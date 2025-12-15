Достижения.рф

«Возможность заработать»: Дмитрий Нагиев заявил, что работает на лекарства

58-летний актер Дмитрий Нагиев заявил, что работает на лекарства
Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что работает на лекарства.



В беседе с NEWS.ru Шоумен также отметил, что зрители приходят на «Елки-12» во многом из-за нехватки зарубежных фильмов в прокате.

«Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства», — сказал Нагиев журналистам.

Ранее актриса Ирина Медведева рассказала о том, как Нагиев и режиссер Андрей Першин, известный как Жора Крыжовников, общаются на съемочной площадке. Она отметила, что коллеги выработали некий этикет в этом вопросе. Подробности в нашем материале.

Читайте также:


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0