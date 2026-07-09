Закладывала украшения, пока муж сидел с детьми: за что Ольгу Картункову хотели лишить родительских прав и кто ее новая любовь?
Появление Ольги Кортунковой на телеэкранах произвело настоящий фурор. Талантливая девушка своим острым умом и выразительной мимикой доказала, что для сценического триумфа не нужна модельная внешность. Героини артистки — напористые, бескомпромиссные и безумно смешные — давно стали народными любимицами. Однако за образом весёлой комедиантки скрывается трагичная история борьбы с нищетой и тяжёлыми личными драмами. О том, как сельская учительница стала звездой ТНТ, пережила предательство и развод и почему сегодня она считает себя по-настоящему счастливой, читайте в материале «Радио 1».
Драки в детстве и крушение родительских надеждБудущая артистка Ольга Кортункова (девичья фамилия Рудакова) появилась на свет в начале марта 1978 года в селе Винсады Ставропольского края. Семья была самой обычной и никакого отношения к творчеству не имела. Поэтому артистический талант наследницы вызывал у родных искреннее удивление.
Смех и ирония были её спутниками с самых первых дней. Кортункова уверена, что унаследовала эту черту генетически. Шутила без устали, находила повод для веселья в любых ситуациях и буквально заряжала позитивом всех вокруг. При этом тихой и послушной Ольгу назвать было нельзя. Девочка росла бойкой, дерзкой и не терпела несправедливости. В спорах со сверстниками она не пасовала: когда слова заканчивались, в ход шли кулаки. Будущая звезда отстаивала свои права настолько отчаянно, что в подростковом возрасте оказалась на учёте в детской комнате милиции. Бунтарский характер подростка не могли утихомирить ни строгие выговоры, ни родительские запреты.
Вдохновившись фильмом «Тимур и его команда», Оля собрала собственный отряд. Однако прославились ребята не тайными добрыми делами, а массовыми прогулами уроков. Директор школы регулярно вызывал маму юмористки «на ковёр». Девушка страстно мечтала о сцене и большой славе, но прагматичные родители настояли на выборе «приземлённой» профессии. Рудакова подчинилась и поступила на юридический факультет. Получив диплом делопроизводителя, выпускница техникума чётко поняла, что рутинная бумажная работа не для неё и по специальности она трудиться не будет.
Близкие, потомки и учреждение, которое сыграло ключевую роль в её судьбеСкучать молодому специалисту не пришлось. Ещё во время учёбы Ольга познакомилась с Виталием Картунковым. Они поженились очень быстро, и вскоре у пары родился сын Александр. А через десять месяцев на свет появилась дочь Виктория. Дети-погодки отнимали много сил и внимания, поэтому молодая мама полностью погрузилась в домашние хлопоты. Когда малыши немного подросли, Ольга устроилась в местный Дворец культуры. Кортункова работала методистом по занятиям с детьми-инвалидами. Эта работа приносила пусть скромный, но стабильный доход и позволяла быть ближе к творчеству. Из простого любопытства Ольга однажды заглянула в актовый зал, где как раз репетировала местная команда КВН. Первое время она не вмешивалась в процесс и наблюдала за репетициями издалека, но спустя время начала робко давать ребятам советы. Педагог-методист подсказывала, как лучше подать шутку, и помогала дорабатывать тексты. Природная харизма и лидерские качества быстро взяли верх. Девушка органично влилась в игру и стала капитаном команды.
Зона турбулентности: осуждение и КВН на грани выживанияКогда Оля увлеклась КВН, окружение королевы самоиронии пребывало в глубоком недоумении. Для односельчан жизнь молодой женщины казалась просто образцовой: надежный муж, двое прекрасных наследников, спокойная работа в ДК. Зачем ей эти бесконечные репетиции и разъезды? Соседи и родственники считали увлечение игрой просто блажью. Однако бунтарский характер уроженки Ставропольского края не давал ей сидеть на месте, а тяга к сцене с появлением детей никуда не делась.
Затейница понимала, что, чтобы добиться успеха, команду нужно постоянно показывать на чемпионатах и фестивалях. В течение 15 лет юмористка брала Сашу и Вику с собой на гастроли. Мальчик и девочка часто болели и постоянно плакали из-за усталости. В этот тяжёлый период капитану «Сборной Пятигорска» пришлось выслушать немало обвинений. КВНщицу называли плохой матерью и даже угрожали лишить родительских прав. Но та продолжала работать, искренне не понимая, почему общество требует отказаться от своих амбиций только из-за того, что у неё есть дети. Ради любимого дела Ольга научилась управляться с домашними делами в разы быстрее. С самого первого выхода на профессиональную сцену ребята показали характер и дерзость. Когда коллектив впервые заявил о себе в Ставропольской лиге КВН, местный совхоз выделил им старый автобус — и на этом помощь закончилась. Со стороны участники выглядели как труппа странствующих актёров: три огромных клетчатых баула, самодельная ширма и ватага шумных парней. Но на сцене эта компания оказалась серьёзным соперником и уверенно выиграла турнир.
