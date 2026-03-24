Отмена спектаклей, условный срок дочери Аглаи и жизнь на две страны: что осталось от карьеры Ксении Раппопорт в России?
Народная артистка России, которую итальянцы называют «наша — ваша», а зрители помнят по пронзительным ролям в фильмах «Незнакомка», «Ликвидация» и «Юрьев день», 25 марта празднует 52-й день рождения. Ксения Раппопорт прошла путь от юной студентки Академии театрального искусства до звезды европейского масштаба, покорив Венецию и получив «Давида ди Донателло». Но её карьера, полная блистательных побед, в последние годы оказалась окутана противоречиями: критика спецоперации, отъезд в Италию, отмена спектаклей и скандальный арест старшей дочери Аглаи Тарасовой с наркотиками. Подробности — в материале «Радио 1».
Ленинградская школа и венецианское признаниеКсения Раппопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде в семье архитектора и инженера. Детство в городе на Неве предопределило её путь: после окончания гимназии с углублённым изучением французского языка она поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, которую окончила в 2000 году в мастерской Вениамина Фильштинского. Её дебют в кино состоялся задолго до получения диплома, в 16 лет она сыграла в фильме Дмитрия Астрахана «Изыди!», и именно эти съёмки, по её собственному признанию, определили решение стать актрисой.
Сразу после окончания академии Раппопорт пригласили в труппу Малого драматического театра — Театра Европы под руководством Льва Додина, где она дебютировала в роли Нины Заречной в «Чайке». Сегодня её фильмография насчитывает около полусотни кинокартин и более двадцати сериалов. Среди знаковых работ — роль Иды Кашетинской в культовой «Ликвидации» Сергея Урсуляка, которая принесла ей первую премию «Золотой орёл».
Но настоящий прорыв произошёл в 2006 году, когда Джузеппе Торнаторе пригласил её на главную роль в драме «Незнакомка». За эту работу актриса получила премию Итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло». Через три года, в 2009-м, она вновь покорила Италию — роль Сони в фильме «Двойное время» принесла ей «Кубок Вольпи» 66-го Венецианского кинофестиваля. После была награда кинофестиваля «Верю» «за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы Станиславского» и приз имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль (фильм «Зимы не будет» режиссёра Ильи Демичева).
Две дочери, два больших романа и слухи о тайном бракеЛичная жизнь Раппопорт, как и её творческая судьба, знала и яркие взлёты, и драматические повороты. Ещё в юности актриса вышла замуж за предпринимателя Виктора Тарасова. Этот брак оказался недолгим, но подарил ей главную драгоценность — дочь Дарью, родившуюся в 1994 году. Сегодня Дарья известна всей стране под псевдонимом Аглая Тарасова, которая блистала в «Интернах», «Льде» и многих других проектах. Дочь признавалась, что их близкие отношения в семье установились не сразу:
«Наши с мамой по-настоящему близкие отношения, которые есть сейчас и которыми я горжусь, они, мне кажется, наступили по мере моего взросления, лет с 23–24, когда я сама стала надежным другом и партнером», — цитирует Аглаю издание News.ru.
Спустя годы в жизни Ксении Раппопорт появился новый мужчина — актёр Юрий Колокольников. Их роман, начавшийся около 2009 года, долгое время оставался в тени. В 2011 году у пары родилась дочь София, но к 2014-му отношения распались. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили уважительные отношения и вместе участвуют в воспитании младшей дочери. Позже в СМИ появились слухи о тайном браке Ксении с ресторатором Дмитрием Борисовым, который открыл заведение неподалёку от театра, где служит актриса. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.
Критика СВО и скандал с наркотикамиПосле начала специальной военной операции Раппопорт оказалась в эпицентре громкого скандала. Актриса подписала обращение к президенту с призывом о прекращении боевых действий, а в соцсетях написала: «Мне очень стыдно и очень страшно». Последовала жёсткая реакция: в ноябре 2022 года её исключили из Совета по культуре и искусству Санкт-Петербурга, а также из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра».
Раппопорт уехала в Италию, где у неё, по данным СМИ, есть вилла на побережье в городке Сан-Феличе-Чирчео и итальянский ИНН для уплаты налогов. За границей она продолжила играть — в частности, в спектакле режиссёра Авдотьи Смирновой, которая является женой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, и выходила на сцену с Чулпан Хаматовой.
В России её спектакли начали отменять. В 2023 году постановку «Эйнштейн и Маргарита» с её участием отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. В марте 2025-го стало известно о замене актрисы в этом спектакле — вместо неё роль исполнила Алёна Хмельницкая. Сама Раппопорт заявила, что здорова и находится в Москве, но организаторы предпочли не комментировать причины замены.
Кульминацией скандальных событий стал август 2025 года: старшую дочь актрисы Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке провезти вейп с гашишным маслом. Экспертиза обнаружила в багаже актрисы около 0,4 грамма запрещённого вещества. Ксения Раппопорт срочно прилетела в Москву, чтобы поддержать дочь. По итогу разбирательств Тарасова получила 3 года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей.
Как сейчас живет РаппопортНесмотря на общественные противоречия, творческая жизнь Ксении Раппопорт продолжается. В 2026 году ожидается выход картины «Golem» режиссёра Александра Котта, где Раппопорт исполнила одну из ролей.
Сама актриса продолжает жить между Италией и Россией, владеет недвижимостью в центре Москвы — квартирой площадью около 200 квадратных метров в Староконюшенном переулке, а также родительской квартирой в Санкт-Петербурге на 3-й Советской улице. Её младшей дочери Софии сегодня 14 лет, девочка, по словам Юрия Колокольникова, становится всё больше похожей на отца.
«Главная роль в жизни — быть мамой!» — эти слова, которые Ксения Раппопорт не раз повторяла в интервью, сегодня звучат особенно остро.
На фоне всех испытаний, выпавших на долю её семьи, актриса продолжает искать баланс между блистательной карьерой и материнским долгом, а публика с нетерпением ждёт, сможет ли она вновь покорить российскую сцену и экраны.