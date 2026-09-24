Вернулся со съёмок и споткнулся о тело жены в темноте: кто разрушил семейное счастье Бориса Невзорова и зарезал актрису Иванову за три кольца
Он бросил учёбу и пошёл в дворники, а потом стал народным артистом. Однако за его успехом скрывалась череда личных катастроф: сын, с которым артисту запретили общаться, и трагедия, оборвавшая жизнь второй супруги. Почему Борис Невзоров так и не смог восстановить связь с первенцем и что стало причиной гибели Анастасии Ивановой, читайте в материале «Радио 1».
Почему Невзоров бросил Щепкинское училище и пошёл в дворники?Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской (Краснодарский край). Детство будущего актёра прошло в Астрахани, куда перевели его отца —партийного работника. Случайный поход за кулисы местного ТЮЗа в третьем классе навсегда изменил жизнь будущей кинозвезды. Впечатлённый увиденным, мальчик записался в драмкружок. А после школы, вопреки желанию родителей, которые хотели отправить сына в медицинский институт, рискнул и пошёл на прослушивание к главному режиссёру местного театра. Юношу сразу зачислили во вспомогательную труппу, где он отработал целый сезон. В 1968 году Борис поехал покорять Москву и с первого раза стал студентом Щепкинского училища. Однако спустя два курса наступил творческий кризис: разочаровавшись в выбранном пути, студент бросил учёбу и пошёл работать обычным дворником, а позже — театральным осветителем. Однако в 1971 году Невзоров снова подал документы, на этот раз в Школу-студию МХАТ, которую успешно окончил в 1975 году. Кинокарьера артиста, начавшаяся с неудач, взлетела в 80-х годах благодаря ролям в «Людях на болоте» и «России молодой», где актёр играл, превозмогая боль от перелома ноги, которую сломал во время съёмок. Его яркая, мужественная фактура определила амплуа на десятилетия: от образа простого русского богатыря до воплощения честной и справедливой власти в популярных сериалах («Каменская», «Марш Турецкого»).
Как вышло, что сын навсегда исчез из его жизни?Свою первую жену, Марину, Невзоров встретил на втором курсе Щепкинского училища. Ему было 19 лет, ей — всего 16. Как только девушка достигла совершеннолетия, молодые люди официально зарегистрировали брак. Именно эта сильная привязанность подтолкнула его к отчаянному шагу: решив, что театральная карьера мешает созданию крепкой семьи, он бросил учёбу и устроился работать дворником, чтобы обеспечить молодую супругу. Их союз продлился около 12 лет, в нём родился сын Денис. Однако отношения были нестабильными: пара то сходилась, то расходилась, а главной причиной постоянных конфликтов стало недоверие друг к другу.
«То я поздно пришёл, то она. В основном всё было замешано на дикой ревности. Молодые, красивые, почему нет?» — рассказывал мэтр «ЭГ».В начале 80-х годов брак окончательно распался. Вскоре экс-супруга вышла замуж во второй раз и попросила Бориса не поддерживать связь с сыном, чтобы не травмировать мальчика. Впоследствии она с Денисом эмигрировала в Англию, и общение между отцом и первенцем прервалось навсегда. Сам Невзоров в поздние годы говорил об этой ситуации с поразительным спокойствием и мудростью. Актёр признавался, что давно не видел наследника, но уважает выбор бывшей жены и не считал нужным вторгаться в их устоявшуюся жизнь.
«Давно с ними не общался, так вышло. У Дениса другой отец, всё отлично. Чего лезть-то?» — заявил он.
Какую картину звезда «Каменская» посвятил жене?После тяжёлого развода Борис Невзоров обрёл счастье во втором браке со своей давней знакомой по МХАТ Анастасией Ивановой. Первые годы семейной жизни были очень скромными. Оба служили в Московском новом драматическом театре и ютились в соседних комнатах театрального общежития. Собственного угла не было, и порой приходилось искать приют у друзей. Несмотря на бытовой дискомфорт, актёр позже называл это время самым счастливым в своей жизни.
Спустя полтора года после свадьбы у пары родилась дочь Полина. Однако карьера Анастасии складывалась непросто: в эпоху перестройки её амплуа лирических, романтических героинь стало невостребованным. Борис, чья карьера в это время шла в гору, всячески поддерживал супругу. В 1993 году Невзоров решил попробовать себя в режиссуре и поставил фильм «У попа была собака...». Главную роль начинающий режиссёр предложил жене, надеясь, что эта работа станет её триумфальным возвращением на экран. Однако увидеть результат своего труда женщине было не суждено. В июне 1993 года Анастасия Иванова трагически погибла. Премьера картины состоялась уже после смерти актрисы.
Почему рекомендация друга обернулась роковой ошибкой?Трагедия в семью Невзоровых пришла откуда её меньше всего ждали. Знакомство с Сергеем Просветовым состоялось по рекомендации Александра Савченко — близкого друга пары и партнёра Анастасии по фильму «Не могу сказать «прощай». Коллега произвёл благоприятное впечатление, и супруги, видя житейские трудности товарища по цеху (отсутствие московской регистрации и собственного жилья), по доброте душевной прописали его в своей квартире.
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Они и не подозревали, какую роковую ошибку совершают. На самом деле у гостя было тяжёлое криминальное прошлое: до встречи с актёрами мужчина уже отбыл 10 лет в заключении за убийство, совершённое в квартире жертвы. Однако в начале 90-х годов, в эпоху всеобщей нестабильности, мало кто тщательно проверял биографии людей, пришедших по рекомендации. А сам Савченко, который мог бы предостеречь друзей, к тому времени уже скончался. 3 июня 1993 года он воспользовался доверием Анастасии и убил её в их квартире. Борис в тот день находился на съёмках за городом, а девятилетняя дочь Полина была у бабушки. Анастасия, доверявшая гостю, спокойно открыла ему дверь. Следствие установило, что нападение было внезапным: признаков активной борьбы в квартире почти не нашли. Поздно вечером Невзоров вернулся, открыл дверь и в тёмной прихожей наткнулся на тело жены. Первым делом подозрения пали на мужа, однако алиби быстро сняло с него обвинения. Сначала следствие пошло по ложному следу, задержав невиновного, но спустя время оперативники вышли на истинного убийцу.
Выяснилось, что вскоре после расправы над Анастасией Просветов пришёл к своей сожительнице. Во время вспыхнувшей ссоры преступник напал на женщину и был убит 13-летним мальчиком, защищавшим свою мать от нападения рецидивиста.
Что стало причиной смерти народного артиста в 2022 году?После гибели второй жены Борис Невзоров посвятил себя воспитанию дочери Полины, которая, повзрослев, стала врачом. Спустя годы он воссоединился со своей первой любовью Аллой Пановой, но их 14-летний брак закончился тяжёлым разводом и судебными спорами. Настоящее спокойствие актёр обрёл лишь в последние годы с Еленой Хрипуновой, которая была младше возлюбленного на 25 лет. На 70-м году жизни артиста у них родилась дочь Анастасия, названная в память о погибшей жене.
Народный артист РФ ушёл из жизни 18 февраля 2022 года от последствий перенесённой коронавирусной инфекции. Когда актёра не стало, Елена Хрипунова осталась одна с полуторагодовалой дочерью Анастасией — и до сих пор хранит память о режиссёре.