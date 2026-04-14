«Мне это надоело просто»: как сложилась судьба Алексея Потехина после «Руки Вверх!» и почему он ушел из группы?

15 апреля свой 54-й день рождения отмечает Алексей Потехин, бывший участник и один из основателей группы «Руки Вверх!». Большую часть своей жизни Алексей посвятил музыке, достигнув невероятной популярности вместе с Сергеем Жуковым. Однако в 2006 году он неожиданно решил покинуть коллектив. Вместо славы и изнуряющих концертов Алексей нашёл свою любовь и познал радость отцовства. Подробнее — в материале «Радио 1».



Биография Алексея Потехина: детство и юность

Алексей появился на свет 15 апреля 1972 года в городе Новокуйбышевске Самарской области. Мальчик стал вторым ребенком в семье отца-инженера и мамы, начальника отдела кадров на одном из местных предприятий.

Родители хоть и не были творческими людьми, но оба любили музыку. Свой вклад в становление будущего артиста внес брат Андрей, который дни напролет слушал хиты зарубежных артистов.

Алексей рос активным ребенком, часто хулиганил и, бывало, прогуливал занятия. Кроме школы, в жизни «Потехи», так его тогда называли друзья, был художественный кружок и секция баскетбола.

После учебы в школе был Куйбышевский речной техникум, а после мама настояла на получении высшего образования. Так Алексей оказался в Самаре. Студент Потехин успевал не только учиться, но и подрабатывал на местной радиостанции «Европа Плюс», где вел передачу «Потешки от Потехина».

Самарский государственный технический университет Алексей окончил в 1996 году и получил специальность «инженер-системотехник», но к тому моменту в его жизни уже была музыка и мечты о собственной группе.

Группа «Руки вверх!»

На радио Потехин нашел своего единомышленника Сергея Жукова. Парни создали группу «Дядюшка Рэй и компания» и начали выступать в районных ДК.

«Сереге было 17, мне — 21. Я был направляющим, а Серега — он такой весь идейный и талантливый. Всё время мы посвящали поискам средств на студию с нужной нам аппаратурой. Два года на это ушло. В итоге на первый альбом денег нам дала моя мама», — рассказывал Потехин в одном из интервью.
После покорения самарского зрителя дуэт отправился в Москву, где как правило зажигаются звезды. Путь к славе не был легким. Кроме работы над репертуаром группы, Сергей и Алексей трудились на студии «Павиан-рекордс». Они создавали аранжировки для других музыкантов, а в обмен получали возможность использовать профессиональное оборудование для записи своих песен.

В то же время малозвучное название группы было изменено на всем известное «Руки вверх!». Когда по радио впервые прозвучала песня «Доброе утро», на талантливых ребят обратил внимание продюсер Андрей Маликов.

Когда в свет вышли песни «Малыш» и «Студент» популярность группы начала набирать обороты.

«Помню, идем по ВДНХ, а из всех палаток звучит наша музыка. Мы просто с Серегой встали и обнялись. Потом начались бесконечные гастроли, три года практически не были дома. Однажды после выступления в каком-то городе за нами гналась толпа из двух тысяч девчонок. Успели забежать в вагон, и через минуту они его облепили, словно пчелиный рой, и начали расшатывать. У нас тогда еще не было охраны, прикольно и страшно», — говорил Потехин.
В 1999 году Жуков и Потехин решили прекратить сотрудничество с продюсером, который, как они утверждали, забирал себе большую часть прибыли. Они основали свой собственный лейбл под названием «Пляшущие человечки» и начали ежегодно выпускать новые альбомы под его эгидой.

Почему Потехин ушел из «Руки вверх!»

В 2006 году Алексей Потехин объявил об уходе из коллектива. Свое решение певец объяснил тем, что просто вырос из молодежной группы и хотел другого творчества.

«Не складывалось уже ни на сцене, ни за ней. Мы никогда не ругались, но последние два года перед расставанием просто уже не разговаривали друг с другом. Я никогда не говорил о том, что это я все придумал или я сделал клип. Я говорил: "А вот Сергей...". А потом мне это надоело просто, я подумал, что могу и сам такое делать. Решил стать независимым, в конце концов. Я ему сказал, что работать не хочу, мне это неинтересно», — говорил он.
После раскола группы Потехин и Жуков договорились, что оба исполняют на своих концертах написанные вместе композиции, но Жуков пользуется прежним названием коллектива.

Алексей Потехин сейчас

Алексей продолжает заниматься творчеством. Вместе с другом Владимиром Лучниковым они основали группу «Поднимаем руки вверх», которая позже была переименована в «Потехин Бэнд».

В 2008 году артист встретил свою избранницу — Елену. В 2009 году они оформили свои отношения. Церемония прошла в узком кругу, без пышных торжеств.

Спустя год произошло радостное событие: у Алексея Потехина родилась дочь. Малышку назвали Марией. А через десять лет звёздная пара сообщила о рождении дочери Дарьи. В 2022 году Потехин стал отцом мальчика Федора.

В последнее время Алексей Потехин всё реже отправляется в гастрольные туры, предпочитая проводить больше времени с родными и близкими. Он признаётся, что находит общий язык с детьми и не испытывает проблем в их воспитании. Бывший участник группы «Руки вверх!» любит готовить для своей семьи вкусные блюда и предпочитает проводить время на природе.

Несмотря на распад дуэта в 2006 году из-за «взаимной усталости», сейчас Жуков и Потехин поддерживают нормальные отношения. В 2024 году они оба приняли участие в съемках биографического фильма «Руки Вверх!», где сыграли самих себя.
Елена Генералова

