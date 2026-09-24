Вернулся со съёмок и споткнулся о тело жены в темноте: кто разрушил семейное счастье Бориса Невзорова и зарезал актрису Иванову за три кольца

24 сентября 2026, 19:59

Борис Невзоров (Фото: кадр из фильма «Россия молодая»)

Он бросил учёбу и пошёл в дворники, а потом стал народным артистом. Однако за его успехом скрывалась череда личных катастроф: сын, с которым артисту запретили общаться, и трагедия, оборвавшая жизнь второй супруги. Почему Борис Невзоров так и не смог восстановить связь с первенцем и что стало причиной гибели Анастасии Ивановой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Невзоров бросил Щепкинское училище и пошёл в дворники? Как вышло, что сын навсегда исчез из его жизни? Какую картину звезда «Каменская» посвятил жене? Почему рекомендация друга обернулась роковой ошибкой? Что стало причиной смерти народного артиста в 2022 году?

Почему Невзоров бросил Щепкинское училище и пошёл в дворники?



Борис Невзоров (Фото: РИА Новости/Роман Денисов)

Как вышло, что сын навсегда исчез из его жизни?

«То я поздно пришёл, то она. В основном всё было замешано на дикой ревности. Молодые, красивые, почему нет?» — рассказывал мэтр «ЭГ».

«Давно с ними не общался, так вышло. У Дениса другой отец, всё отлично. Чего лезть-то?» — заявил он.

Какую картину звезда «Каменская» посвятил жене?



Борис Невзоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Почему рекомендация друга обернулась роковой ошибкой?

«Вела себя как дурочка», пока он изменял с подругой: почему на самом деле Анастасия Веденская развелась с Епифанцевым и не вышла замуж снова



Борис Невзоров (Фото: кадр из фильма «Дурак»)

Что стало причиной смерти народного артиста в 2022 году?