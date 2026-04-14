«Мне это надоело просто»: как сложилась судьба Алексея Потехина после «Руки Вверх!» и почему он ушел из группы?
15 апреля свой 54-й день рождения отмечает Алексей Потехин, бывший участник и один из основателей группы «Руки Вверх!». Большую часть своей жизни Алексей посвятил музыке, достигнув невероятной популярности вместе с Сергеем Жуковым. Однако в 2006 году он неожиданно решил покинуть коллектив. Вместо славы и изнуряющих концертов Алексей нашёл свою любовь и познал радость отцовства. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Потехина: детство и юностьАлексей появился на свет 15 апреля 1972 года в городе Новокуйбышевске Самарской области. Мальчик стал вторым ребенком в семье отца-инженера и мамы, начальника отдела кадров на одном из местных предприятий.
Родители хоть и не были творческими людьми, но оба любили музыку. Свой вклад в становление будущего артиста внес брат Андрей, который дни напролет слушал хиты зарубежных артистов.
Алексей рос активным ребенком, часто хулиганил и, бывало, прогуливал занятия. Кроме школы, в жизни «Потехи», так его тогда называли друзья, был художественный кружок и секция баскетбола.
После учебы в школе был Куйбышевский речной техникум, а после мама настояла на получении высшего образования. Так Алексей оказался в Самаре. Студент Потехин успевал не только учиться, но и подрабатывал на местной радиостанции «Европа Плюс», где вел передачу «Потешки от Потехина».
Самарский государственный технический университет Алексей окончил в 1996 году и получил специальность «инженер-системотехник», но к тому моменту в его жизни уже была музыка и мечты о собственной группе.
Группа «Руки вверх!»На радио Потехин нашел своего единомышленника Сергея Жукова. Парни создали группу «Дядюшка Рэй и компания» и начали выступать в районных ДК.
«Сереге было 17, мне — 21. Я был направляющим, а Серега — он такой весь идейный и талантливый. Всё время мы посвящали поискам средств на студию с нужной нам аппаратурой. Два года на это ушло. В итоге на первый альбом денег нам дала моя мама», — рассказывал Потехин в одном из интервью.После покорения самарского зрителя дуэт отправился в Москву, где как правило зажигаются звезды. Путь к славе не был легким. Кроме работы над репертуаром группы, Сергей и Алексей трудились на студии «Павиан-рекордс». Они создавали аранжировки для других музыкантов, а в обмен получали возможность использовать профессиональное оборудование для записи своих песен.
В то же время малозвучное название группы было изменено на всем известное «Руки вверх!». Когда по радио впервые прозвучала песня «Доброе утро», на талантливых ребят обратил внимание продюсер Андрей Маликов.
Когда в свет вышли песни «Малыш» и «Студент» популярность группы начала набирать обороты.
«Помню, идем по ВДНХ, а из всех палаток звучит наша музыка. Мы просто с Серегой встали и обнялись. Потом начались бесконечные гастроли, три года практически не были дома. Однажды после выступления в каком-то городе за нами гналась толпа из двух тысяч девчонок. Успели забежать в вагон, и через минуту они его облепили, словно пчелиный рой, и начали расшатывать. У нас тогда еще не было охраны, прикольно и страшно», — говорил Потехин.В 1999 году Жуков и Потехин решили прекратить сотрудничество с продюсером, который, как они утверждали, забирал себе большую часть прибыли. Они основали свой собственный лейбл под названием «Пляшущие человечки» и начали ежегодно выпускать новые альбомы под его эгидой.
Почему Потехин ушел из «Руки вверх!»В 2006 году Алексей Потехин объявил об уходе из коллектива. Свое решение певец объяснил тем, что просто вырос из молодежной группы и хотел другого творчества.
«Не складывалось уже ни на сцене, ни за ней. Мы никогда не ругались, но последние два года перед расставанием просто уже не разговаривали друг с другом. Я никогда не говорил о том, что это я все придумал или я сделал клип. Я говорил: "А вот Сергей...". А потом мне это надоело просто, я подумал, что могу и сам такое делать. Решил стать независимым, в конце концов. Я ему сказал, что работать не хочу, мне это неинтересно», — говорил он.После раскола группы Потехин и Жуков договорились, что оба исполняют на своих концертах написанные вместе композиции, но Жуков пользуется прежним названием коллектива.
Алексей Потехин сейчасАлексей продолжает заниматься творчеством. Вместе с другом Владимиром Лучниковым они основали группу «Поднимаем руки вверх», которая позже была переименована в «Потехин Бэнд».
В 2008 году артист встретил свою избранницу — Елену. В 2009 году они оформили свои отношения. Церемония прошла в узком кругу, без пышных торжеств.
Спустя год произошло радостное событие: у Алексея Потехина родилась дочь. Малышку назвали Марией. А через десять лет звёздная пара сообщила о рождении дочери Дарьи. В 2022 году Потехин стал отцом мальчика Федора.
В последнее время Алексей Потехин всё реже отправляется в гастрольные туры, предпочитая проводить больше времени с родными и близкими. Он признаётся, что находит общий язык с детьми и не испытывает проблем в их воспитании. Бывший участник группы «Руки вверх!» любит готовить для своей семьи вкусные блюда и предпочитает проводить время на природе.
Несмотря на распад дуэта в 2006 году из-за «взаимной усталости», сейчас Жуков и Потехин поддерживают нормальные отношения. В 2024 году они оба приняли участие в съемках биографического фильма «Руки Вверх!», где сыграли самих себя.