Ради любимого дела Ольга научилась управляться с домашними делами в разы быстрее. Спустя время, во время участия в Краснодарской лиге, коллектив ждал жестокий провал. Команда быстро вылетела из сезона. Однако Ольга не опустила руки и продолжала искать возможности. Когда денег на поездки катастрофически не хватало, капитан брала кредиты и закладывала в ломбард собственные золотые украшения.
Отчаянное упорство сборной КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» поражало даже Александра Маслякова. На фестивалях ведущий искренне удивлялся, откуда у пятегорчан берутся средства на бесконечные разъезды. Когда дети подросли, у Картунковой появилось больше свободного времени для своего творческого детища. Супруг Виталий взял на себя быт, уволился со службы и полностью посвятил себя дому и воспитанию наследников, пока жена была занята карьерой в КВН и на телевидении.
Ольга Картункова о главной жертве своей карьерыЖесткий ультиматум семьи перед Сочинским фестивалем заставил Ольгу Картункову мобилизовать все силы и привести команду к долгожданному триумфу. Юмористы уверенно ворвались на федеральные экраны. Вслед за телевизионным успехом пришло и финансовое благополучие. Артистка приобрела просторный двухэтажный особняк.
Однако за славу и богатство пришлось заплатить высокую цену. Из-за плотных гастролей Ольга пропускала важнейшие семейные события. Самым большим сожалением стал пропущенный выпускной дочери. К счастью, повзрослевшие дети отнеслись к ситуации с мудростью. Наследники с пониманием отнеслись к маминой карьере и не держат на неё обид.
Беспощадный буллинг в цифровой среде и удивительное преображениеВсероссийская слава не сделала жизнь Ольги Картунковой безоблачной. За внешним блеском и финансовым успехом скрывались серьезные психологические испытания. Личное пространство артистки оказалось под пристальным вниманием не только преданных фанатов, но и безжалостных злопыхателей.
В откровенных интервью Кортункова вспоминала о самом темном периоде своей жизни. Жёсткая сетевая травля довела её до полного отчаяния. Юмористка всерьез подумывала бросить карьеру и навсегда сбежать в родное село. Ежедневно королева самоиронии получала сотни оскорблений и откровенных угроз. Незнакомцы издевались над весом актрисы и желали ей смерти. Собрав волю в кулак, артистка кардинально изменилась. За два года строгой дисциплины Картункова сбросила 85 килограммов. На смену прежней Ольге пришла стройная и уверенная в себе женщина. Титаническая работа над собой и строгое соблюдение рекомендаций врачей дали поразительный результат. Однако хейтеры не унимались. Теперь злопыхатели критиковали ведущую за стройность. Недоброжелатели заявляли, что в погоне за стандартами «Марфа Васильевна» растеряла свою фирменную харизму и стала «как все». Недовольство высказали и близкие. Супруг Виталий признал красоту жены, но с грустью заметил, что когда-то женился на совершенно другой женщине. Ольга была в тупике: обществу невозможно угодить ни в полном, ни в худом теле.
К счастью, в этот критический момент вмешался близкий человек. Он проявил твердость характера и категорически запретил «хохотушке всея Руси» читать токсичные комментарии. И, что примечательно, этим спасителем оказался вовсе не её муж.
То, что строилось годами, разрушилось в одночасьеЖурналисты долгие годы восхищались крепким браком Картунковой и писали о безграничной поддержке мужа в период её похудения. Однако спустя годы юмористка сделала сенсационное признание: главным вдохновителем на пути к новой внешности оказался вовсе не законный муж. Пока Ольга пропадала на телевизионных съёмках, её многолетний союз с Виталием тихо рушился. Супруги стремительно отдалялись и становились чужими. Раздумывая над ситуацией в одном из интервью, артистка мудро высказалась на эту тему.
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«Чтобы сохранить хотя бы каплю уважения и былой любви, нужно уметь расставаться вовремя. Зачем продолжать мучить человека совместным бытом, если он несчастлив?» — рассказывала «боевая женщина» в эфире шоу «Есть вопросики».Позже выяснилось, что исполнительница роли «Бывалая» с 2017 года жила отдельно, но тщательно скрывала развод от любопытных глаз прессы. Настоящее женское счастье телеведущая обрела рядом с концертным директором Владимиром. Возлюбленные были знакомы с самого детства и выросли в одном селе.
Долгие годы Ольга не обращала на мужчину внимания, видя в нём лишь надёжного друга. Всё кардинально изменилось, когда молодые люди начали работать в одной команде. Именно этот человек заставил артистку поверить в собственную привлекательность. Владимир уже сделал предложение, и КВНщица ответила согласием. При этом пара не спешит в ЗАГС. Картункова считает, что штамп в паспорте у неё уже был, а сейчас важнее быть просто счастливой.
Счастливая «Бабуля-пуля» маленького ангелочкаВесной 2026 года Ольга Картункова впервые стала бабушкой благодаря своему сыну Александру. Артистка с восторгом поделилась этой новостью с поклонниками, признавшись в безграничном счастье и нежности к новорожденной внучке, имя которой она пока держит в секрете.
«Всем привет, дорогие мои подписчики! Это бабуля-пуля! Я стала бабушкой прекрасной внучки! У меня внучечка-красотулечка, такая вкусная, хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива»,— цитирует слова восторга Кортунковой «Tvcenter.ru».