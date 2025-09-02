«Оземпик» для похудения, сахарный диабет и неудачные пластические операции: что на самом деле происходит с Филиппом Киркоровым?
Филипп Киркоров продолжает вызывать беспокойство среди поклонников своим внешним видом и состоянием здоровья. Ожог, полученный полгода назад, до сих пор не зажил, а его худоба и усталость породили слухи о диабете и анорексии. Эксперты считают, что некоторые заболевания могли стать причиной медленного заживления ран. Однако официальной информации о здоровье артиста пока нет. Так почему ожог Киркорова не зажил? И что о его состоянии думают врачи? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Оставил в неведенииНеприятный инцидент произошел с Народным артистом России Филиппом Киркоровым в конце апреля этого года во время его сольного концерта в Санкт-Петербурге. Певец обжег руку об искры от фейерверка, когда поднимался на платформе над зрительным залом. Несмотря на сильную боль, он продолжил выступление до конца, не скрывая своего дискомфорта от поклонников. После концерта Киркоров обратился за медицинской помощью и прошел экстренное лечение в больнице. На протяжении почти двух недель артист не выходил на связь, оставив своих поклонников в неведении.
Воспаление суставаФилипп Киркоров вновь появился перед публикой только в начале июня 2025 года на «Премии МУЗ ТВ». На мероприятии он выглядел подавленным, медленно передвигался и отказался комментировать свое состояние. Напомним, что после инцидента ему был поставлен диагноз: ожог второй степени, частичный некроз тканей и бурсит – воспаление сустава.
Слухи о здоровье артиста и возможном диабетеНекоторые эксперты предполагают, что Киркоров может страдать диабетом второго типа. По их мнению, плохо заживающие раны и симптомы, такие как постоянная жажда и слабость, могут указывать на это заболевание. Профессор Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов, подтвердил, что такие признаки характерны для диабета, и сообщил о возможной необходимости инсулиновых уколов для контроля уровня сахара в крови.
В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» сам артист подтвердил наличие диабета, добавив, что он уже говорил об этом в мае. Однако слухи, что Киркоров также может страдать анорексией, продолжают циркулировать. Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с изданием «Абзац» отметил, что потеря веса может быть связана как с диабетом, так и с чрезмерным контролем питания. Кроме того, некоторые источники предполагают, что Киркоров мог использовать популярный препарат «Оземпик» для похудения, что также могло повлиять на его состояние. Звонков указал на то, что артист мог запустить слухи о диабете для оправдания использования данного средства.
Пластические операцииСлухи о проблемах со здоровьем Филиппа Киркорова усилились после предположительных пластических операций, которые он мог провести с известным хирургом Тимуром Хайдаровым. Хотя сам артист не подтверждает эти слухи, он намекал на хирургическое вмешательство для достижения идеальной формы. Некоторые коллеги, такие как певица Слава и музыкант Юрий Лоза, выражают критику по поводу одержимости Киркорова своим внешним видом. Слава предположила, что затянувшееся лечение ожога может быть связано с ошибками хирурга, в то время как Лоза отметил, что вмешательства в организм могут иметь негативные последствия, и природу не обманешь.
Затянувшаяся болезнь Киркорова – пиар?Пользователи соцсетей активно обсуждают внешность и состояние здоровья Филиппа Киркорова. Одни связывают его проблемы с духовностью и возрастом, другие видят в этом пиар-ход перед предстоящими выступлениями.
«Молодость и популярность утекают как песок через пальцы. Двадцать лет был номер один в шоу-бизнесе, а сейчас пришел какой-то SHAMAN, и уже он номер один», — делился своим мнением фолловер.
Ранее стало известно, что 3 августа 2025 года Филипп Киркоров отправился на семейный отдых в Грецию вместе с детьми — 13-летней Аллой-Викторией и 12-летним Мартином. В социальных сетях певец поделился несколькими фотографиями из отпуска. На одном из снимков он позирует с серьёзным выражением лица, одетый в черную футболку с желтыми узорами и кепку.