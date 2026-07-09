Закладывала украшения, пока муж сидел с детьми: за что Ольгу Картункову хотели лишить родительских прав и кто ее новая любовь?

09 июля 2026, 11:56

Ольга Кортункова (Фото: Инстаграм* @kartynkova222)

Появление Ольги Кортунковой на телеэкранах произвело настоящий фурор. Талантливая девушка своим острым умом и выразительной мимикой доказала, что для сценического триумфа не нужна модельная внешность. Героини артистки — напористые, бескомпромиссные и безумно смешные — давно стали народными любимицами. Однако за образом весёлой комедиантки скрывается трагичная история борьбы с нищетой и тяжёлыми личными драмами. О том, как сельская учительница стала звездой ТНТ, пережила предательство и развод и почему сегодня она считает себя по-настоящему счастливой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Драки в детстве и крушение родительских надежд Близкие, потомки и учреждение, которое сыграло ключевую роль в её судьбе Зона турбулентности: осуждение и КВН на грани выживания Ольга Картункова о главной жертве своей карьеры Беспощадный буллинг в цифровой среде и удивительное преображение То, что строилось годами, разрушилось в одночасье Счастливая «Бабуля-пуля» маленького ангелочка

Драки в детстве и крушение родительских надежд

Близкие, потомки и учреждение, которое сыграло ключевую роль в её судьбе



Ольга Кортункова с детьми (Фото: Инстаграм* @kartynkova222)

Зона турбулентности: осуждение и КВН на грани выживания



Ольга Картункова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ольга Картункова о главной жертве своей карьеры

Беспощадный буллинг в цифровой среде и удивительное преображение



Ольга Кортункова (Фото: Инстаграм* @kartynkova222)

То, что строилось годами, разрушилось в одночасье

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«Чтобы сохранить хотя бы каплю уважения и былой любви, нужно уметь расставаться вовремя. Зачем продолжать мучить человека совместным бытом, если он несчастлив?» — рассказывала «боевая женщина» в эфире шоу «Есть вопросики».

Счастливая «Бабуля-пуля» маленького ангелочка

«Всем привет, дорогие мои подписчики! Это бабуля-пуля! Я стала бабушкой прекрасной внучки! У меня внучечка-красотулечка, такая вкусная, хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива»,— цитирует слова восторга Кортунковой «Tvcenter.ru».