. В последующие годы она активно снималась, иногда участвуя в 7-8 проектах за год, и к сегодняшнему дню её фильмография включает более 60 работ. Среди них выделяются такие проекты, как «Захватчики» (2009), где она не только играла, но и написала саундтрек, и «Холодный фронт» (2015), где она выступила и как актриса, и как сценарист.
Почему Дарья Чаруша сменила фамилию?
Дарья сменила фамилию Симоненко на Чарушу в начале карьеры. Как она сама признавалась, это решение стало переломным моментом в её судьбе.
«Я очень долго думала, как я должна называться. У меня папина фамилия — Симоненко. Но если бы я была Дашей Симоненко, то ничего бы в этой жизни со мной не произошло, понимаешь? Чаруша — белорусская фамилия. Когда я превратилась из Симоненко в Чарушу, у меня началась вообще другая жизнь. Меня утвердили на фильм, началась карьера в глянце, я стала заметна», — цитирует Дарью artifex.ru.
Второй важный поворот случился, когда она взяла фамилию мужа — Найшуллер. В тот же день её сняли с роли, и актёрская работа практически прекратилась, что подтолкнуло её к поиску новых путей.
Личная жизнь Дарьи Чаруши
В жизни артистки было два значимых романа. Первые серьезные отношения завязались у тогда еще совсем юной Дарьи с Дмитрием Дибровым. Онипознакомились на кинофестивале в «Орлёнке», где она работала в оргкомитете, а он курировал детское жюри. Их отношения начались после того, как Дибров попросил у неё номер телефона на заключительном банкете. На тот момент он был известным телеведущим, а она — начинающей актрисой.
Их отношения продлились около шести лет. По словам Дарьи, к моменту расставания они уже не испытывали сильных чувств друг к другу, поэтому разрыв стал взаимным решением. Она с благодарностью вспоминает этот период, отмечая, что Дибров помог ей в профессиональном становлении — благодаря ему она окончила ГИТИС, выучила языки и путешествовала по миру. По некоторым данным, причиной расставания могли стать измены Диброва. После расставания с Дибровым Дарья встретила режиссёра Илью Найшуллера, лидера группы Biting Elbows. Они познакомились на съёмках фильма «Ты и я» в 2009 году, а летом 2010 года сыграли свадьбу. Илья младше Дарьи на три года.
Они стали не только супругами, но и творческими партнёрами. Вместе они работали над фильмом «Хардкор», где Дарья выступила как актриса и композитор, а также над другими проектами, включая голливудский боевик «Никто» (2021). В настоящее время у пары нет детей — Дарья полностью сосредоточена на карьере режиссёра, композитора и актрисы, а также на совместных проектах с мужем.
Как сейчас живет актриса из римейка «А зори здесь тихие»
После замужества Дарья Чаруша постепенно отошла от активной актёрской деятельности и сосредоточилась на режиссуре, музыке и сценарной работе. В 2014 году она начала музыкальную карьеру под псевдонимом Charusha, выпустив альбом «Навсегда» (2016) и написав саундтреки к таким фильмам, как «Блокбастер» и «На районе». Как режиссёр она дебютировала с короткометражкой «Хороший день» (2018), а затем сняла полнометражную комедию «Марафон желаний» (2019). Следующей картиной-фэнтези стала «Мальвина», но она так и не вышла на экраны из-за скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.
В настоящее время Дарья Чаруша осознанно перешла от актёрской профессии к другим формам творческой самореализации — режиссуре, композиторской и музыкальной деятельности. Этот переход был обусловлен желанием большего творческого контроля и возможностью самовыражения. Чаруша продолжает активно работать в индустрии, но теперь за кадром, создавая новые проекты как режиссёр и композитор.
Дарья Чаруша живёт в Москве. В одном из интервью она отмечала, что если бы не этот город, то рассматривала бы возможность переезда в США (Ванкувер или Нью-Йорк). Дарья также делилась, что она «жаворонок» — встаёт в семь утра, час занимается йогой и «сакральными упражнениями», затем работает в студии, а вечером обязательно смотрит кино. Кроме того, она является большой поклонницей японского аниме и хорошо в нём разбирается.