«Возможность заработать»: Дмитрий Нагиев заявил, что работает на лекарства

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что работает на лекарства.
В беседе с NEWS.ru Шоумен также отметил, что зрители приходят на «Елки-12» во многом из-за нехватки зарубежных фильмов в прокате.
«Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства», — сказал Нагиев журналистам.
